По моему глубокому убеждению, современный жанр фильмов ужасов находится в глубокой… кризисе, в общем. И причина в том, что маркетологи просто копируют идеи, которые приносили огромный доход. Таким образом, все "ужасы" сводятся сейчас к нескольким разновидностям. Это фильмы о вампирах, причем, в этом поджанре, ужасы далеко не в лидерах. Также очень много фильмов о зомби и прочих зараженных людях, поведение которых не отличается от зомби. Ну и еще один класс – маньяки. И 99% маньяков в современных "ужастиках" это люди. Так ныне "модно-молодежно". Хотя здоровьем эти маньяки обладают явно нечеловеческим, даже если это довольно субтильная девица.

Но такая идиотская ситуация была не всегда. Были времена, когда сценаристы упорото искали оригинальные идеи для фильмов ужасов. Наиболее ярким и известным примером может служить франшиза "Кошмар на улице Вязов", первый фильм которой вышел в уже далеком 1984 году. Тут у нас бестолковых подростков вырезает не просто маньяк, а его версия, убивающая в самом сне! Это была крутая идея. Хотя, родилась она не на пустом месте, но реальные события были "творчески переработаны" в угоду интересного сюжета. И Фредди Крюгер стал культовым персонажем!

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Серия имела довольно много поклонников, хотя идея себя довольно быстро изжила. Но создатели не унимались: они выпустили просто адский кроссовер, где Фредди Крюгер и Джейсон Вурхиз буквально рвали другу друга на части, и сделали ремейк, который явно уступал оригиналу.

Но были и другие, пусть и менее известные идеи, которые выгодно смотрятся на фоне новых поделок. Вот об этих фильмах, я и буду рассказывать… Совсем уж кринжовые идеи, типа адской смеси акулы и спрута, я рассматривать не буду. Ограничимся более вменяемыми вариантами.

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В 1983 году вышел фильм ужасов "Кристина".

И само название ничего необычного нам не сулит. Ну женское имя, что тут такого? Дело в том, что тут у нас главной злодейкой выступает… машина! Которая крошит людишек направо и налево. Идея сюжета принадлежит тому самому Стивену Кингу, который любит подобные идеи реализовывать в своих романах. Он же принимал участие в создании сценария к фильму. Ну а снял сей "ужастик" Джон Карпентер. В ролях: Кит Гордон, Джон Стокуэлл, Александра Пол, Роберт Проски, Гарри Дин Стэнтон и другие.

Из фильма мы узнаем, что не только девицы бывают безмерно ревнивыми. Оказывается, таким свойством могут обладать и некоторые машины…

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В общем, сюжет очень неплох, хотя и не особо страшен. Ну и компьютерной графики вы тут точно не увидите: били/крушили реальные машины.

В 1986 году вышел определенно культовый фильм. Уж в нашей стране точно. Это "Зубастики" ("Critters"),

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которые снял Стивен Херек. В ролях: Ди Уоллес-Стоун, М. Эммет Уолш, Билли Грин Буш, Скотт Граймз, Надин Ван дер Велде, Дон Кит Оппер, Лин Шэй, Билли Зейн и другие.

По сюжету, на Землю прибывают странные существа. Они небольшие. Но проблема в том, что они жрут все подряд. И растут…

На их ликвидацию отправлены космические охотники,

но их миссия началась не слишком удачно. И людям приходится оборонятся самим…

Это фильм ужасов с элементами комедии. И ее тут даже поболее будет. Особенно, когда эти инопланетные негодяи начинают в домах безобразничать.

Внешний вид зубастиков разработали братья Стивен, Чарльз и Эдвард Чиодо. И получились очень запоминающиеся монстрики.

В 1987 году вышел довольно кринжовый фильм ужасов с очень большим налетом юмора. Это картина с небольшим бюджетом – "Клоуны-убийцы из космоса" (оригинальное название "Killer Klowns from Outer Space").

На Землю падает метеорит – так посчитали свидетели и пошли его искать. Каково же было удивление, когда на месте падения они обнаружили цирковой шатер!

И там были клоуны. Обычные клоуны: с красными носами, дурацкими прическами и огромными ботинками.

Проблема была в том, что эти "клоуны" - злобные пришельцы, которые не прочь попить человеческой кровушки…

Фильм совершенно не страшный. Но прикольный.

Не ждите тут хороших спец.эффектов или дорогих декораций. Весь бюджет фильма составлял около 2 миллионов долларов, что очень маленькая сумма. Тем не менее, мне фильм понравился именно, как очень прикольная реализация очередного "ужастика". Кстати, над фильмом работали те же братья Чиодо, что работали над внешним образом зубастиков.

А в 1988 году вышел фильм ужасов, который положил не только начало целой франшизе, но и подал идею создателям подобных фильмов…

"Детские игры" ("Child's Play")

снял Том Холланд. В ролях: Кэтрин Хикс, Крис Сарандон, Алекс Винсент, Брэд Дуриф, Дина Манофф и другие.

В куклу по имени Чаки, вселяется дух маньяка-убийцы.

И понеслось…

Фильм был очень популярен и сняли много продолжений, разной степени удачности. Франшизу даже пытались перезапускать. Ну и куча "переосмыслений".

Мне в свое время фильм понравился. Да, там много тупых ситуаций, но этим грешат практически все фильмы ужасов. Главное, что идея довольно оригинальная была на тот момент.

В 1989 году вышел фильм "Электрошок" ("Shocker").

Этот фильм ужасов снял Уэс Крэйвен. В ролях: Майкл Мерфи, Питер Берг, Камилль Купер, Митч Пиледжи и другие.

Этот фильм явно черпал "вдохновение" в "Кошмаре на улице Вязов". Завязка уж очень похожая. Психопата-убийцу казнят на электрическом стуле,

но его "жизнедеятельность" переходит на новый, "электрический" уровень. И вот теперь он становится куда опаснее…

Это также не совсем "чистый" фильм ужасов. Примесь комедии отчетливо чувствуется. Но тем не менее, мне этот фильм понравился. Хотя, сегодня съемки выглядят очень посредственно. Вот данному фильму, хорошая 3Д-графика явно бы не помешала. В харизме маньяк Пинкер (Митч Пиледжи)

уступает Феде Крючкову, которого пытается косплеить моментами. Но все равно персонаж неплохо получился.

И в этом же году вышла еще одна продолжительная франшиза – "Дрожь земли" ("Tremors").

Режиссер тут Рон Андервуд. И неплохой каст актеров: Кевин Бейкон, Фред Уорд, Финн Картер, Майкл Гросс, Риба Макинтайр и другие.

В небольшом городке происходят странные подземные толчки. И дело не в обычном землетрясении. Дело в том, что тут появились гигантские подземные черви, которые весьма опасны. И население городка вынуждено держать от них оборону…

Впервые, грабоидов (это те самые черви), я увидел на сеансе в видеосалоне.

И этот фильм сразу стал очень запоминающимся. Ибо сама идея плотоядных огромных червей, которые реагируют на вибрацию почвы, очень интересная. Хотя и взята из живой природы. Но все получилось отлично. Создатели грабоидов постарались придать им чудовищный вид. Тут все "настоящее", никакой графики нет.

Поэтому снимать подобные фильмы было куда сложнее, чем сейчас.

Но вот с развитием технологий, куда-то делась фантазия сценаристов. Просто выветрилась. Ничего подобного сейчас не снимают. И это очень плохо…



