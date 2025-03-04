Недавно, я снова посмотрел новые фильмы. Два штуки. Об одном я знал из трейлера и это типа фантастика. О другом не слышал вообще ничего. И, как часто бывает, увиденное оказалось вовсе не тем, что ожидалось…

Итак, приступаю к субъективному разбору фильмов "Ущелье" и "Безмолвное братство". И это мое, сугубо личное мнение…

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Фильм "Ущелье" (оригинальное название "The Gorge")

вышел в 2025 году на стриминговой платформе Apple TV+. Режиссер картины - Скотт Дерриксон. В ролях: Майлз Теллер, Аня Тейлор-Джой, Сигурни Уивер, Сопе Дирису, Уильям Хьюстон и другие.

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Итак, перед нами фантастика в лице таинственного боевика. Или нет?

Майлз Теллер играет отставного военного (снайпера), которому дают еще один шанс "послужить родине".

Абсолютно ничего не говоря о предстоящей работе. И это его ничем не смущает. Наверно, снайперу точно также дается боевое задание: "Тебе нужно убрать нехорошего человека. Кто он и как выглядит поймешь сам"…

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Ну, ладно, пусть и так. Аня Телор-Джой сыграла не менее интересную личность: она литовская снайперша, работающая на Москву!

О, как… Мы много еще не знаем о взаимоотношениях стран Прибалтии и РФ… Объяснение кроется в том, что и ее папаня, когда-то работал на спец. службы.

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Но, вероятно, это "когда-то" было одной страной? Или сценарист ни сном, ни духом об истории?

Ладно, оставим этот момент на совести создателей картины и будем разбираться дальше.

А дальше их обоих направляют на сторожевые посты в неком ущелье, на дне которого клубится туман.

Обе башни – на разных "берегах". Контакты строго запрещены. Что за объект – неизвестно. Где он находится – не понятно. Все так запутанно… Несколько информации снайпер Ливай (все же правильнее будет Леви) узнает у другого "сторожа", смена которого заканчивается.

Вроде, в ущелье обитают "полые люди". Без конкретики. И вот нужно следить, чтобы из ущелья ничего не вылезло. По факту: вот и весь инструктаж.

А еще чуть позже мы узнаем, что того самого сменяемого просто убивают. Чтобы не было никакой утечки информации во вне…

И вот, наши герои начинают нести патрульно-караульную службу, подглядывая друг за другом.

В один прекрасный момент, снайперша Драса начинает писать послания на бумаге. Так завязывается "беседа".

Наступает "день варенья" у Драсы, и она, ужираясь вином под громкую музыку, зазывает на "днюху" "напарника с того берегу"… Шумная вечеринка заканчивается тем, что недовольные громкой музыкой "жители нижних этажей" полезли разбираться. Вот тут и начинается фантастика, коей будет совсем немного. На что похожи "полые"? На плод запретной любви человека и дерева.

Типа дряхлых леших из сказок.

Немного позже, Ливай соорудил переправу, чтобы переехать на другой "берег". Цель весьма благая: пощупать прелести Аньки. Тут все понятно: почти год без женской ласки. Но будут ли наши "полюбовнички" обсуждать произошедшее?

Да ну… Какие глупости! Ведь "полых" они каждый день видят… И вот тут я услышал, как сюжет фильма, весело журча, смывается в унитаз ожиданий…

Все, фантастика закончилась, началась суровая правда жизни. И еще более понятна она становится, когда Ливай падает в ущелье.

Естественно, Драса спешит на помощь….

Если вы внимательно слушали рассказ предыдущего стража ущелья, то "полый" на "полой лошади" вас уже не удивит…

Чем все это безобразие закончится, сами увидите.

Фильм мне не понравился. Не этого я ждал. Хотя, что можно было ожидать от данных актеров? Если повзрослевший и усатый Майлз Теллер еще тянет на военного, то Аня Тейлор-Джой…

Вот с какого рожна она хорошая актриса? Весьма специфичная внешность, ей бы гувернанток играть, а не всяких снайперш или Фуриос…

Лично меня нагло обманули: это не фантастика, а очередной соплежуйный фильм на фоне "всего такого таинственного", не более.





Вторым фильмом будет - "Безмолвное братство" (оригинальное название "The Order"),

который был снят еще в 2024 году. Режиссер: Джастин Курзель. В ролях: Джуд Лоу, Николас Холт, Тай Шеридан, Джерни Смоллетт, Марк Мэрон и другие.

Это криминальный детектив, снятый по книге 1989 года - "Молчаливое братство", написанную Кевином Флинном и Гэри Герхардтом.

Агент ФБР Тери Хаск (Джуд Лоу) приезжает на новое место работы, в глухомань штата Айдахо.

Наверно, тут не будет проблем крупных городов…

Но все складывается не так и радужно: в окрестностях буйствует вооруженная банда ультранационалистов, которые готовят что-то серьезное. И руководит этой бандой Боб Мэтьюс (Ник Холт). Они грабят банки,

печатают фальшивые доллары и собирают единомышленников.

Они настолько радикальны в своем стремлении к очищению Америки от всех лишних, что от них даже отрекается местный неонацистский проповедник "белой церкви".

Он видит осуществление своих целей через политику, а не вооруженное восстание.

И вот наш агент приступает к расследованию, ибо местный шериф – ни рыба, ни мясо…

Фильм показывает наших героев с разных сторон. Если агент ФБР имеет серьезные проблемы с женой, и та просто игнорирует его звонки, то Боб показан примерным (почти) семьянином. Он в обычно жизни весьма общительный парень, никогда и не скажешь, что нацистская сволочь…

Да и в целом, члены банды – будто типичные "реднеки". Но тут все гораздо серьезнее и жестче…

Посмотрев данный фильм, я обнаружил для себя очень бодрый и хороший детектив. Где не все то, чем кажется. Джуд Лоу очень хорошо отыграл свою роль. Его характер не подарок, но свою работу он знает и исполняет ее отлично.

Даже его "красная морда" тут имеет смысл: у агента повышенное кровяное давление (что не отменяет изрядное возлияние алкоголя внутрь). А Ник Холт – темная лошадка,

если бы не сюжет, то никогда не подумать, что именно он идейный вдохновитель неонацистов.

Можно думать, что история вымышлена. Но не все так просто: на территории США еще со времен Второй мировой войны действуют неонацистские группировки. Причем, не особо и таятся. Вопрос в том, что конкретно они делают. За ними, конечно "присматривает" ФБР, но и только.

Мне фильм очень понравился. Да, особой глубины проблем неонацизма и шовинизма в Америке тут не найдете. Тем не менее, сюжет хороший. Поклонникам творчества Джуда Лоу, смотреть фильм рекомендую.



