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Итоги гоночного уик-энда 15-16 марта

Ну, вот и дождались: стартовал первый этап Ф1! А кроме этого, прошли очередные гонки Суперкаров в Австралии, второй этап чемпионата MotoGP и NASCAR...
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F1. Австралия. Уже в первой тренировке первого этапа пошла "жара". Начнем с того, что один из новичков чемпионата, Оливер Берман, разбил свой HAAS,

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чем вызвал красные флаги на трассе.

Лучшее время осталось за Ландо Норрисом, который опередил ближайшего конкурента на 0,149 секунды. Но тут стоит учитывать, что было жарко. А вот на саму гонку прогнозируют дождь. И это может очень сильно повлиять на "расстановку сил".

Чемпион Макс Ферстаппен

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в первой гоночной сессии показал лишь пятое место, что неплохо, но не более.

А вот Льюис Хэмильтон остался вообще недоволен поведением своей Ferrari.

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Он высказался в том плане, что машина очень плохо поворачивает. В итоге - лишь 12-я позиция. А Шарль Леклер показал третье время, уступил Норрису и...своему бывшему напарнику Карлосу Сайнсу. Будет ли у Williams такая же прыть в гонках, посмотрим...

В пятницу лучшее время было у Шарля Леклера.

Второе и третье остались за пилотами McLaren. Хэмильтон довольствовался лишь пятым временем. А Ферстаппен показал седьмой результат. Но это еще не квалификация...

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А квалификация, возможно, показала, что будет в этом сезоне... И будет очередное "тошнилово" с доминированием одного пилота. Вряд ли это будет Ферстаппен... Короче, поул остался на Ландо Норрисом.

Гонку выиграл Ландо Норрис.

И гонка была плохой, хоть это и будут оспаривать отбитые фанаты. Мы вступаем в эру доминирования другого пилота. Вернее, другого болида, ибо пилоты тут не самое важное. Ни дождь, ни пейскары не помогли Ферстаппену выиграть. Может что-то изменится на европейских этапах, но вряд ли...

NASCAR. Лас-Вегас. В серии Craftsman Truck Series победил Кори Хайм на пикапе Toyota.

Это была очень длинная гонка, ибо погодные условия тут вмешивались: гонка во второй половине была прервана.

NASCAR Xfinity. В данной серии на трассе Las Vegas Motor Speedway победу одержал Джастин Оллгайер, для которого это первая победа в сезоне.

А в NASCAR Cup Series в гонке Pennzoil 400 убедительную победу одержал Джош Бэрри,

который обошел в борьбе Даниэля Суареса. И это первая победа для Бэрри в этой серии.


IMSA. Себринг, 12 часов. Эту гонку выиграл экипаж команды Porsche Penske Motorsport в составе Наср/Танди/Вантоор.

На втором месте также расположился экипаж Porsche Penske Motorsport: Жаминэ/Кэмпбелл/Эстре.

В классе LMP2 первое место занял экипаж Диллманн/Кларк/Гарг (Inter Europol Competition). В классе GTD Pro выиграл экипаж Хейнрих/Бахлер/Пикарилло (AO Racing) на Porsche GT3RS.


Supercars. Австралия, Мельбурн. Второй этап австралийского чемпионата содержал аж четыре гонки, первая из которых стартовала в четверг...

И ее выиграл Брок Финни.

Его напарник, Баун, чемпион прошлого года, финишировал вторым. Третьим стал Хилл. Весь подиум за Camaro. Но борьба была плотной с авариями, благо скоростная трасса позволяет контактную борьбу.

Во второй гонке (пятница) борьба была еще более плотной. Лидеры не смогли оторваться от остального пелетона. Победу одерживает Хилл.

Второй - Перкат, а Браун - третий.

Третью гонку выиграл уже Уилл Браун.

Его коллега, Брок Финни, стал вторым, а Ник Перкат сумел отстоять третье место на последнем круге.

В четвертой гонке пилоты смогли проехать всего 3 круга,

после чего был выброшен красный флаг. Дождь... Погода не позволила закончить гонку.


MotoGP. Аргентина. Предквалификацию взял Марк Маркес, не оставив другим шансов.

Второе время показал представитель команды VR46 Фабио ди Джанантонио, третье - Марк Маркес (Gresini). И опять не лучшая практика сложилась для Баньяйи - только 10 место и падение при попытке улучшить результат в конце сессии. Хорхе Мартин данный этап пропускает...

А квалификацию выиграл опять Марк Маркес, установив попутно новый рекорд трассы.

Марк Маркес, Алекс Маркес и Франческо Баньяйя - вот итог спринта.

Причем, хоть как-то "напрягать" братьев у Баньяйи пока не получается. И не понятно, в чем причина...

Основную гонку опять выиграл Марк Маркес,

хотя и пришлось побороться с Алексом. Баньяйя провел гонку не очень уверенно. Сначала он отбивался от Зарко (LCR Honda), а потом его обошел Франко Морбиделли (VR46), который и занял третье место на финише.


Новости и слухи.

MotoGP. Хорхе Мартин пропустит все тренировки вплоть до ГП Катара.

И это, естественно, скажется на его адаптации к новому байку, на котором он успел проехать всего 13 кругов перед тем, как попал в аварию. И вот Aprilia выступила с предложением разрешить пилотам, попавшим в подобные ситуации, проводить дополнительные тесты, чтобы пилот мог быстрее адаптироваться после травмы. Предложение благое, но такой ситуацией могут воспользоваться и сами производители, чтобы протестировать какие-то новинки и улучшения. Поэтому решение данного вопроса вовсе не однозначно.

Прошел шокирующий слух, что некто "акуленок" Педро Акоста

ведет закулисные переговоры с Ducati! Это, в принципе, не удивительно, учитывая проблемы самого завода KTM. Молодой и перспективный пилот не хочет вообще потерять место в топовом классе мотогонок и подыскивает себе "теплое местечко". Вряд ли может идти речь о месте в заводской Ducati, но и получить место в сателлитной команде неплохо.

Марк Маркес

очень серьезно настроен в этом году получить очередной титул. По его словам, он находится в отличной физической форме и перед сезоном скинул 3 килограмма. Причем, речь идет не о лишнем жире, а об мышечной массе. Меньший вес байкера положительно влияет на управляемость и расход покрышек байка (меньше нагрузка на них). Естественно, что уменьшение мышечной массы влияет на силу, но Маркес говорит, что управлять Ducati намного проще в физическом плане.




По материалам autosport.com.ru, nascar.com, motogp-news.ru, imsa.comBe on Edge страница в VK.

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