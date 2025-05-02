И еще одна "коллекция" новых фильмов, которые я успел посмотреть. Тут будут фильмы разных жанров. И боевик, и "интеллектуальный" шпионский детектив. А также некое подобие криминальной комедии… Вот с нее и начнем.

Фильм "Чокнутые" (оригинальное название "Riff Raff")

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вышел на экраны еще в 2024 году, но посмотрел я его уже в 2025-ом.

Эту криминальную комедию снял Дито Монтиель. Не особо известный режиссер. А вот в ролях засветились куда более именитые актеры: Дженнифер Кулидж, Эд Харрис, Гэбриэл Юнион, Майлз Дж. Харви, Эмануэла Постаккини, Льюис Пуллман, Билл Мюррей и другие.

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Повествование отчасти идет от имени ДиДжея (Майлз Дж. Харви).

Если честно, то уже этот момент меня сильно напряг. Ведь всеобщая "повесточка" в Голливуде уже просто задолбала. Но в данном случае все совершенно не так.

В общем, имеем семью из мамы, сыночка (тот самый ДиДжей) и отца Винсента (Эд Харрис),

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который не родной для ДиДжея. И вот, под праздники, к ним в загородный дом вваливаются "родственнички" в лице: уже родного сыночка Винсента, Рокко, его беременной девушки Марины

и бывшей жены Винсента – Рут, в состоянии "дрова лежачие"…

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Новая жена Винсента проявляет чудеса хладнокровия и гостеприимства

несмотря на то, что такие "приезды" ничего хорошего не сулят. Да и сам Винсент понимает, что старший сынок просто так в гости не приедет: что-то случилось. Но Рокко пока держит интригу…

В общем, фильм соткан из таких обрывков сюжета, которые сначала совершенно непонятны. Но, постепенно, все складывается в единую картину, когда мы начинаем понимать, что тут произошло и к чему все движется. Лишь примерно за 15 минут до конца фильма, сюжет полностью раскрывает свои секреты.

И в данном случае, это отлично, ведь не всегда получается хранить интригу в фильмах. Но тут очень даже получилось. Вышла такая не особо смешная, но точно криминальная комедия. Она немного отдает "тарантинщиной" или ранним Гаем Ричи, но отдаленно. Фильм мне понравился, хотя часто хотелось увеличить скорость просмотра примерно на х1,1. Немного растянуто само повествование. Ну и слоган фильма "Преступление — это семейное дело" оправдан на все сто.

Переходим к боевику, главного героя не стоит критиковать в принципе…

Фильм "Мастер" ("A Working Man").

Режиссер картины Дэвид Эйр. В ролях: Джейсон Стэйтем,

Джейсон Флеминг, Мераб Нинидзе, Максимилиан Осински, Кокей Фалкоу, Майкл Пенья и другие.

Это уже стандартный боевик с неубиваемым героем мемов Джейсоном Стэйтемом.

В данном фильме он освоил профессию прораба. Но мы же понимаем, что в прошлом он был убийственно крутым спецом, и палец в рот ему ложить (или класть) не стоит… Но плохие дядьки этого не знали, за что и поплатились…

Данный фильм мне не понравился (прости уважаемый Стэйтем, но ты облажался). Вина не в актере, а в сценарии. Он неимоверно туп. Сюжет скроен, как лоскутное одеяло. С самого начала, когда похищают дочку владельца стройки,

ты думаешь, что за этим типично стоит конкурент или все связано с прошлым застройщика. Но потом мы узнаем, что это не так. Вот совсем. Взявшись за расследование, наш прораб действует, как питбуль на боях, постепенно продвигаясь к горлу противника, чтобы там сомкнуть свои челюсти.

И то, что на пути стоят люди из Синдиката (тут это типа мафии), его совершенно не пугает. Но, если вы подумаете, что это Синдикат похитил девушку для шантажа, вы ошибаетесь: просто один обдолбыш

занимается похищением девушек для всяких извращенцев. Чисто свой отдельный бизнес под крылом Синдиката… В итоге, прораб разозлил и Синдикат, и байкеров-наркодилеров.

Но когда Стэйтема это останавливало? Исход в любом случае будет один и тот же: гора переломанных костей и разжиженных мозгов. Но вот сюжет… Тут я увидел некие аллюзии на франшизу "Джон Уик". В каком месте? Поясняю: там связываться с Бабой-Ягой никто в здравом уме не хотел. Все понимали, что злить Джона Уика – себе дороже. Да и он сам, так или иначе, входил в преступный мир. Поэтому и отношение к Уику было особенное. Тут же персонаж Стэйтема – никто. Да, он типа крутой чувак, прошедший горячие точки. Но какое дело до этого Синдикату?

Но Синдикат в итоге просто "сливается". Вот буквально со словами: "Демон получил, что хотел. Больше Синдикат это не касается". Все! А то, что сторонний чувак поубивал кучу народа из Синдиката, мы ему простим. С какого рожна? Что за бредятина? Тогда не надо было вообще вводить в сценарий такую могущественную преступную группировку, которая подкупила всю полицию, но тут просто "сдала назад". Вот тупым сценарием мне фильм и не зашел. Вообще, последние фильмы с Стэйтемом были не очень хорошими. Что "Мастер", что "Пчеловод". Последним фильмом, который мне понравился, был несколько неоднозначно принятый "Гнев человеческий". Но там сюжет был осмысленным, хоть и мало правдоподобным.

Короче, если вы хотите тупое мочилово,

снятое более-менее качественно, то можете посмотреть данный фильм. Если же хотите и нормальный сюжет, то проходите мимо.

Напоследок – шпионский детектив "Чёрный чемодан – двойная игра" (оригинальное название "Black Bag").

Режиссер: Стивен Содерберг. В ролях: Майкл Фассбендер, Кейт Бланшетт, Густаф Скарсгард, Том Бёрк, Мариса Абела, Реге-Жан Пейдж, Наоми Харрис и другие.

Агенты Британского Центра национальной компьютерной безопасности, Джордж (Майкл Фассбендер)

и Кэтрин (Кейт Бланшетт),

женаты много лет. И они – счастливая пара. Но тут Джордж узнает, что его жена, возможно, замешана в государственной измене: кто-то похитил какую-то крутую технологию, что в плохих руках может привести к тысячам жертв. Всего подозреваемых пять человек. Все они сотрудники спецслужбы. И Джордж намерен выяснить, кто "крыса".

Не ждите в фильме драк, стрельбы и погонь. Тут у нас психологический детектив в духе классических английских.

До самого конца фильма, вы не узнаете, кто "крыса". Но, собрав всех подозреваемых вместе, Джордж назовет имя…

Не могу сказать, что фильм на 100% оригинален. Нет, подобные сюжеты уже встречались. Тем не менее, фильм очень даже хорош в том жанре, что предложили. По мере развития сюжета, Джордж получает некоторые сведения,

которые анализирует и делает какие-то свои выводы. Но нам это не озвучивают. У меня был свой вариант того, что будет в конце, но я полностью ошибся, не угадал.

Если вам нравятся фильмы типа "Шпион, выйди вон", то и данный фильм может понравится.



