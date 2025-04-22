Невозможно представить Америку без огромных длиннющих грузовиков, которые бесконечно снуют по дорогам всех штатов. Огромное количество товаров перевозится в США именно с помощью автотранспорта. И американские седельные тягачи существенно отличаются от своих европейских собратьев. Дело в том, что в США и Канаде нет таких строгих правил, ограничивающих длину автопоезда. Поэтому и стали популярными тягачи с капотной компоновкой. А тут еще и огромные спальники… Короче, автомобили очень харизматичные.

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Естественно, что такой вид транспорта не мог не получить отражения в кинематографе. Огромные Кенворты, Маки с хромированными бамперами и длинными полуприцепами часто встречаются в фильмах. На "главных ролях" встречаются гораздо реже. Но и такие фильмы имеются.

И сегодня я буду рассказывать о фильмах, где грузовики сыграли видную роль в фильме. Либо очень часто в фильме фигурируют. И, естественно, эти фильмы я сам смотрел и считаю их хорошими (пусть и с оговорками).

В данной подборке не будет инфернального грузовика из трилогии "Безумный Макс". Да, во второй части, грузовику уделено много времени. Но мой личный фаворит из фильма – модифицированный "Перехватчик", на котором ездил сам Макс.

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Итак, начнем с самого "мелкого грузовичка", который фигурировал в одном фильме. У него далеко не важная роль, но именно он задал весь характер фильма с самого начала. Именно он задал внутреннее напряжение зрителю при просмотре.

Речь идет о фильме "Джиперс Криперс" ("Jeepers Creepers"),

который вышел в 2001 году. Это фильм ужасов. Парочка подростков, Триш и Дэри, едут по пустынной дороге и просто болтают о своем детстве.

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Но тут им встречается такой фургон, который не каждая свалка еще и примет. И водитель грузовика явно в неадеквате.

Эх, если бы они только знали, с чем столкнулись…

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То, что сначала мы принимаем за какого-то маньяка, оказывается вообще инфернальной сущностью. Который устраивает кровавую мясорубку со всеми, кто попался ему на пути.

И вот это существо и перемещается на старом, ржавом грузовике Chevrolet COE из конца 40-х годов прошлого века.

Отреставрированный Chevy.И создатели фильма намеренно придали ему такой устрашающий вид. Очень хорошо работает на атмосферу фильма ужасов.

Возможно, некоторое "вдохновение" при создании этой колымаги, создатели фильма черпали из другого фильма…

В 1972 году на экраны вышел триллер "Дуэль" ("Duel"), который снял Стивен Спилберг.

Некий обычный гражданин едет по работе в своем бюджетном автомобиле (наверное, это аналог тех еще Жигулей для американцев). И по дороге ему встречается старый тягач с огромной цистерной. И он ужасно дымит, что ехать за ним просто невозможно. Наш главный герой немного нарушает правила, обгоняя это чадящее недоразумение через двойную сплошную. И спокойно продолжает свой путь. Но водитель грузовика или сильно блюдет ПДД, или обиделся, что его обогнали. Так или иначе, но он снова обгоняет легковушку. И наш гражданин снова нарушает ПДД…

Все это привело к тому, что весь фильм отбитый водитель грузовика преследует этого горемыку.

Фильм полностью соответствует понятию "триллер". Да, он несколько затянут, но все равно держит в напряжении весь фильм.

Водитель легковушки – обычный человек. Он не совсем уверен к себе, пытается избегать конфликтов.

Но тут попадает в крайне опасную ситуацию. И, это ему не кажется: у водителя грузовика какие-то проблемы с психикой точно имеют место. Кстати, его нам так и не покажут, сохраняя интригу.

В "главной роли" тут сняли Peterbilt 281 60-х годов. Но выглядит он, словно ему лет сто. Ржавый, практически вся краска слезла. Дымит, как паровоз. Но по динамике не уступал легковому Плимуту. И вот представьте это чудовище в зеркале заднего вида…

Именно погоня снята отлично.

Скорость машин очень даже чувствуется. Мне фильм понравился.

В 1986 году вышел очередной фильм по произведению Стивена Кинга – "Максимальное ускорение" ("Maximum Overdrive").

Это типичный фильм, снятый по Кингу: немного ужасов, немного юмора, странные персонажи.

На Земле, под влиянием пролетающей мимо кометы, с ума сходит техника. И особенно в этом постарались автомобили. И вот, наши герои, вынуждены ютиться в придорожном кафе на заправке. И их "терроризируют" грузовики. Они бы не прочь вообще людишек прибить,

но должен же кто-то грузовики заправлять…

Машин в фильме много, но главзлодеем назначили тягач White Western Star 4800 с маской Зеленого Гоблина на весь радиатор.

Одну из главных ролей в фильме сыграл Эмилио Эстевес, брат Чарли Шина…

Фильм невеликого бюджета, но смотреть его можно и сейчас.

"Ничего себе поездочка" ("Joy Ride") – фильм 2001 года.

И это тоже дорожный триллер. И по сюжет он напоминает "Дуэль", но завязка сюжета несколько иная.

Льюис и Фуллер едут по своим молодежным делам на автомобиле по дороге. И, чтобы не скучать, Фуллер устроил игру. Он по рации стал флиртовать с дальнобойщиками, представляясь женщиной, не особо тяжелого поведения. И одному из клюнувших, он назначает свидание в придорожном мотеле. Сами они просто хотели посмотреть на реакцию водителя… Но они не знали, с каким психопатом встретились…

Это довольно динамичный фильм, где будет много погонь и "неожиданных поворотов". В главных ролях снялись Пол Уокер,

Стив Зан и Лили Собески. Этот фильм стоит посмотреть, кто любит "дорожные триллеры".

Кстати, грузовик в фильме вполне обычный Peterbilt 359

Peterbilt 359 с небольшим спальником.с удлиненным капотом и огромным спальником.

"Конвой" - фильм 1978 года. В главной роли тут снялся еще относительно молодой Крис Кристофферсон (приемный "папа" Блейда)…

Это боевик. Дорожный боевик. О том, как дальнобойщики пытаются бороться за свои права, против произвола местного шерифа.

Этот фильм в свое время показывали в кинотеатрах СССР. И впервые я его в детстве и смотрел. Тогда фильм мне понравился. Хорошо снятые погони и аварии, переживание на судьбу главного героя. И сейчас данный фильм можно спокойно посмотреть. Хотя именно "бунтарская часть" фильма выглядит сегодня очень наивно.

Грузовиков в фильме огромное количество.

Но наш герой ездит на седельном тягаче Mack RS712LST

с маскотом сурового утенка на капоте (прозвище дальнобойщика – Резиновый Утенок).

На мой скромный взгляд, это один из лучших фильмов о дальнобойщиках.

"Черный пес" ("Black Dog") – 1998 год.

Это типичный боевик из 90-х. В главной роли снялся Патрик Суэйзи. Он играет бывшего водителя, которому снова предложили одну весьма сомнительную работенку по перевозу груза. Он бы не согласился, ибо уже сидел в тюрьме из-за аварии, в которой погибли люди. Но бюджет семьи трещит по швам, кредит за дом давно просрочен. И он соглашается. Он не знает, что повезет оружие. И не знает, что бандиты давно "на крючке" у спецслужб, которые полностью контролируют процесс перевозки. А тут еще и другие бандиты пытаются "отжать груз"…

Получился хороший боевик. С погонями, стрельбой.

Все снято очень даже прилично. Мне понравилось. Грузовик тут тоже обычный - Peterbilt 379.

Классика, так сказать…

Самым новым фильмом будет фильм, снятый в 2021 году – "Ледяной драйв" ("The Ice Road"). В главной роли тут снялся Лиам Нисон.

Он играет дальнобойщика, который работает в паре со своим братом, ставшим инвалидом после службы в армии.

На шахте происходит авария, рабочих засыпало и выжившим осталось всего несколько часов жизни, если к ним не подадут кислород. Транспортная компания должна срочно перевезти на шахту необходимое оборудование. Но по дороге будет слишком долго, нужно ехать по замерзшему озеру. А уже не так и холодно, переправа закрыта. И ищут водителей, которые пойдут на такой риск…

Это остросюжетный фильм, где кроме самих дорожных приключений, завязаны интересы компании, которая не заинтересована в спасении шахтеров. На то есть у них причины… Но Лиам Нисон разберется со всеми трудностями.

Фильм хороший, напряженный. С ролью дальнобойщика Нисон справился отлично, он естественно смотрится в такой роли.

А вот с автомобилями в фильме накосячили. Показывают то одну модель Kenworth, то другую. Даже Volvo мелькает… Бывает…

Вот о таких фильмах, где фигурируют грузовики, я хотел рассказать.



