Приступаем к "дегустации" очередной "порции" киношедевров современного кинематографа…

Первым фильмом у нас будет драма "Дыхание шторма" (оригинальное название "Last Breath"),

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который снял Алекс Паркинсон. В ролях: Вуди Харрельсон, Симу Лю, Финн Коул, Клифф Кёртис, Марк Боннар.

Фильм основан на реальных событиях и посвящен работе глубоководных дайверов.

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Сюжет. Специализированное судно

отправляется в Северное море для восстановления трубопровода, лежащего на глубине 90 метров. Для этого, на борту находятся три команды дайверов, которым и предстоит эта опасная операция. Пока корабль прокладывает путь к месту работы, дайверы уже находятся в барокамерах, где идет адаптация к повышенному давлению. Наши главные герои – это относительно новичок Крис Лемонс (Финн Коул),

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опытный Дэвис Юас (Симу Лю)

и ветеран Дункан Олкок (Вуди Харрельсон).

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Для Дункана это погружение станет последним: его компания увольняет, впереди только пенсия. И это гложет персонажа Харрельсона. А вот Криса дома ждет девушка, которая очень переживает каждый такой момент работы. И вот на глубине происходит нештатная ситуация: обрывается воздушный и другие вспомогательные шланги у Криса.

Он переходит на резервный запас воздуха, которого хватит максимум на 10 минут. А тут еще и штормом срывает корабль с места позиционирования, и спасти дайвера нет возможности. Крис остается на глубине один, почти без дыхательной смеси. Вся надежда, что его не бросят и спасут…

Я люблю фильмы, где события происходят в океане или море. И этот фильм был мне интересен. Но он разочаровал. Дело в том, что с самого начала уже нам дают некую подсказку для сюжета: фильм основан на реальных событиях. И когда с Крисом происходит несчастный случай, ты уже понимаешь, что все закончится для него хорошо. Это просчет сценаристов, что не сумели сохранить интригу. Теперь просто остается следить за тем, как именно идет спасательная операция.

Да и особой драмы тут не чувствуется. Есть другие фильмы со сходным сюжетом, где уровень драматизма на гораздо более высоком уровне.

Тем не менее, фильм можно один раз глянуть, под настроение.

Переходим к картине под названием "Клинер" ("Cleaner").

Режиссер фильма Мартин Кэмпбелл. В ролях: Дейзи Ридли, Клайв Оуэн, Рут Геммелль, Селин Абрахамс, Рэй Фиарон, Ховард Чарльз, Таз Скайлар и другие.

Это боевик. Но я бы применил к фильму другое название, типа "Как аутист и фемко-джедай "Крепкий орешек" косплеили"… Да, сходство с первым фильмом известной франшизы имеет место. Даже очень…

Начнем с того, что наша героиня Джои

опаздывает на работу: ей необходимо забрать из интерната брата аутиста,

который в очередной раз выкинул "крендель". Она берет его с собой на работу. А работает она клинером (чистильщиком окон) в небоскребе. Как вы понимаете: снаружи здания…

Работа опасная и сложная, но за плечами нашей экс-джедайки и не такое было… Она бывшая неудачная военная и кое-какой опыт имеет, что ей пригодится…

Пока она ругается и спорит с начальством, в здании идет приготовление к некоему банкету.

И сюда приглашены какие-то "клоуны из шапито Дю Солей"…

Ими окажутся переодетые террористы, как вы догадываетесь. И они берут всех в заложники. Здание блокировано и лишь наша джедайка висит в подвесной корзине снаружи и "фигеет" с происходящего…

И с этого момента начинается именно "цирк шапито". Дело в том, что террористами оказались экоактивисты! Причем, почти сразу в их рядах происходит восстание и ультра радикалы берут вверх над консервативным "крылом" экопартии.

И методы радикалов куда жестче и суровее. Они заставляют всех причастных к экологическим бедам признаться в содеянном на камеру. Только так надо бороться за экологию! Грета Тунберг одобряет…

Бред происходящего усиливается, когда наша джедайка пытается "возбухать". По-хорошему: ее просто скинуть бы вниз и все дела. Но кто же тогда будет спасать заложников? Не спецназ же…

В итоге, именно она всех и спасает…

Фильм мне не понравился. Это убогий косплей "Крепкого орешка". Начнем с того, что братец аутист начинает бесить с первой же минуты. Есть тихие аутисты, а этот "буйный". Везде сует свой нос.

Джедайка включила фемо-режим на полную мощность с самого начала. Она не следит "за базаром", когда говорит с начальством. А ведь ее запросто уволят, и она останется с братюней на руках без денег… Но когда такие мелочи фемок останавливали? Уровень фемо-доминации тут вообще высок. Руководит контртеррористической операцией… конечно, женщина.

И она сразу понимает, что наша джедайка – на светлой стороне. Мужики тут, по большей части, убогие. Руководители компании, что и подверглась нападению, просто мерзкие уроды. Зачем? Чтобы заложникам не особо сочувствовали? Руководитель спецназа – идиот, что делает все сам по себе. Это тоже не нужный элемент в фильме, но вставили.

А уж какие тут террористы! Вот кто писал сценарий? Где вы видели экоактивистов, которые не дрогнув убивают людей? Или собираются отдать свои жизни за "светлую идею чистого мира"? И в какой экоорганизации обучают владению оружием? Такие "террористы" выглядят абсолютно чужеродным элементом.

Ну и "боевой рейв" джедайки выглядит убого. Никакого сравнения с тем, как Брюс Уиллис выносил бандитов! Она и стрелять отлично может, и черепушку пробить для нее не проблема.

А чего вы ждете от джедайки, силам которой завидовал сам Дарт Вейдер? Фемо-идиотия во всей красе…

Именно это и сделало фильм отстойным. По моему скромному мнению. Лучше в очередной раз пересмотрите "Крепкий орешек" или "Небоскреб" с татуированным Скалой ака Джонсоном.

Напоследок – худший фильм подборки: "Прах" (оригинальное название "Ash").

Это фантастические ужасы. Хотя тут больше подходит "ужасная фантастика". Снял сей "наркоманский трип" Flying Lotus (понимайте, как хотите). В ролях: Эйса Гонсалес, Аарон Пол, Ико Увайс, Кейт Эллиотт и другие. Я еле-еле посмотрел этот фильм, а потом стал искать по нему информацию. И фото режиссера все расставило по местам…

Все вопросы теперь у меня сняты…

Мы имеем фантастический фильм, где люди пытаются исследовать некую планету. И тут возникает некоторая проблема: наша героиня приходит в себя (ее зовут Рийя)

и обнаруживает, что другие члены экспедиции жестоко убиты.

Но она ничего не помнит… Одной женщины не хватает и куда она могла деться с базы, непонятно… Рийя пытается что-то вспомнить, но отрывки воспоминаний не дают ответы на вопросы. А тут еще прибывает и последний член экспедиции – Брайен.

Он был на орбите и вынужден был прибыть на планету по сигналу бедствия. Постепенно, нам раскрывается вся суть происходящего: люди нашли на данной планете устройства для терроформирования

и какие-то живые организмы, которые проникли внутрь их комплекса. Это привело к заражению людей и убийствам.

Но чем все это закончится? Не буду спойлерить.

Фильм абсолютно бессовестно и отвратительно косплеит такие фильмы, как "Нечто" и "Живое". Но гораздо хуже! Никакие актеры. Отвратительные съемки.

И просто наркоманский сценарий. А уж какая тут работа со светом! Она полностью сочетается со внешностью режиссера картины. Только такой укурыш мог создать ужасную цветовую атмосферу в комплексе. Свет какой угодно: зеленый, синий,

красный. Но не белый! Вы точно уверены, что для людей, оторванных от Земли, находящихся в постоянном перманентом стрессе, такие светофильтры необходимы? Или там все укурены в хламину? Смотреть фильм просто больно глазам! Режиссер и оператор не умеют работать со светом вообще.

Сценарий поражает общей не проработанностью в плане изображения планеты. Она какая угодно, но не пригодная для проживания землян!

А ведь именно для этого ее исследуют. Есть и вопросы к тому, как показаны инопланетные паразиты. Это не просто живые организмы, они разумные. Причем, тут у нас некий коллективный разум. Но что это и зачем, нам вообще не пояснили. И откуда они? Тут всегда жили или тоже прибыли, я так и не понял. Эти "слизни" не могли же построить шахты для терроформирования! Тогда кто это сделал? Бред…

Короче, сей "шедевр" я крайне не рекомендую к просмотру.

На этом, обзор очередных новинок завершим…



