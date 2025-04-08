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"Влюбленные глаза", "Электрический штат", "Микки 17" - краткий обзор новых фильмов

Очередная «порция» новых фильмов, которые я посмотрел и выскажу о них свое субъективное мнение.
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Очередная "порция" новых фильмов, которые я посмотрел и выскажу о них свое субъективное мнение.

Начнем с фильма ужасов, в который вкраплена комедия. Это фильм "Влюбленные глаза" (как вариант "Глаза-сердечки" или "Heart Eyes").

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Вышел данный ильм в 2025 году и снял его Джош Рубен. Изначально, трейлер данного фильма я увидел в подборке новых фильмов 2025 года и мне он показался весьма бодрым слешером, где очередной маньяк кромсает всех на День святого Валентина. Но сам фильм оказался вовсе не таким, каким я его себе представлял. Начнем с того, что снят он довольно плохо, хотя кровищи хватает. Далее, симбиоз ужасов и комедии вообще не получился. Возможно, часть комедии "потерялось" при переводе на русский язык. Но этим все ситуации явно не объяснить.

Значит, главная героиня (Оливия Холт),

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работающая "креативной рекламщицей" в компании, сталкивается с необходимостью разработать рекламную кампанию украшений заново. В помощь ей прислан "наемник" - рекламщик на вольных хлебах (Мэйсон Гудинг).

И вот они пытаются начать вместе разработать рекламную кампанию. И все это происходит накануне Дня святого Валентина. А тут в их городке начинает "работу" тот самый маньяк "глаза-сердечки"…

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Ну и принимает нашу парочку за влюбленных. Что и приводит к дальнейшему развитию сюжета.

Есть фильмы, где ужасы хорошо совмещались с комедийными ситуациями. Но не тут. Глупо, банально, даже скучно. Но не смешно. Местами, резня явно косплеит данное действие из "Пятницы 13-е".

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С учетом того, что там был явно не простой человек. А тут… Впрочем, кто тут "хулиганит", вы узнаете из фильма.

Я бы не стал рекомендовать данный фильм для просмотра. Именно, как фильм ужасов он очень слабый. Вот совсем.

Переходим к куда более дорогому фильму. На сей раз – это будет фантастика, которая также хорошо пропиарилась трейлерами.

"Электрический штат" (оригинальное название "The Electric State").

Режиссеры данного фильма - Энтони Руссо и Джо Руссо. В главных ролях: Милли Бобби Браун, Крис Пратт, Алан Тьюдик, Энтони Маки, Стэнли Туччи, Джанкарло Эспозито, Вуди Норман. Фильм снят для платформы Netflix.

Заявлено, что это фантастика, драма, комедия и все-все-все… Но так ли данный фильм хорош несмотря на то, что в нем снялись известные актеры (да еще и на озвучке засветились)?

Это зависит, как его рассматривать…

Сам сюжет основан на графическом романе товарища Саймон Столенхага. По сути: в основе лежит комикс. Но вдохновения создатели явно черпали в успехе сериала "Fallout". Хоть никто это и не подтвердит…

Значит, мы имеем "удаленное альтернативное будущее" (вообще, прошлое), где были созданы роботы всех видов и мастей. И в один прекрасный день, роботы осознали свою личность и захотели свободы. Началась война, которую люди проигрывали.

 Пока один "гений" не создал технологию удаленного управления ботами (такие боевые роботы). Это переломило ход войны, и роботы проиграли. От их имени, лидер Арахис,

подписал капитуляцию. И теперь роботы живут в некой резервации. Это тот самый "электрический штат". На фоне этого, нас знакомят с девушкой, которая потеряла в аварии всю семью: маму, папу и младшего брата, который был очень одаренным в математике.

И вот, спустя некоторое время, к ней вламывается смешной робот,

который заявляет, что знает, где сейчас ее брат… Странная компашка отправляется в резервацию роботов. Попасть туда им помогает другая "нескучная парочка" в виде робота-матрешки

и списанного Звездного Лорда…

То, что подается в трейлере, как фантастика, оказывается просто неплохим семейным фильмом. Именно так. Если вы любите несерьезные семейные фильмы, то данный фильм вам понравится.

Если же вы ждете тут фантастику с умным и драматическим сюжетом, то проходите мимо. Сюжет банален донельзя. Начнем с того, что сами восставшие роботы ведут себя на 200%, как люди. Что немыслимо! Это же просто тупость, когда у них схожие с людьми потребности! Вот не захотел робот-мусорщик убирать мусор. Все: дайте ему свободу выбора работы! Это нормальный сюжет? Это бред комиксный.

Лично я думал, что тут есть оригинальная идея, хороший сюжет. Но я ошибся. Ничего даже отдаленно напоминающего фильм "Я, робот", который является одним из лучших фильмов такого плана. Да и драма тут очень хилая. Да, героиня ищет брата и финал остается открытым. Но взаимоотношения роботов и людей показаны очень поверхностно, словно речь идет об отношениях между людьми.

Например, процесс "очеловечивания" робота в фильме "Финч" куда лучше показан. Да и драма там на порядок лучше.

Но, как семейный фильм, "Электрический штат" вполне хороший.

А теперь переходим к фильму, который мне понравился больше всего. Но сначала небольшое вступление…

Я ненавижу (именно так) сагу "Сумерки". Это тупое подростковое псевдофэнтези (или ужасы), которое на долгие годы опорочили образ вампиров. И актеров, которые там снялись я не люблю. Конкретно, Роберта Паттисона. Я его называл не иначе, как "Патисончик". А когда он опоганил образ Бэтмена… Это была последняя капля в бочке ненависти.

И вот вышел фильм "Микки 17" ("Mickey 17"), снятый Пон Джун-хоном.

Это фантастика и комедия. И у Роберта Паттисона тут главная роль. По идее, мне сразу фильм не должен был понравится. Но он понравился. И Паттисон в фильме сыграл просто великолепно!

Суть сюжета: человечество собирается осваивать другие планеты. И один корабль отправляется на одну планету для колонизации. Обстановка на борту довольно суровая. Нужно на всем экономить. И еще неизвестно, с чем столкнется человечество там, на планете. Одним из пассажиров и является наш Микки Барн.

А почему он под номером 17? Дело в том, что у Микки своеобразная работа: на нем тестируют всякую всячину и подвергают его всевозможным опасностям. Дело происходит так: с Микки сделана матрица и записаны его воспоминания. Сам Микки гибнет в ходе экспериментов и его тело воссоздают, "заливая" внутрь память оригинала.

И так продолжается из раза в раз. Вот на Микки 17 произошла промашка: все думали, что он погиб и сделали уже вариант Микки 18.

А тут возвращается предыдущий образец…

Это ни разу не фильм о колонизации другой планеты. Это просто легкий сатирический фильм про тупое человеческое сообщество, сходное по построению с сектой.

И главу этой "секты" отлично сыграл Марк Руффало.

Да тут даже разумные инопланетные организмы, похожие на мокриц, те еще приколисты…

Мне фильм понравился, хотя ближе к концу он заметно проседает по сюжету. По крайней мере, Роберт Паттисон данной ролью реабилитировался в моих глазах.

Вот такие фильмы я посмотрел за последнее время.


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микки 17 электрический штат влюбленные глаза
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