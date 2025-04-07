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Итоги гоночного уик-энда 5-6 апреля

Гоночных событий было мало. Формула 1 провела очередной этап в Японии. Стартовал европейский чемпионат ELMS, ну и традиционный NASCAR...
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F1. Япония, легендарная трасса Сузука... Некоторые все еще питают надежду, что чемпионат не будет "томным"... Оставь надежды, всяк сюда входящий... "Королева автоспорта" обречена на уныние, зато приносит гигантские барыши владельцам этого "цирка"...

Сам этап начался с того, что Джек Дуэн полностью разложил свой болид,

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что вызвало красные флаги (дело происходило на тренировке). Также происходило неоднократное возгорание травы на трассе.

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Ее косили, поливали водой, но она упорно не хотела принимать сей цирк...

Лучшими пилотами в тренировке были пилоты McLaren. Быстрейшее время показал Ландо Норрис.

А вот Макс Ферстаппен пожаловался, что у него ничего не получается. Да, мешали постоянные красные флаги, но оптимальные настройки болида они не нашли.

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Стоит отметить, что много внимания уделяли новому пилоту Red Bull, Юки Цуноде (еще бы: домашний этап).

Сам он свои тренировки оценил довольно сдержанно: "Могло быть и лучше".

Пилот Ferrari Льюис Хэмильтон оценил свой прогресс по адаптации к новому болиду,

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но пока не видно, что он сможет бросить вызов лидерам.

В квалификации трава тоже горела... А выиграл ее, несколько неожиданно, Макс Ферстаппен.

И гонку тоже выиграл Макс Ферстаппен.

А сама гонка, уже традиционно, была на большую букву "Г", понимайте, как хотите. И особо нелепо выглядели оправдания, что трасса не совсем обгонная. Ну, в сериях Super Formula и Super GT как-то умудряются постоянно обгонять. Наверно, японцы знают секреты...


NASCAR. Дарлингтон. Брэндон Джонс наконец прервал свою "непобедную" серию из 98 гонок в NASCAR Xfinity.

В субботней гонке Sport Clips Haircuts VFW Help A Hero 200 на трассе Darlington Raceway, он был быстрейшим, опередив обладателя второго места, Чейза Эллиота, на 1,105 секунды.

В воскресной гонке Goodyear 400 в серии NASCAR Cup Series победу одержал Денни Хэмлин из команды Joe Gibbs Racing. На рестарте в овретайме он сумел обойти лидирующего на тот момент Уильяма Байрона.

Для Хэмлина это вторая победа подряд с 2012 года.


ELMS. 4 часа Барселоны. Стартовал первый этап этого европейского чемпионата. В квалификации была довольно острая борьба. В классе LMGT3 лучшее время у команды Iron Linx в составе Бэрри/Ханафин/Шиллер,

которые выступают в этом году на Mercedes. А в классе LMP2 поул заняла французская команда Duqueine (Симонацци/Ниссани/де Жерю).

Гонка была довольно интересной, но часто прерывалась желтыми флагами. Последний случился примерно за 18 минут до финиша. И машина безопасности возила за собой пелетон почти до финиша. Гонщики успели проехать всего два финальных круга. И уже считалось, что победа в абсолюте "в кармане" команды Idec Sport. Но за полкруга до финиша их обгоняет болид категории LPM2 Pro/Am! Это было очень неожиданно. Таким образом победила команда AF Corse

в составе пилотов Перродо/Ваксивье/Ровера. А в классе LMGT3 победил женский экипаж Мартин/Бови/Гаттинг команды Iron Dames.


Новости и слухи.

F1. Лиам Лоусон,

вернувшийся в команду Racing Bulls, высказал все же свое отношение к внезапному для него увольнению. Он считает, что команда дала ему слишком мало времени для адаптации. Тем более, что текущий болид "быков" не самый дружелюбный в управлении. Но что сделано, то сделано...

Некоторые пилоты своими высказываниями поддержали Лоусона. Карлос Cайнс сказал, что от команды Red Bull Racing ничего другого ожидать и не следовало. Ну, у него есть определенные вопросы к этой команде...

Примерно также высказался и пилот Mercedes Андреа Кими Антонелли: "Формула 1 иногда жестока".

F1. Ландо Норрис перед Гран-При Японии высказался примерно таким образом, что только McLaren является единственной командой с двумя сильнейшими гонщиками...

Ой, а не "приборзел" ли Ландышек, скидывая со счета превосходство их болида? Самомнение явно зашкаливает...

F1. Старый-старый Берни Экклстоун высказался о двойной дисквалификации Ferrari на прошлом этапе. Дескать, такого позора итальянская команда еще не испытывала. Чья бы корова мычала, но экклстоуновская молчала. Не он ли годами гробил Формулу 1, превращая ее из автоспорта в шоу? Сидел бы лучше у камина и пил кефир...

F1. Если не можешь побеждать, то хоть продавай. Видно так посчитали в Ferrari и выпустили для своих спорткаров еще один цвет, повторяющий колер гоночных болидов нынешнего года.

Ну хоть так...

А тем временем перед Гран-При Монако 2025 года, на торгах аукциона RM Sotheby's выставят чемпионский болид 2001 года, Ferrari F2001, на котором ездил Михаэль Шумахер.

Часть вырученных средств пойдет в благотворительный фонд.

И Audi также решила продать свои гоночные машины. На торги выставлены два болида: спортпрототип чемпионата FIA WECAudi R18 e-tron quattro, и Audi RS 5 DTM из немецкого чемпионата DTM.

Машины будут полностью восстановлены и обслужены. а будущий владелец может получить тех.поддержку, если будет участвовать на них в трек-днях.

F1. Серхио Перес

в одном из интервью подтвердил, что ведутся переговоры сразу с несколькими командами. Конкретные варианты он не назвал, но мы помним, что в Формулу 1 "входит" новая команда Cadillac. Ну, вы понимаете...

MotoGP. Врачи провели новое обследование пилота команды Aprilia, Хорхе Мартина.

Пока процесс восстановления идет хорошо, и пилот, вероятно, сможет принять участие в Гран-При Катара.

Подписан новый договор о проведении мотогонок MotoGP на трассе Ле-Ман до 2031 года.

Трасса определенно культовая и очень хорошо, что она остается в календаре мотогонок.



По материалам autosport.com.ru, nascar.com, motogp-news.ru, Be on Edge страница в VK.

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