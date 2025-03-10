NASCAR. Финикс. В классе NASCAR Xfinity победил Эрик Алмирола (Joe Gibbs Racing), который опередил на финишном створе Алекса Боумена из Hendrick Motorsports буквально на полкорпуса.

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Произошло это в овертайм. Но в самой гонке длительное время лидировал Джастин Олгайер. Но на последних кругах, его машину стало сносить, что и лишило его всех шансов на победу.

NASCAR Cup Series. Гонку выигрывает Кристофер Белл.

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И это его третья победа подряд на трассе Phoenix Raceway! Белл из Joe Gibbs Racing опередил товарища по команде Денни Хэмлина на финальном рестарте за два круга до финиша.

Super Formula. Сузука 1-й этап. Стартовал японский чемпионат. Первый этап содержал две гонки: субботнюю и воскресную. В субботу лучше всех выступил гонщик Кокуношин Ота из команды Docomo Team Dandelion Racing. Он опередил другого пилота А. Иваса всего не несколько метров.

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Первая гонка показала преимущество моторов Mugen Honda.

Вторая гонка была прервана желтым флагом из-за вылета новичка сезона Салливана.

И фактически, окончание прошло под машиной безопасности,

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которая уехала с трассы, буквально лишь в последнем повороте, собрав за собой "паровозик" пилотов. Победил лидер гонки, Тадасуке Макино. Его напарник, победитель первой гонки, Кокуношин Ота, финишировал вторым.





Новости и слухи.

F1. Комиссия FIA наконец приняла решение: с 2026 года, команда Cadillac

будет участвовать в чемпионате!

Изначально, болиды будут комплектоваться моторами и коробками передач Ferrari. Позже, Cadillac перейдет на комплектующие своего производства. Для этого уже есть производственная база. Руководить проектом будет Грэм Лоудон. А вот с пилотами пока нет окончательной ясности. На эту "должность" претендуют Кевин Магнуссен, Серхио Перес, Даниэль Риккардо и Валттери Боттас, и даже гонщик IndyCar Колтон Херта. Но пока это домыслы СМИ.

F1. Берни Экклстоун назвал пилота, который имеет все шансы выиграть чемпионат 2025 года. И им, по его мнению, опять станет... Макс Ферстаппен.

F1. А вот корреспондент Sky назвал победителя первого этапа в Австралии. Победить может Льюис Хэмильтон,

на руку которого будет играть большой опыт в гонках. Но очень многое зависит от реальных возможностей болида SF-25. Но бывший руководитель Haas Гюнтер Штайнер ставит на другого пилота: Оскара Пиастри.

А вот бывший пилот Ральф Шумахер уже "хоронит" карьеру Джека Дуэна после первого же этапа.

Он считает, что у новичка нет ни должного опыта, ни особого умения. Слухи о досрочной замене Дуэна на Франко Колапинто витают еще до начало сезона.

F1. А Мартин Брандл сравнил Макса Ферстаппена и его нового напарника Лиама Лоусона.

У новичка есть хорошие шансы стать достойным соперником для чемпиона. Ситуация с Серхио Пересем не повторится.

F1. Стало известно, что гонка в Монако будет содержать обязательных два пит-стопа. С такой постановкой правил полностью согласен Хэмильтон. Это сделает гонку более интересной, хотя проблема обгонов все равно останется.

F1. После жалоб со стороны команды Red Bull, FIA решила ужесточить правила контроля за антикрыльями болидов. Не секрет, что в прошлом сезоне, некоторые команды специально делали антикрылья более гибкими, чтобы на большой скорости получить определенные преимущества. Сейчас с подобными явлениями будут жестко бороться.

INDYCAR. Новичок серии, россиянин Роберт Шварцман занял в первой гонке сезона 20-е место, а его напарник по команде, Каллум Иллот, финишировал 19-м. Для новичков, да еще в новой команде (это Prema Racing), вовсе неплохой результат.

MotoGP. С 2027 года поставлять шины в главный класс MotoGP будет компания Pirelli.

Это совпадает с введением нового регламента на двигатели: переход с литровых моторов на 850-ти кубовые. Уже сейчас младшие серии Moto 2 и Moto 3 комплектуются шинами Pirelli.

Причину ухода компании Michelin озвучил глава спортивного подразделения компании Пьетро Тарамассо:

"После нескольких месяцев обсуждений по продлению контракта Michelin в MotoGP после сезона-2026 Dorna Sports приняла решение выбрать единого поставщика покрышек для всех классов. Это касается MotoGP, Moto2, Moto3, MotoE, а также серий Rookies Cup и Talent Cup.

К сожалению, такой формат был неприемлем для Michelin, поскольку мы всегда отдавали приоритет MotoGP и MotoE. MotoGP — вершина мотогонок, и для нас этот чемпионат является ключевой испытательной площадкой для технологических инноваций."

MotoGP. После первого этапа, Джек Миллер

высказался по поводу двигателя своей Yamahа. Он считает, что мотор имеет все еще определенный потенциал в эволюции. Сама же компания разрабатывает новый мотор конфигурации V4 вместо рядной четверки.

А вот Франко Морбиделли

предупредили, что его дальнейшая гоночная карьера под угрозой. Он проводит уже восьмой год в гонках, но результатами явно не блещет, несмотря на довольно конкурентоспособный байк Ducati. Возможно, три года проведенные в Yamaha не лучшим образом повлияли на развитие его карьеры. Теперь же адаптация к новому байку проходит непросто, что осложняется еще и новой травмой.









По материалам autosport.com.ru, nascar.com, motogp-news.ru, Be on Edge страница в VK.