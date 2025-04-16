На очереди - очередная троица фильмов, которые я посмотрел недавно. И все они оказались довольно приличными, что бывает сейчас крайне редко…

Начну с фильма, который называется "Новокаин" (оригинальное название "Novocaine").

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Сняли этот фильм Дэн Берк и Роберт Олсен. А в главной роли присутствовал один из главных героев сериала "Пацаны", Джек Куэйд… В остальных ролях: Эмбер Мидфандер, Рэй Николсон, Джейкоб Баталон, Бетти Гэбриел, Мэтт Уолш и другие.

Это такая комедия, где очень, очень много жести и крови. Да, можно сказать, что это "черная комедия". Но начало вообще ни на что подобное не намекает. Наш герой работает в банке на довольно высокой должности. И он немного странный с первых минут фильма. Но причину нам еще не сообщают… Все становится понятно, когда он разговорится с одной сослуживицей, которая явно навострила к нему лыжи.

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Мы узнаем, что причина странности в редкой генетической болезни. Он не чувствует боли, не воспринимает холодное и горячее. И все это полностью меняет его образ жизни. Он даже ест только прокрученные продукты, чтобы не повредить язык! В общем, очень и очень специфический образ жизни. Но, "замутив" с коллегой по работе он преображается, обретает в себе уверенность. А тут, как назло, на банк нападают грабители и забирают его подружку в качестве заложницы. Нейт (так зовут нашего героя), вспоминает свое прошлое из "Пацанов", и кидается спасать подружку… И вот с этого момента начинается та самая "черная комедия".

Все строится на том, что боли-то он не чувствует! Что приводит в некоторое недоумение бандитов. Ну и способы их умерщвления довольно оригинальные…

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Мне фильм понравился. Получился довольно бодрый боевичок, где есть оригинальные драки,

юмор и даже "неожиданный поворот" ближе к концу фильма. Но, например, данный фильм полная противоположность "Адреналина", где главный герой крут до неимоверности (а как же еще!). Джек Куэйд хорошо отыграл свою роль. Она во многом схожа с ролью в сериале "Пацаны", но что поделать: такой типаж у актера…

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Следующий фильм я бы тоже причислил к жанру "черной комедии". Но это уже не боевик, а ужасы…

Фильм "Обезьяна" (оригинальное название "The Monkey").

Режиссер - Осгуд Перкинс. Данный фильм снят по произведению самого Стивена Кинга, который приложил руку и к сценарию картины. В ролях: Тео Джеймс, Татьяна Маслани, Кристиан Конвери, Колин О’Брайэн, Элайджа Вуд и другие.

Это Стивен Кинг, поэтому не ждите тут ничего другого… У нас два главных героя, брата – близнеца. Один рохля и нюня. А другой – его полная противоположность.

Причем он тиранит своего, формально младшего брата, не только дома, но и в школе. Что с удовольствием подхватывают и другие ученики… Короче, жизнь "младшенького" не сахар… Живут они только с матерью, ибо их отец бросил семью. И в один прекрасный день, разбирая его вещи, братья наталкиваются на коробку с игрушкой обезьяны. Если ее завести ключом, то она начинает бить по барабану. Обычная игрушка, не более. Но у нее есть "побочный эффект": когда обезьяна заканчивает играть, кто-то умирает… Первой жертвой стала девушка, работающая в доме в роли "няньки", присматривающая за пацанами, пока мать была на работе. Каким-то невероятным образом, "младшенький" связал смерть с обезьяной

и решил избавится от брата, который продолжал его терроризировать. Но погибла их мать. Он не стал говорить, что косвенно причастен к гибели единственной родительницы, но "старшенький" догадался. Братьев передают родственникам на дальнейшее проживание, и братья решили избавится от обезьяны, сбросив ее в заброшенный колодец. Но от Зла так просто не избавится…

Прошло много лет, братья выросли и стали взрослыми. Между собой вообще не общаются. И тут опять на их пути появляется обезьяна…

Кто читал Кинга, тот понимает, чего примерно ждать от фильма. Просто типичная "кинговщина", приправленная изрядной долей "черного юмора".

А способы умерщвления народа вам напомнит о франшизе "Пункт назначения", очень явное сходство.

Мне и этот фильм понравился, хотя вряд ли появится желание его пересмотреть в ближайшие годы. Вот "Оно" или "Лангольеры" можно смотреть по нескольку раз. Но не в этом случае. Все же очень "специфичный" сюжет.

Третий фильм из другой "оперы". Это историко-криминальный фильм о мафии. Называется он в российской локализации "Мудрые парни" (оригинальное название "The Alto Knights").

Снял фильм режиссер Барри Левинсон. В ролях: Роберт Де Ниро, Космо Джарвис, Дебра Мессинг, Кэтрин Нардуччи, Уоллес Лэнгэм и другие.

Фильм снят в несколько необычной манере. Я даже не могу толком объяснить это. Вот есть обычные художественные фильмы, основанные на реальных событиях. А есть историко-документальные картины, где актеры играют реальных персонажей, но это именно документалка. Так делают для привлечения большей аудитории зрителей. Вот данный фильм находится где-то посередине между этими вариантами. Художественный фильм снятый с "закосом" под документалку. За нее отвечают кадры, снятые словно на старую черно-белую пленку и с легкостью их можно принять за оригинал. Другой особенностью фильма стал тот факт, что обе главные роли сыграл Роберт Де Ниро. А сыграл он очень "известных в узких кругах" людей: Фрэнка Костелло и Вито Дженовезе.

Это были влиятельнейшие представители итальянской мафии в США в свое время. Они с детства были друзьями и "пик" деятельности пришелся на годы "сухого закона" в США. Да, они занимались бутлегерством, рэкетом, содержали подпольные казино и публичные дома. Но по характеру были совершенно разными людьми. Вито Дженовезе стал "капо ди тутти капи" ("босс боссов") среди кланов, но из-за преследования властей вынужден был бежать в Италию. Его приемником стал Костелло. Возвращению Дженовезе помешала Вторая мировая война, и вернулся он лишь после нее.

Понятно, что криминальный мир за эти годы сильно изменился. И время уличных перестрелок кануло в Лету. Все решалось более мирно, часто в кругах должностных лиц государства. Фрэнк Костелло в этом обладал незаурядными способностями, за что получил прозвище "Премьер-министр преступного мира".

Коррупция – вот на что ставил Костелло и очень в этом преуспел. Вернувшийся Вито не согласен с таким ведением дел. Более того, он стал завозить наркотики в США из Европы. Ибо это дело стало приносить большой доход. Но данный "бизнес" привлекал к мафии ненужное внимание со стороны власти. Уговоры Костелло, чтобы его друг угомонился, ни к чему не привели. Друзья стали врагами…

Этот фильм должен понравится тем, кто любит хорошие криминальные фильмы. Это не боевик, ибо люди такого ранга к "мокрухе" свои руки уже никогда не прикладывали. Фильм максимально приближен к оригинальной истории этих лидеров криминального мира. Мне кажется, что Роберту Де Ниро удалось сыграть сразу двух персонажей, которые кардинально отличаются в мировоззрении. Они очень разные по характеру. Фрэнк очень разумен и хладнокровен. Вито часто впадал в ярость, что приводило к разладу между членами мафии. Его импульсивность очень мешала делу. Даже жен они нашли себе разных по характеру. У Костелло жена (ее звали Бобби)

очень спокойная и она всегда положительно влияла на мужа. А Вито нашел себе жену под стать себе: такая же склочная и безрассудная Анна,

с которой он развелся через суд с большим скандалом.

Фильм длится почти два часа, но я посмотрел его с удовольствием, несмотря на плохой перевод.

Вот такие новые фильмы вышли на экраны в 2025 году.



