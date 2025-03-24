Итоги гоночного уик-энда 22-23 марта
F1. Второй этап, который проходил в Шанхае, состоял из спринта и основной гонки. И квалификацию к спринту (а дело происходило в пятницу) выиграл... Льюис Хэмильтон!
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Причем, было видно, что даже для него это стало неожиданностью. На втором и третьем местах расположились Макс Ферстаппен и Оскар Пиастри. Шарль Леклер смог показать лишь четвертое время. Но гонка все расставит по местам...
Спринт выиграл Льюис Хэмильтон.
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И гонка была очень скучной. Обгоны - лишь благодаря DRS. По факту, борьба шла лишь за второе место, где Пиастри сумел обойти Ферстаппена. Ну и в "глубине" пелетона шла позиционная борьба.
Квалификацию к основной гонке выиграл уже Оскар Пиастри...
Основная гонка была также скучной. Победил Оскар Пиастри...
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А потом пришла новосить, что Леклер дисквалифицирован по недовесу машины, а Хэмильтон - из-за повышенного износа планки под днищем... Какое же ты ДНО, современная Ф1!!!
INDYCAR. Прошел второй этап данной американской серии в Южной Калифорнии. И победил в гонке Алекс Палоу,
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показав что является сильнейшим гонщиком серии.
NASCAR. Хоумстед. Пятничную гонку в Craftsman Truck Series выиграл Кайл Ларсон,
для которого это будет разминкой перед гонкой в основном классе. Причем, победа далась ему совсем нелегко: на 91 круге его развернуло и спустило колесо. Пришлось делать незапланированный пит-стоп. Но свежие шины позволили совершить прорыв в группу лидеров. А проблемы у Кори Хейма позволили ему выйти в лидеры гонки.
В серии Xfinity Series Ларсон также имел все шансы на победу, но его выбили из гонки и он потерял шанс на вторую победу за уик-энд. Выиграл же представитель JR Motorsports Джастин Оллгайер.
В главном классе NASCAR Cup Series победу одержал Кайл Ларсон. Ох, не зря он проводил гонки в младших сериях на трассе Homestead-Miami Speedway... Это дало свои результаты: воспользовавшись ошибкой сокомандника Алекса Боумана, который врезался в стену, Кайл вышел вперед за шесть кругов до финиша и победил.
WRC. Экипаж заводской Toyota, Элфин Эванс/Скотт Мартин,
выиграли знаменитое ралли Кения. Не без труда, но им это удалось. Вообще, выступление данного экипажа в этом году явно претендует на чемпионский титул.
Новости и слухи.
F1. После долгой и продолжительной болезни, скончался Эдди Джордан.
Человек, который оказал значимое влияние на развитие Формулы 1 в 90-х годах и начале 2000-х. Он был непростым человеком, но очень харизматичным. Таких в современной Формуле уже нет...
F1. В Ferrari объяснили свой провал на Гран-При Австралии. Во всем виноват симулятор, который выдавал ошибочные данные для гонки.
Поэтому нормально настроить болиды не смогли... А я всегда говорил, что от ПК одни проблемы...
F1. Ландо Норрис раскритиковал новый сериал "Drive to Survive" от Netflix.
Дескать, в нем слишком много неправды. Например, ему не понравилось, как показали его взаимоотношения с Максом Ферстаппеном.
Ох, Ландышек, Ландышек... Ты еще черных эльфов от Netflix не видел...
F1. Зак Браун выдал "шок-контент": после окончания сезона 2025, Ферстаппен сразу переходит в Mercedes...
Стоит ли верить словам генерального директора McLaren, решайте сами...
F1. Ходят упорные слухи, что уже с сезона 2028 года в Формулу 1 вернуться моторы v10!
Имеется несколько сценариев перехода на них, но пока это только слухи. Хотя та же Audi вовсе не в восторге от такого решения.
F1. Экс-президент Международной автофедерации FIA Жан Тодт высказался в пользу возвращения Формулы 1 в Россию.
Но, как мы понимаем, все будет зависеть от политической обстановки в мире. И вряд ли тут ключевое слово будет именно за FIA...
WRC. Не успел начаться новый этап мирового ралли, как новый скандал: пилоты отказались общаться с прессой. Все дело в в том же, что случилось в Формуле 1, когда собрались "судить" за нецензурную лексику в эфире: "Мы все согласны свести грубость у микрофона к минимуму. В то же время необходимо сохранять определённую свободу выражения и не допускать проявления эмоций, а водителям не нужно бояться быть наказанными каким-либо образом. Мы обратились к президенту FIA с просьбой внести некоторые позитивные изменения в правила, которые помогут нам достичь этой цели.
По причинам, изложенным в нашем заявлении, мы не можем гарантировать, что мы (водители и штурманы) сможем идеально и систематически соблюдать эти правила. Вот почему мы, члены WoRDA , сейчас принимаем ответственное решение хранить молчание по окончании интервью или отвечать на своём родном языке".
MotoGP. Аугусто Фернандес
заменит Мигеля Оливейру на этапе в Остине. Все дело в травме, которую получил Оливейра в спринте в Аргентине.
MotoGP. Аи Огура, пилот команды Trackhouse Racing,
был дисквалифицирован из итогового протокола Гран-При Аргентины. Все дело в использовании "неомологированного программного обеспечения" на его байке. Команда могла подать протест, но не сделала этого. Как такое могло произойти, непонятно. Ведь все байки обязаны использовать только сертифицированное программное обеспечение.
MotoGP. Франческо Баньяйя
остался крайне недовольным своим выступлением на этапе в Аргентине. Все складывалось для него не совсем удачно. Бороться в гонке с братьями Маркесами не получается. Баньяйя выразился, что "теряет связь" с байком и не может ехать так, как должно на нем. Конечно, команда предпримет усилия, чтобы восстановить эту "связь", но получится ли?
По материалам autosport.com.ru, nascar.com, motogp-news.ru, Be on Edge страница в VK.
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