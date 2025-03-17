F1 . Австралия. Уже в первой тренировке первого этапа пошла "жара". Начнем с того, что один из новичков чемпионата, Оливер Берман, разбил свой HAAS,

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чем вызвал красные флаги на трассе.

Лучшее время осталось за Ландо Норрисом, который опередил ближайшего конкурента на 0,149 секунды. Но тут стоит учитывать, что было жарко. А вот на саму гонку прогнозируют дождь. И это может очень сильно повлиять на "расстановку сил".

Чемпион Макс Ферстаппен

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в первой гоночной сессии показал лишь пятое место, что неплохо, но не более.

А вот Льюис Хэмильтон остался вообще недоволен поведением своей Ferrari.

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Он высказался в том плане, что машина очень плохо поворачивает. В итоге - лишь 12-я позиция. А Шарль Леклер показал третье время, уступил Норрису и...своему бывшему напарнику Карлосу Сайнсу. Будет ли у Williams такая же прыть в гонках, посмотрим...

В пятницу лучшее время было у Шарля Леклера.

Второе и третье остались за пилотами McLaren. Хэмильтон довольствовался лишь пятым временем. А Ферстаппен показал седьмой результат. Но это еще не квалификация...

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А квалификация, возможно, показала, что будет в этом сезоне... И будет очередное "тошнилово" с доминированием одного пилота. Вряд ли это будет Ферстаппен... Короче, поул остался на Ландо Норрисом.

Гонку выиграл Ландо Норрис.

И гонка была плохой, хоть это и будут оспаривать отбитые фанаты. Мы вступаем в эру доминирования другого пилота. Вернее, другого болида, ибо пилоты тут не самое важное. Ни дождь, ни пейскары не помогли Ферстаппену выиграть. Может что-то изменится на европейских этапах, но вряд ли...

NASCAR . Лас-Вегас. В серии Craftsman Truck Series победил Кори Хайм на пикапе Toyota.

Это была очень длинная гонка, ибо погодные условия тут вмешивались: гонка во второй половине была прервана.

NASCAR Xfinity. В данной серии на трассе Las Vegas Motor Speedway победу одержал Джастин Оллгайер, для которого это первая победа в сезоне.

А в NASCAR Cup Series в гонке Pennzoil 400 убедительную победу одержал Джош Бэрри,

который обошел в борьбе Даниэля Суареса. И это первая победа для Бэрри в этой серии.





IMSA . Себринг, 12 часов. Эту гонку выиграл экипаж команды Porsche Penske Motorsport в составе Наср/Танди/Вантоор.

На втором месте также расположился экипаж Porsche Penske Motorsport: Жаминэ/Кэмпбелл/Эстре.

В классе LMP2 первое место занял экипаж Диллманн/Кларк/Гарг (Inter Europol Competition). В классе GTD Pro выиграл экипаж Хейнрих/Бахлер/Пикарилло (AO Racing) на Porsche GT3RS.





Supercars . Австралия, Мельбурн. Второй этап австралийского чемпионата содержал аж четыре гонки, первая из которых стартовала в четверг...

И ее выиграл Брок Финни.

Его напарник, Баун, чемпион прошлого года, финишировал вторым. Третьим стал Хилл. Весь подиум за Camaro. Но борьба была плотной с авариями, благо скоростная трасса позволяет контактную борьбу.

Во второй гонке (пятница) борьба была еще более плотной. Лидеры не смогли оторваться от остального пелетона. Победу одерживает Хилл.

Второй - Перкат, а Браун - третий.

Третью гонку выиграл уже Уилл Браун.

Его коллега, Брок Финни, стал вторым, а Ник Перкат сумел отстоять третье место на последнем круге.

В четвертой гонке пилоты смогли проехать всего 3 круга,

после чего был выброшен красный флаг. Дождь... Погода не позволила закончить гонку.





MotoGP . Аргентина. Предквалификацию взял Марк Маркес, не оставив другим шансов.

Второе время показал представитель команды VR46 Фабио ди Джанантонио, третье - Марк Маркес (Gresini). И опять не лучшая практика сложилась для Баньяйи - только 10 место и падение при попытке улучшить результат в конце сессии. Хорхе Мартин данный этап пропускает...

А квалификацию выиграл опять Марк Маркес, установив попутно новый рекорд трассы.

Марк Маркес, Алекс Маркес и Франческо Баньяйя - вот итог спринта.

Причем, хоть как-то "напрягать" братьев у Баньяйи пока не получается. И не понятно, в чем причина...

Основную гонку опять выиграл Марк Маркес,

хотя и пришлось побороться с Алексом. Баньяйя провел гонку не очень уверенно. Сначала он отбивался от Зарко (LCR Honda), а потом его обошел Франко Морбиделли (VR46), который и занял третье место на финише.





Новости и слухи.

MotoGP . Хорхе Мартин пропустит все тренировки вплоть до ГП Катара.

И это, естественно, скажется на его адаптации к новому байку, на котором он успел проехать всего 13 кругов перед тем, как попал в аварию. И вот Aprilia выступила с предложением разрешить пилотам, попавшим в подобные ситуации, проводить дополнительные тесты, чтобы пилот мог быстрее адаптироваться после травмы. Предложение благое, но такой ситуацией могут воспользоваться и сами производители, чтобы протестировать какие-то новинки и улучшения. Поэтому решение данного вопроса вовсе не однозначно.

Прошел шокирующий слух, что некто "акуленок" Педро Акоста

ведет закулисные переговоры с Ducati! Это, в принципе, не удивительно, учитывая проблемы самого завода KTM. Молодой и перспективный пилот не хочет вообще потерять место в топовом классе мотогонок и подыскивает себе "теплое местечко". Вряд ли может идти речь о месте в заводской Ducati, но и получить место в сателлитной команде неплохо.

Марк Маркес

очень серьезно настроен в этом году получить очередной титул. По его словам, он находится в отличной физической форме и перед сезоном скинул 3 килограмма. Причем, речь идет не о лишнем жире, а об мышечной массе. Меньший вес байкера положительно влияет на управляемость и расход покрышек байка (меньше нагрузка на них). Естественно, что уменьшение мышечной массы влияет на силу, но Маркес говорит, что управлять Ducati намного проще в физическом плане.













По материалам autosport.com.ru, nascar.com, motogp-news.ru, imsa.com, Be on Edge страница в VK.