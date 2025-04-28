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Итоги гоночного уик-энда 26-27 апреля

На этой неделе было мало спортивных событий. Пока "цирк шапито" Ф1 перебирается на новую локацию, прошли мотогонки MotoGP в Испании. На Канарских островах прошел очередной этап мирового ралли. Ну и традиционно - NASCAR...
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На этой неделе было мало спортивных событий. Пока "цирк шапито" Ф1 перебирается на новую локацию, прошли мотогонки MotoGP в Испании. На Канарских островах прошел очередной этап мирового ралли. Ну и традиционно - NASCAR...

MotoGP. Гран-При Испании, Херес. На этой трассе прошел очередной этап мировых мотогонок. Ожиданий было много. Сможет ли Франческо Баньяйя, наконец, бросить вызов братьям Маркесам или так и будет прозябать в их тени? С одной стороны, он силен на этой трассе. А с другой, испанцам и родные стены помогают...

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Так или иначе, но именно братья Маркесы задавали темп в первой практике в пятницу. И на ней Алекс Маркес "разложил" свой байк... Вероятно, этим он решил не ограничиваться и повторил сей "трюк" на второй практике. Его байк повредил защитные барьеры и сессию приостановили красными флагами. В общем, ситуация для младшего Маркеса складывалась далеко не лучшим образом. А тем временем, Марк Маркес показывал лучшее времена сессий. Но, как только дело дошло до предквалификации, "выстрелил" Франческо Баньяйя, показав, что знает трассу отлично. И вот тут, на сцену возвращается снова Алекс Маркес и перебивает результат Баньяйи!

Отлично! Лучшее время предквалификации и хорошая надежда на саму квалификацию.

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Температура на квалификации было относительно низкая и это имело свои негативные эффекты: перед ней некоторые пилоты падали. Не обошла сия чаша и Баньяйю. В самой же квалификации с самого начала задали темп братья Маркес: воспользовавшись слипстримом от младшего брата, Марк Маркес показал отличное время, установив новый рекорд трассы. Казалось, что гегемонию Ducati никто не нарушит... Но, буквально на последних минутах, лучшее время показал Фабио Квартараро на заводской Yamaha!

Неожиданно, но объяснимо. Этот трек француз любит и понимает. И трасса не скоростная, что дает шанс и другим пилотам, что выступают не за Ducati, Компанию Фабио на старте составят Марк Маркес и Франческо Баньяйя.

Спринт прошел довольно обыденно, по знакомому сценарию. Лишь первый круг лидировал Квартараро, но потом его стал обгонять Марк Маркес, Фабио ошибся и упал.

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Финита ля комедиа... Гонку выиграл Марк Маркес,

его брат Алекс второй, Баньяйя - третий...

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В основной гонке Фабио лидировал гораздо дольше. В попытке догнать лидеров, упал Марк Маркес (итоговое 12 место на финише). Алекс Маркес смог "дожать" и обойти Квартараро, а вот Баньяйя не смог. Победа испанца на испанской трассе - радости фанатов нет предела... 

Но и в Yamaha радости было не меньше: их второе место дорогого стоит.


NASCAR. Талладега. Гонщик команды Richard Childress Racing, Остин Хилл, выиграл гонку в классе NASCAR Xfinity Series на трассе Talladega Superspeedway.

Уже после белого флага автомобиль под номером 88 влетел в стену

и был выброшен флаг. На этот момент времени Хилл опережал Джеба Бертона и Джесси Лава. Для Хилла это третья победа в сезоне.

Буквально сантиметры разделили пилотов NASCAR Cup Series на финише.

Первым пересек финишный створ Остин Синдрик из команды Penske. И для него это первая победа в сезоне.


WRC. 4-й этап мира по ралли представлял собой новую гонку - ралли Канарских островов. Это преимущественно асфальтовый этап, который выиграл в одну калитку финский экипаж Toyota Рованпера/Халттинен.

Да и весь подиум был за японской командой. Отличный результат!


Новости и слухи.

F1. Постепенно сгущаются тучи над Льюисом Хэмильтоном.

Если пока в команде его не критикуют, то "сторонние голоса" звучат все чаще. Например, бывший руководитель HAAS, Гюнтер Штайнер считает психологическое состояние Хэмильтона крайне плохим. Ведь пока пилот не показал никаких результатов, чтобы можно было смотреть в будущее с оптимизмом. Примерно также считает и Хельмут Марко,

спортивный консультант Red Bull. Возможно, машины нового тех.регламента подойдут англичанину лучше, но пока этого не произошло. А Ральф Шумахер вообще считает, что Хэмильтон покинет гонки уже в 2025 году, так как у возрастного пилота уже нет мотивации, а результаты не обнадеживают. Сам же Хэмильтон делает ставку на 2026 год...

F1. Стало известно, что Мексика собирается продлить контракт на проведение гонок Формулы 1 на последующие годы. Нынешний контракт истекает в этом году.

F1. В Ferrari решили отложит обновления машины.

По этому поводу руководитель команды Фредерик Вассёр сказал: "В Майами проходит спринтерская гонка, и у нас мало времени на работу; вероятно, мы привезём обновления только в Имолу..."

F1. SportBusiness сообщает, что команда McLaren

подписала многолетний контракт с компанией Puma. На данный момент Puma является спонсором еще и Ferrari, Aston Martin, Williams и Stake F1.

F1. FIA одобрила проект GM Performance Power Units LLC в качестве поставщика силового агрегата для команды Cadillac. Но первоначально, болиды будут комплектоваться силовыми установками Ferrari.

Сама же команда Cadillac проведет презентацию своей будущей команды во время Гран-При Майями (2-4 мая).

F1. Хуан Пабло Монтойя предрекает в будущем падение команды Red Bull до уровня условного Williams. Это может произойти, если Макс Ферстаппен все же решит покинуть команду. Тогда у мотористов Honda не будет мотивации. Кроме того, многие работники уже покинули команду. А это довольно тревожные звоночки.

F1. Не все спокойно и в "английском королевстве" Aston Martin. Многие уже недовольны работой Эдриана Ньюи.

В работе над текущим болидом он практически не принимает участие, что приводит в бешенство Лоуренса Стролла. Учитывая, сколько денег в данного инженера вбухали, причина негодования вполне обоснована.

MotoGP. Команда Yamaha планирует выйти на старт гонок по уайлдкард с новым мотором V4 уже в этом году.

Но пока прошли только первые тестовые заезды с новым мотором. Следующий тест должен пройти уже в мае.

MotoGP. Ходят слухи, что заводская Honda предлагает Педро Акосте

контракт на хорошую сумму в 30 миллионов евро... Сумма, конечно, привлекательная, но пока команда не в состоянии бороться за лидирующие позиции.С другой стороны, после введения нового тех.регламента, ситуация может изменится. Да и Акоста еще молод и у него все впереди.

Сама же Honda намерена создать "команду мечты", взяв в свой состав двух хороших гонщиков.

Кроме слухов о переманивании Акосты, еще есть "идея" о привлечении в чемпионат Топрака Разгатлиоглу из WSBK. Тут стоит понимать, что такой выбор для пилотов может обернуться и "похоронами" карьеры. Особенно это касается турка. Ведь пилотирование байка WSBK и MotoGP значительно отличается и адаптироваться получается далеко не у всех.



По материалам autosport.com.ru, nascar.com, motogp-news.ru, Be on Edge страница в VK.

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