Фильмы, в которых грузовики играли значимые роли (субъективное мнение)
Невозможно представить Америку без огромных длиннющих грузовиков, которые бесконечно снуют по дорогам всех штатов. Огромное количество товаров перевозится в США именно с помощью автотранспорта. И американские седельные тягачи существенно отличаются от своих европейских собратьев. Дело в том, что в США и Канаде нет таких строгих правил, ограничивающих длину автопоезда. Поэтому и стали популярными тягачи с капотной компоновкой. А тут еще и огромные спальники… Короче, автомобили очень харизматичные.
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Естественно, что такой вид транспорта не мог не получить отражения в кинематографе. Огромные Кенворты, Маки с хромированными бамперами и длинными полуприцепами часто встречаются в фильмах. На "главных ролях" встречаются гораздо реже. Но и такие фильмы имеются.
И сегодня я буду рассказывать о фильмах, где грузовики сыграли видную роль в фильме. Либо очень часто в фильме фигурируют. И, естественно, эти фильмы я сам смотрел и считаю их хорошими (пусть и с оговорками).
В данной подборке не будет инфернального грузовика из трилогии "Безумный Макс". Да, во второй части, грузовику уделено много времени. Но мой личный фаворит из фильма – модифицированный "Перехватчик", на котором ездил сам Макс.
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Итак, начнем с самого "мелкого грузовичка", который фигурировал в одном фильме. У него далеко не важная роль, но именно он задал весь характер фильма с самого начала. Именно он задал внутреннее напряжение зрителю при просмотре.
Речь идет о фильме "Джиперс Криперс" ("Jeepers Creepers"),
который вышел в 2001 году. Это фильм ужасов. Парочка подростков, Триш и Дэри, едут по пустынной дороге и просто болтают о своем детстве.
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Но тут им встречается такой фургон, который не каждая свалка еще и примет. И водитель грузовика явно в неадеквате.
Эх, если бы они только знали, с чем столкнулись…
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То, что сначала мы принимаем за какого-то маньяка, оказывается вообще инфернальной сущностью. Который устраивает кровавую мясорубку со всеми, кто попался ему на пути.
И вот это существо и перемещается на старом, ржавом грузовике Chevrolet COE из конца 40-х годов прошлого века.
И создатели фильма намеренно придали ему такой устрашающий вид. Очень хорошо работает на атмосферу фильма ужасов.
Возможно, некоторое "вдохновение" при создании этой колымаги, создатели фильма черпали из другого фильма…
В 1972 году на экраны вышел триллер "Дуэль" ("Duel"), который снял Стивен Спилберг.
Некий обычный гражданин едет по работе в своем бюджетном автомобиле (наверное, это аналог тех еще Жигулей для американцев). И по дороге ему встречается старый тягач с огромной цистерной. И он ужасно дымит, что ехать за ним просто невозможно. Наш главный герой немного нарушает правила, обгоняя это чадящее недоразумение через двойную сплошную. И спокойно продолжает свой путь. Но водитель грузовика или сильно блюдет ПДД, или обиделся, что его обогнали. Так или иначе, но он снова обгоняет легковушку. И наш гражданин снова нарушает ПДД…
Все это привело к тому, что весь фильм отбитый водитель грузовика преследует этого горемыку.
Фильм полностью соответствует понятию "триллер". Да, он несколько затянут, но все равно держит в напряжении весь фильм.
Водитель легковушки – обычный человек. Он не совсем уверен к себе, пытается избегать конфликтов.
Но тут попадает в крайне опасную ситуацию. И, это ему не кажется: у водителя грузовика какие-то проблемы с психикой точно имеют место. Кстати, его нам так и не покажут, сохраняя интригу.
В "главной роли" тут сняли Peterbilt 281 60-х годов. Но выглядит он, словно ему лет сто. Ржавый, практически вся краска слезла. Дымит, как паровоз. Но по динамике не уступал легковому Плимуту. И вот представьте это чудовище в зеркале заднего вида…
Именно погоня снята отлично.
Скорость машин очень даже чувствуется. Мне фильм понравился.
В 1986 году вышел очередной фильм по произведению Стивена Кинга – "Максимальное ускорение" ("Maximum Overdrive").
Это типичный фильм, снятый по Кингу: немного ужасов, немного юмора, странные персонажи.
На Земле, под влиянием пролетающей мимо кометы, с ума сходит техника. И особенно в этом постарались автомобили. И вот, наши герои, вынуждены ютиться в придорожном кафе на заправке. И их "терроризируют" грузовики. Они бы не прочь вообще людишек прибить,
но должен же кто-то грузовики заправлять…
Машин в фильме много, но главзлодеем назначили тягач White Western Star 4800 с маской Зеленого Гоблина на весь радиатор.
Одну из главных ролей в фильме сыграл Эмилио Эстевес, брат Чарли Шина…
Фильм невеликого бюджета, но смотреть его можно и сейчас.
"Ничего себе поездочка" ("Joy Ride") – фильм 2001 года.
И это тоже дорожный триллер. И по сюжет он напоминает "Дуэль", но завязка сюжета несколько иная.
Льюис и Фуллер едут по своим молодежным делам на автомобиле по дороге. И, чтобы не скучать, Фуллер устроил игру. Он по рации стал флиртовать с дальнобойщиками, представляясь женщиной, не особо тяжелого поведения. И одному из клюнувших, он назначает свидание в придорожном мотеле. Сами они просто хотели посмотреть на реакцию водителя… Но они не знали, с каким психопатом встретились…
Это довольно динамичный фильм, где будет много погонь и "неожиданных поворотов". В главных ролях снялись Пол Уокер,
Стив Зан и Лили Собески. Этот фильм стоит посмотреть, кто любит "дорожные триллеры".
Кстати, грузовик в фильме вполне обычный Peterbilt 359
с удлиненным капотом и огромным спальником.
"Конвой" - фильм 1978 года. В главной роли тут снялся еще относительно молодой Крис Кристофферсон (приемный "папа" Блейда)…
Это боевик. Дорожный боевик. О том, как дальнобойщики пытаются бороться за свои права, против произвола местного шерифа.
Этот фильм в свое время показывали в кинотеатрах СССР. И впервые я его в детстве и смотрел. Тогда фильм мне понравился. Хорошо снятые погони и аварии, переживание на судьбу главного героя. И сейчас данный фильм можно спокойно посмотреть. Хотя именно "бунтарская часть" фильма выглядит сегодня очень наивно.
Грузовиков в фильме огромное количество.
Но наш герой ездит на седельном тягаче Mack RS712LST
с маскотом сурового утенка на капоте (прозвище дальнобойщика – Резиновый Утенок).
На мой скромный взгляд, это один из лучших фильмов о дальнобойщиках.
"Черный пес" ("Black Dog") – 1998 год.
Это типичный боевик из 90-х. В главной роли снялся Патрик Суэйзи. Он играет бывшего водителя, которому снова предложили одну весьма сомнительную работенку по перевозу груза. Он бы не согласился, ибо уже сидел в тюрьме из-за аварии, в которой погибли люди. Но бюджет семьи трещит по швам, кредит за дом давно просрочен. И он соглашается. Он не знает, что повезет оружие. И не знает, что бандиты давно "на крючке" у спецслужб, которые полностью контролируют процесс перевозки. А тут еще и другие бандиты пытаются "отжать груз"…
Получился хороший боевик. С погонями, стрельбой.
Все снято очень даже прилично. Мне понравилось. Грузовик тут тоже обычный - Peterbilt 379.
Классика, так сказать…
Самым новым фильмом будет фильм, снятый в 2021 году – "Ледяной драйв" ("The Ice Road"). В главной роли тут снялся Лиам Нисон.
Он играет дальнобойщика, который работает в паре со своим братом, ставшим инвалидом после службы в армии.
На шахте происходит авария, рабочих засыпало и выжившим осталось всего несколько часов жизни, если к ним не подадут кислород. Транспортная компания должна срочно перевезти на шахту необходимое оборудование. Но по дороге будет слишком долго, нужно ехать по замерзшему озеру. А уже не так и холодно, переправа закрыта. И ищут водителей, которые пойдут на такой риск…
Это остросюжетный фильм, где кроме самих дорожных приключений, завязаны интересы компании, которая не заинтересована в спасении шахтеров. На то есть у них причины… Но Лиам Нисон разберется со всеми трудностями.
Фильм хороший, напряженный. С ролью дальнобойщика Нисон справился отлично, он естественно смотрится в такой роли.
А вот с автомобилями в фильме накосячили. Показывают то одну модель Kenworth, то другую. Даже Volvo мелькает… Бывает…
Вот о таких фильмах, где фигурируют грузовики, я хотел рассказать.
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