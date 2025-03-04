Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

"Ущелье", "Молчаливое братство": краткий обзор двух новых фильмов (субъективное мнение)

Недавно, я снова посмотрел новые фильмы. Два штуки. Об одном я знал из трейлера и это типа фантастика. О другом не слышал вообще ничего. И, как часто бывает, увиденное оказалось вовсе не тем, что ожидалось…
[ ] для раздела Блоги
+
+

Недавно, я снова посмотрел новые фильмы. Два штуки. Об одном я знал из трейлера и это типа фантастика. О другом не слышал вообще ничего. И, как часто бывает, увиденное оказалось вовсе не тем, что ожидалось…

Итак, приступаю к субъективному разбору фильмов "Ущелье" и "Безмолвное братство". И это мое, сугубо личное мнение…

реклама



Фильм "Ущелье" (оригинальное название "The Gorge")

вышел в 2025 году на стриминговой платформе Apple TV+. Режиссер картины - Скотт Дерриксон. В ролях: Майлз Теллер, Аня Тейлор-Джой, Сигурни Уивер, Сопе Дирису, Уильям Хьюстон и другие.

реклама



Итак, перед нами фантастика в лице таинственного боевика. Или нет?

Майлз Теллер играет отставного военного (снайпера), которому дают еще один шанс "послужить родине".

 Абсолютно ничего не говоря о предстоящей работе. И это его ничем не смущает. Наверно, снайперу точно также дается боевое задание: "Тебе нужно убрать нехорошего человека. Кто он и как выглядит поймешь сам"…

реклама



Ну, ладно, пусть и так. Аня Телор-Джой сыграла не менее интересную личность: она литовская снайперша, работающая на Москву!

О, как… Мы много еще не знаем о взаимоотношениях стран Прибалтии и РФ… Объяснение кроется в том, что и ее папаня, когда-то работал на спец. службы.

реклама



Но, вероятно, это "когда-то" было одной страной? Или сценарист ни сном, ни духом об истории?

Ладно, оставим этот момент на совести создателей картины и будем разбираться дальше.

А дальше их обоих направляют на сторожевые посты в неком ущелье, на дне которого клубится туман.

Обе башни – на разных "берегах". Контакты строго запрещены. Что за объект – неизвестно. Где он находится – не понятно. Все так запутанно… Несколько информации снайпер Ливай (все же правильнее будет Леви) узнает у другого "сторожа", смена которого заканчивается.

Вроде, в ущелье обитают "полые люди". Без конкретики. И вот нужно следить, чтобы из ущелья ничего не вылезло. По факту: вот и весь инструктаж.

А еще чуть позже мы узнаем, что того самого сменяемого просто убивают. Чтобы не было никакой утечки информации во вне…

И вот, наши герои начинают нести патрульно-караульную службу, подглядывая друг за другом.

В один прекрасный момент, снайперша Драса начинает писать послания на бумаге. Так завязывается "беседа".

Наступает "день варенья" у Драсы, и она, ужираясь вином под громкую музыку, зазывает на "днюху" "напарника с того берегу"… Шумная вечеринка заканчивается тем, что недовольные громкой музыкой "жители нижних этажей" полезли разбираться. Вот тут и начинается фантастика, коей будет совсем немного. На что похожи "полые"? На плод запретной любви человека и дерева.

Типа дряхлых леших из сказок.

Немного позже, Ливай соорудил переправу, чтобы переехать на другой "берег". Цель весьма благая: пощупать прелести Аньки. Тут все понятно: почти год без женской ласки. Но будут ли наши "полюбовнички" обсуждать произошедшее? 

Да ну… Какие глупости! Ведь "полых" они каждый день видят… И вот тут я услышал, как сюжет фильма, весело журча, смывается в унитаз ожиданий…

Все, фантастика закончилась, началась суровая правда жизни. И еще более понятна она становится, когда Ливай падает в ущелье.

Естественно, Драса спешит на помощь….

Если вы внимательно слушали рассказ предыдущего стража ущелья, то "полый" на "полой лошади" вас уже не удивит…

Чем все это безобразие закончится, сами увидите.

Фильм мне не понравился. Не этого я ждал. Хотя, что можно было ожидать от данных актеров? Если повзрослевший и усатый Майлз Теллер еще тянет на военного, то Аня Тейлор-Джой…

Вот с какого рожна она хорошая актриса? Весьма специфичная внешность, ей бы гувернанток играть, а не всяких снайперш или Фуриос…

Лично меня нагло обманули: это не фантастика, а очередной соплежуйный фильм на фоне "всего такого таинственного", не более.


Вторым фильмом будет - "Безмолвное братство" (оригинальное название "The Order"),

который был снят еще в 2024 году. Режиссер: Джастин Курзель. В ролях: Джуд Лоу, Николас Холт, Тай Шеридан, Джерни Смоллетт, Марк Мэрон и другие.

Это криминальный детектив, снятый по книге 1989 года - "Молчаливое братство", написанную Кевином Флинном и Гэри Герхардтом.

Агент ФБР Тери Хаск (Джуд Лоу) приезжает на новое место работы, в глухомань штата Айдахо.

Наверно, тут не будет проблем крупных городов…

Но все складывается не так и радужно: в окрестностях буйствует вооруженная банда ультранационалистов, которые готовят что-то серьезное. И руководит этой бандой Боб Мэтьюс (Ник Холт). Они грабят банки,

печатают фальшивые доллары и собирают единомышленников.

Они настолько радикальны в своем стремлении к очищению Америки от всех лишних, что от них даже отрекается местный неонацистский проповедник "белой церкви".

Он видит осуществление своих целей через политику, а не вооруженное восстание.

И вот наш агент приступает к расследованию, ибо местный шериф – ни рыба, ни мясо…

Фильм показывает наших героев с разных сторон. Если агент ФБР имеет серьезные проблемы с женой, и та просто игнорирует его звонки, то Боб показан примерным (почти) семьянином. Он в обычно жизни весьма общительный парень, никогда и не скажешь, что нацистская сволочь…

Да и в целом, члены банды – будто типичные "реднеки". Но тут все гораздо серьезнее и жестче…

Посмотрев данный фильм, я обнаружил для себя очень бодрый и хороший детектив. Где не все то, чем кажется. Джуд Лоу очень хорошо отыграл свою роль. Его характер не подарок, но свою работу он знает и исполняет ее отлично.

Даже его "красная морда" тут имеет смысл: у агента повышенное кровяное давление (что не отменяет изрядное возлияние алкоголя внутрь). А Ник Холт – темная лошадка,

если бы не сюжет, то никогда не подумать, что именно он идейный вдохновитель неонацистов.

Можно думать, что история вымышлена. Но не все так просто: на территории США еще со времен Второй мировой войны действуют неонацистские группировки. Причем, не особо и таятся. Вопрос в том, что конкретно они делают. За ними, конечно "присматривает" ФБР, но и только.

Мне фильм очень понравился. Да, особой глубины проблем неонацизма и шовинизма в Америке тут не найдете. Тем не менее, сюжет хороший. Поклонникам творчества Джуда Лоу, смотреть фильм рекомендую.


Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

безмолвное братство ущелье
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5080 Suprim SOC
2
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid A13 240
3
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid A13 360
4
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X XS White 8G OC
117
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-8000 XPG Lancer RGB DDR5-8000 (AX5U8000C4024G-DCLARBK) объемом 48 Гбайт
10
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G14 (GA403)
17
Обзор и тестирование корпуса Formula V Line TimberLine T1
9
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z890 Edge TI WIFI
4
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-7200 XPG Lancer RGB (AX5U7200C3416G-DCLARWH) объемом 32 Гбайт
4
Обзор портативного SSD-накопителя MSI Datamag 20Gbps объемом 1 Тбайт
+
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Eurasiantimes: Эксперты сомневаются, что Россия разработала «уникальную» ракету
7
Эксперты рассказали, чем GTA 5 Enhanced лучше GTA 5 Legacy
10
Xiaomi выпустила смартфон Poco M7 5G по цене 115 долларов
1
Через Microsoft Copilot больше нельзя получить скрипты активации Windows 11
+
Google Chrome для Android переходит на полноэкранный режим в новом обновлении
3
Спрос на Radeon RX 9070 XT в полтора раза выше, чем на базовую версию
31
В XDA рассказали о 6 причинах не переживать о высокой температуре процессора
2
Игра «Star Wars Outlaws» бьёт рекорд онлайна в Steam, в основном, благодаря скидкам
1
Видеокарты AMD с RDNA 4 обеспечат значительные улучшения в кодировании и трассировке лучей
2
Доля геймеров, предпочитающих CPU от Intel, достигла почти 70%
12
GMKtec представила первый мини-ПК с процессором Ryzen AI Max+ Pro 395
+
Xeon E5-2687W V4 сумел всего на 81% раскрыть потенциал GeForce RTX 5070 Ti
18
Энтузиаст с помощью нейросетей снял трейлер Doom 2 в стиле 80-х
+
Ждёт ли фанатов Radeon RX 9070 разочарование, и есть ли у NVIDIA запас видеокарт GeForce RTX 5070
2
Монетизация в Twitch станет доступна большинству стримеров в течение 2025 года
+
ASUS выпускает новые BIOS для материнских плат AM5, улучшающие совместимость с чипами 9000X3D
+
GTA 5 Enhanced будет весить в Steam на 22Gb меньше, чем GTA 5 Legacy
1
Иран стал поставлять Турции туркменский газ
+
Google продолжает расширять функционал своего AI-чатбота Gemini
+
AOC представила бюджетный игровой монитор с частотой 200 Гц
+

Популярные статьи

МиГ-1.44 «МФИ» - самый амбициозный истребитель своего времени и первый самолёт 5-го поколения
11
На Международной космической станции сформировалась небольшая уникальная микробная экосистема
2
Итоги гоночного уик-энда 1-2 марта
+
Большая подборка произведений, которая позволит вам познакомиться с жанром киберпанк
13
Робот-пылесос с влажной уборкой – сможет ли он полностью заменить ручную швабру
41
Подборка самых интересных в истории российского телевидения ночных программ
11
Мысли о современных документах, форматах бумаги и печати
13
"Ущелье", "Молчаливое братство": краткий обзор двух новых фильмов (субъективное мнение)
+
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5080 Suprim SOC
1

Сейчас обсуждают

Максим Загорулько
10:11
Меньше играй в компьютерные стрелялки.
МиГ-1.44 «МФИ» - самый амбициозный истребитель своего времени и первый самолёт 5-го поколения
Roditch
10:10
"При обслуживании устройства штатные терморезинки лучше заменить на качественные жидкие, а на сам кристалл нанести жидкий металл, предварительно сделав хорошую изоляцию, защищающую от его протечки. " ...
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5080 Suprim SOC
Andrey Kovalchuk
09:51
Не комильфо конечно на гуще гадать, но в написанном нет никакого смысла. 9070 серия с 256-бит шиной, а 9060ХТ сразу с 128-битной? А с 192-битной шиной типа не будет вообще? Похоже на дичь
AMD Radeon RX 9060 XT будет иметь скорость между NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti и AMD Radeon RX 7700 XT
inchaos75
09:50
То есть в пасмурную погоду, когда облачность уже на 100 метрах высоты есть, эти ракеты будут слепые?
Eurasiantimes: Эксперты сомневаются, что Россия разработала «уникальную» ракету
1qw11
09:49
Я не шучу, все что написал в предыдущем сообщении, относится к серьезным высказываниям
MSI официально повысили цены на видеокарты GeForce RTX 5070 Ti
Yurexxx
09:47
Если 5000-я серия имеет кучу проблем со всех сторон, куда ни копни, то наверное надо повысить цены, так ведь MSI?
MSI официально повысили цены на видеокарты GeForce RTX 5070 Ti
Yurexxx
09:44
Не все понимают сарказм, дружище...
MSI официально повысили цены на видеокарты GeForce RTX 5070 Ti
Kaabar
09:44
Чисто теоретически. Вот взяли и перевели его в подводное положение. Перепутали, валенок на пульт упал. И чо? Санкции наложат? Кредит не дадут? Газ и нефть покупать перестанут? Может уже пора яйца отра...
Xiaomi представила 100-мегапиксельный сенсор камеры M/4.3 для смартфонов
Александр
09:44
А правильный путь это всем раздать бабла, чтобы брали только синюю продукцию?
Бывший руководитель Intel Крейг Барретт призвал к восстановлению в должности Пэта Гелсингера
Челентано
09:39
Неужели теперь только лопатафоны будут выпускать (((.
Xiaomi выпустила смартфон Poco M7 5G по цене 115 долларов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем