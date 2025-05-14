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Комедии "Это безумный, безумный, безумный, безумный мир", "Отпетые мошенники" и их ремейки

Любят нынче снимать ремейки на хорошие картины. Иногда получается хорошо, иногда - не очень...
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Я не являюсь особым ценителем комедий, но фильмов такого жанра посмотрел достаточно. И могу с уверенностью сказать, что "раньше было лучше". Ага. Как и в других жанрах, впрочем. И сегодня я расскажу о комедиях и их ремейках. Будет не особо много вариантов, зато знаковых.

Начну с комедийного фильма, который вышел на широкие экраны аж в 1963 году. И называется он: "Это безумный, безумный, безумный, безумный мир" (оригинальное название "It's a Mad, Mad, Mad, Mad World").

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Режиссер: Стэнли Крамер. В ролях: Спенсер Трэйси, Милтон Берл, Сид Сизар, Бадди Хэкетт, Этель Мерман, Микки Руни и другие. Лично мне эти актеры ничего не говорят, да, некоторых видел в других фильмах, но и только. Звезд Голливуда тут я не заметил.

Данный фильм был в свое время закуплен и прошел в прокате в кинотеатрах СССР, где я его впервые смотрел (отец в то время возил фильмы для городского кинотеатра, и поэтому я всегда был в курсе "ассортимента" фильмов). Это типичная комедия с приключениями. Без пошлости и "всякого такого". И мне она дико понравилась. Ситуация банальная: по горной дороге едет группа машин с разными персонажами. Тут вам и странные мужики, и развозчик мебели, молодожены и скандальная семейка в составе мужа, жены и тещи. И их всех на бешенной скорости обходит автомобиль, который потом срывается с обрыва. Естественно, люди останавливаются и спускаются посмотреть, что там и как. А там лежит умирающий мужичок, который поведал им перед смертью, что в одном городишке закопал чемодан с 350000 долларов (солидная сумма для 60-х годов).

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Примерно описал место и сказал, что теперь деньги их, и испустил дух…

Пока наши свидетели чесали затылки, подъехала полиция. Естественно, что про деньги наши герои утаили. И решили поделить их между собой. Но консенсуса достичь не смогли: решили, что кто первый доберется, тот все и получит…

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Вот с этого момента начинается "безумное роуд муви". Они еще не знают, что полиция за ними следит и просто ждет, когда деньги откопают, чтобы потом их забрать. Ибо погибший их украл в свое время. И данное расследование стало принципиальным для детектива капитана Калпеппера.

И вот разными способами, наши "золотоискатели" пытаются попасть в городок. Кто на древнем самолете,

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кто на современном, но с упитым в хлам пилотом. А кто на машинах…

В фильме много трюков, разбитых машин, даже драк.

Но все снято со вкусом и режиссер ни на минуту не забывал, что это не боевик, а комедия.

Итог, как вы понимаете, должен быть вовсе не таким, как ожидали наши герои. Что и случилось.

Посмотрите данный фильм и сами все поймете. Да, он несколько длинноват (3 часа 30 минут), но это полноценный двухсерийный фильм.

Для статьи я снова пересмотрел этот фильм. И, по-прежнему считаю, что получился хороший, душевный комедийный фильм.

Прямого ремейка данного фильма нет, но, вроде, планируют. Но есть фильм, где саму идею погони за деньгами позаимствовали.

В 2001 году вышел комедийный фильм "Крысиные бега" ("Rat Race").

В ролях снялись именитые актеры: Роуэн Эткинсон, Кьюба Гудинг мл., Джон Ловиц, Джон Клиз, Вупи Голдберг, Сет Грин, Брекин Мейер и другие. Режиссер: Джерри Цукер.

Сюжет. В "городе порока", в одном казино, некоторые игроки на тотализаторе выиграли странные монетки. И им предложили поучаствовать в одной игре.

В небольшом городке, на вокзале в камере хранения, лежит очень крупная сумма денег. Кто первый туда приедет, тот ее и получит. Все просто: вот вам ключи от камеры хранения и - вперед… Наши герои не знают, что сами стали героями другой игры: на их победу богатенькие обитатели данного казино сделали ставки!

И за "забегом" будут следить. И вот начинается сама погоня за призом. Уже по списку актеров понятно, что "томно" тут не будет.

Мне этот фильм также понравился, хотя нужно смотреть версию с "правильным переводом". Много погонь, разнос частного и общественного имущества,

летающие коровы…

Короче, весело. Ну и финал, где всем выходит облом…

Нельзя не сказать и о фильме, который сюжетом очень похож на фильм "Это безумный, безумный, безумный, безумный мир", хотя никоим образом ремейком не является. Эльдар Рязанов снял в 1973 году великолепную комедию "Невероятные приключения итальянцев в России".

Фильм, где итальянцы ищут зарытые сокровища в СССР. Получился отличный советско-итальянский фильм. Я думаю, что нет смысла перечислять актеров, которые снимались в данном фильме. Но, если вы не смотрели его, то очень рекомендую сей просчет заполнить.

Теперь переходим к другой комедии, которая также содержит изрядный дух авантюризма.

"Отпетые мошенники" ("Dirty Rotten Scoundrels") – фильм 1988 года.

Снял его Фрэнк Оз. В ролях: Стив Мартин, Майкл Кейн, Гленн Хедли, Антон Роджерс, Барбара Харрис и другие.

Фредди (Стив Мартин) – обычный мошенник,

который разводит на деньги женщин-простушек, впаривая им "чудесные истории" о том, как болеет его бабушка и ей нужны деньги на лечение. И волею судьбы, он приезжает в "лакомое" место на Лазурном берегу Франции. Но там уже охотится акула крупнее – некий "аристократ" Лоуренс Джеймисон (Майкл Кейн).

Он промышляет тем же самым, но в гораздо более крупных размерах. И вот происходит "столкновение интересов". Выгнать соперника у Лоуренса не вышло, и он берет Фредди на обучение.

Но и после этого, Фредди не хочет покидать "рыбное место". И мошенники заключают пари: кто разведет жертву первым на крупную сумму, тот и победил. А проигравший уезжает отсюда. А "жертвой" они выбрали богатенькую американку Джанет (Гленн Хедли), которая крайне доверчивая.

И "охота начинается"!

Нет смысла описывать все комедийные ситуации, представленные в фильме.

Это отличная комедия, совершенно не пошлая (юмора "ниже пояса" тут нет в принципе). Наши "ловеласы" старались изо всех сил, сами того не понимая, что находятся давно на крючке еще более изощренной мошенницы…

И Стив Мартин, и Майкл Кейн великолепно сыграли свои роли. И мне данный фильм очень понравился.

А в 2019 году вышел ремейк данного фильма – "Отпетые мошенницы" ("The Hustle").

И тут, как вы понимаете, без воинственного феминизма не обошлось…

Снял данный фильм Крис Эддисон. В ролях: Энн Хэтэуэй, Ребел Уилсон, Алекс Шарп, Ингрид Оливер, Эмма Дейвис и другие. Сюжет практически полностью копирует фильм 1988 года. Но и полностью "зеркалит" персонажей: кто был мужчиной, тот стал женщиной и, наоборот. Ну, чтобы понимали: женщины тоже могут быть смешными… Не могут! Мне сей "шедевр" не понравился вообще. Ну не вытягивают актрисы! Аристократичность Энн Хэтэуэй

полностью теряется в мастерстве Майкла Кейна. А Ребел Уилсон

не выглядит мошенницей, а обычная хабалка: наглая и тупая. Ничего общего с образом персонажа Стива Мартина.

Скопировали все до мелочей, лишь из инвалида-колясочника сделали слепую.

И все! А жертва из девушки – простушки стала тупым молодым человеком, который, типа гений IT-индустрии.

И вот тут сценаристы дико просчитались! Если в фильме 1988 года можно было легко "проехать по ушам", прикидываясь наследным принцем в изгнании, но быть "IT-гением" в эпоху интернета… Все же тупо гуглится и мошенника можно было сразу раскусить. Но по сценарию не положено!

Короче, получился фильм, из той же "оперы", что и "Охотники за привидениями" 2016 года или "8 подруг Оушена". Смотреть можно, но не нужно! Это не фильмы, а гимны "сильным и смешным женщинам"…

Для тех, кто хочет большего, стоит обязательно упомянуть тот факт, что фильм "Отпетые мошенники" сам является ремейком! Да, это так: в 1964 году вышел фильм "Сказка на ночь" ("Bedtime Story").

И вот этот фильм является оригиналом по сюжету. В главных ролях тут снялись Марлон Брандо и Дэвид Нивен. Крайне рекомендую данный фильм к просмотру.


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крысиные бега отпетые мошенники отпетые мошенницы
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