F1 . Второй этап, который проходил в Шанхае, состоял из спринта и основной гонки. И квалификацию к спринту (а дело происходило в пятницу) выиграл... Льюис Хэмильтон!

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Причем, было видно, что даже для него это стало неожиданностью. На втором и третьем местах расположились Макс Ферстаппен и Оскар Пиастри. Шарль Леклер смог показать лишь четвертое время. Но гонка все расставит по местам...

Спринт выиграл Льюис Хэмильтон.

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И гонка была очень скучной. Обгоны - лишь благодаря DRS. По факту, борьба шла лишь за второе место, где Пиастри сумел обойти Ферстаппена. Ну и в "глубине" пелетона шла позиционная борьба.

Квалификацию к основной гонке выиграл уже Оскар Пиастри...

Основная гонка была также скучной. Победил Оскар Пиастри...

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А потом пришла новосить, что Леклер дисквалифицирован по недовесу машины, а Хэмильтон - из-за повышенного износа планки под днищем... Какое же ты ДНО, современная Ф1!!!





INDYCAR . Прошел второй этап данной американской серии в Южной Калифорнии. И победил в гонке Алекс Палоу,

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показав что является сильнейшим гонщиком серии.





NASCAR . Хоумстед. Пятничную гонку в Craftsman Truck Series выиграл Кайл Ларсон,

для которого это будет разминкой перед гонкой в основном классе. Причем, победа далась ему совсем нелегко: на 91 круге его развернуло и спустило колесо. Пришлось делать незапланированный пит-стоп. Но свежие шины позволили совершить прорыв в группу лидеров. А проблемы у Кори Хейма позволили ему выйти в лидеры гонки.

В серии Xfinity Series Ларсон также имел все шансы на победу, но его выбили из гонки и он потерял шанс на вторую победу за уик-энд. Выиграл же представитель JR Motorsports Джастин Оллгайер.

В главном классе NASCAR Cup Series победу одержал Кайл Ларсон. Ох, не зря он проводил гонки в младших сериях на трассе Homestead-Miami Speedway... Это дало свои результаты: воспользовавшись ошибкой сокомандника Алекса Боумана, который врезался в стену, Кайл вышел вперед за шесть кругов до финиша и победил.





WRC . Экипаж заводской Toyota, Элфин Эванс/Скотт Мартин,

выиграли знаменитое ралли Кения. Не без труда, но им это удалось. Вообще, выступление данного экипажа в этом году явно претендует на чемпионский титул.





Новости и слухи.

F1 . После долгой и продолжительной болезни, скончался Эдди Джордан.

Человек, который оказал значимое влияние на развитие Формулы 1 в 90-х годах и начале 2000-х. Он был непростым человеком, но очень харизматичным. Таких в современной Формуле уже нет...

F1 . В Ferrari объяснили свой провал на Гран-При Австралии. Во всем виноват симулятор, который выдавал ошибочные данные для гонки.

Поэтому нормально настроить болиды не смогли... А я всегда говорил, что от ПК одни проблемы...

F1 . Ландо Норрис раскритиковал новый сериал "Drive to Survive" от Netflix.

Дескать, в нем слишком много неправды. Например, ему не понравилось, как показали его взаимоотношения с Максом Ферстаппеном.

Ох, Ландышек, Ландышек... Ты еще черных эльфов от Netflix не видел...

F1 . Зак Браун выдал "шок-контент": после окончания сезона 2025, Ферстаппен сразу переходит в Mercedes...

Стоит ли верить словам генерального директора McLaren, решайте сами...

F1 . Ходят упорные слухи, что уже с сезона 2028 года в Формулу 1 вернуться моторы v10!

Имеется несколько сценариев перехода на них, но пока это только слухи. Хотя та же Audi вовсе не в восторге от такого решения.

F1 . Экс-президент Международной автофедерации FIA Жан Тодт высказался в пользу возвращения Формулы 1 в Россию.

Но, как мы понимаем, все будет зависеть от политической обстановки в мире. И вряд ли тут ключевое слово будет именно за FIA...

WRC . Не успел начаться новый этап мирового ралли, как новый скандал: пилоты отказались общаться с прессой. Все дело в в том же, что случилось в Формуле 1, когда собрались "судить" за нецензурную лексику в эфире: "Мы все согласны свести грубость у микрофона к минимуму. В то же время необходимо сохранять определённую свободу выражения и не допускать проявления эмоций, а водителям не нужно бояться быть наказанными каким-либо образом. Мы обратились к президенту FIA с просьбой внести некоторые позитивные изменения в правила, которые помогут нам достичь этой цели.

По причинам, изложенным в нашем заявлении, мы не можем гарантировать, что мы (водители и штурманы) сможем идеально и систематически соблюдать эти правила. Вот почему мы, члены WoRDA , сейчас принимаем ответственное решение хранить молчание по окончании интервью или отвечать на своём родном языке".

MotoGP . Аугусто Фернандес

заменит Мигеля Оливейру на этапе в Остине. Все дело в травме, которую получил Оливейра в спринте в Аргентине.

MotoGP . Аи Огура, пилот команды Trackhouse Racing,

был дисквалифицирован из итогового протокола Гран-При Аргентины. Все дело в использовании "неомологированного программного обеспечения" на его байке. Команда могла подать протест, но не сделала этого. Как такое могло произойти, непонятно. Ведь все байки обязаны использовать только сертифицированное программное обеспечение.

MotoGP . Франческо Баньяйя

остался крайне недовольным своим выступлением на этапе в Аргентине. Все складывалось для него не совсем удачно. Бороться в гонке с братьями Маркесами не получается. Баньяйя выразился, что "теряет связь" с байком и не может ехать так, как должно на нем. Конечно, команда предпримет усилия, чтобы восстановить эту "связь", но получится ли?









По материалам autosport.com.ru, nascar.com, motogp-news.ru, Be on Edge страница в VK.