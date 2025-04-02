Каратель (The Punisher) – персонаж комиксов от Marvel Comics.

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Его создали в 1974 году писатель Джерри Конвей и художники Джон Ромит мл., и Эндрю Росс. Это был антигерой в комике о Спайдермене…

Фрэнсис Касл был военным. И однажды потерял всю семью в результате бандитской перестрелки. Сам Касл был тяжело ранен и считалось, что он тоже умер. Но он выжил. Он стал Карателем. И стал жестоко мстить всем. Как причастным к убийству его семьи, так и не причастным, но ведущим "неправедный образ жизни"…

Никакими сверхспособностями он не обладал. Обычный человек. И в какой-то момент данный персонаж решили экранизировать…

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Рассказывать я буду лишь о тех фильмах, которые смотрел сам. И это мое субъективное мнение.

В 1989 году вышел американо-австралийский фильм "Каратель" (оригинальное название "The Punisher").

Режиссером был Марк Голдблатт. В главной роли снялся Дольф Лундгрен. В остальных ролях: Луис Госсет мл., Ерун Краббе, Ким Мийори, Брайан Маршалл и другие.

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Тут персонаж Дольфа Лундгрена был полицейским, у которого семью убили мафиози. Сам он тоже пострадал от взрыва и считался погибшим. Лишь его напарник что-то подозревал (его сыграл Луис Госсет мл.).

И вот наш Каратель всем мстит. И уже 5 лет, его бывший напарник пытается поймать Карателя, считая, что он и есть Фрэнк Касл…

На этом фоне, в городе начинается разборка между итальянским кланом и якудза, которые пытаются "отжать" бизнес мафии. С этой целью, якудза похищает всех детей глав мафиозных кланов. И теперь Каратель должен детей своих врагов спасти…

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Я смотрел этот фильм давно. Наверно, в начале 90-х годов. И пересмотрел перед написанием статьи, чтобы освежить воспоминания о фильме. Не буду лукавить: фильм слабенький. Уж в пятерку лучших фильмов с Дольфом Лундгреном он точно не входит. Сам то сюжет нормальный (учитывая, откуда ноги персонажа растут). Но персонаж не раскрыт. Не смог меня убедить Лундгрен в своей трагедии. Но мало того, моменты драк очень так себе получились…

Скажем просто: Дольф не реализовал свой потенциал. Ведь среди всех актеров, которые играли Карателя он самый здоровый физически. Да и какой-никакой опыт боевых искусств имеется. Но не вышло. Тут, скорее всего, вина оператора и режиссера, что не смогли сделать хорошие моменты с мордобоем.

В общем, получился средненький боевик, который не оправдал моих надежд. Хотя, что требовать от фильма с бюджетом в 9 миллионов долларов?

В 2004 году вышел другой фильм с точно таким же названием – "Каратель".

Режиссер тут Джонатан Хенсли. Роль Карателя исполнил уже Томас Джейн.

А его противника - Джон Траволта (Говард Сайнт).

В остальных ролях: Уилл Пэттон, Лаура Хэрринг, Ребекка Ромейн, Бен Фостер, Джон Пинетт и другие.

Тут Фрэнк Касл – агент ФБР под прикрытием. После выполнения своей задачи, мафия ему жестоко отомстила: всех членов семьи убили,

и только сам Фрэнк чудом выживает. И также начинает мстить. Но процесс мщения в данном случае куда более изощренный…

Если в первом фильме, Карателю помогал один пьянчужка, то тут у него "группка единомышленников", которые ни на что серьезное не способны. Да, собственно, помощниками они стали по воле случая – Фрэнк работает в одиночку. Он не просто "вычищает" город от бандитов, он делает это иногда весьма изощренно. Например, правую руку главаря он просто подставил. Дескать он крутить "амуры" с женой босса. Такое простить босс не может…

Ну, и в итоге – финальная часть дьявольского плана Карателя…

Этот фильм мне понравился куда больше. Тут не просто боевик, а драма. Довольно много времени уделено восстановлению Фрэнка после смерти семьи. Да и сам в порядок пришел не сразу. И это выгодно отличает данный фильм от прошлого. Тем не менее, в прокате фильм провалился. Зрители данный проект не оценили… Но это были еще те времена, когда значок Marvel не гарантировал успеха.

А в 2008 году вышел еще один фильм по данному персонажу – "Каратель: Территория войны" (оригинальное название "Punisher: War Zone").

Главную роль сыграл Рэй Стивенсон. В других ролях: Доминик Уэст, Даг Хатчисон, Колин Сэлмон, Уэйн Найт, Дэш Майок и другие.

А режиссером была женщина - Лекси Александр.

Тут Каратель также уничтожает членов мафии. И в этом плане все идет весьма "успешно"…

Но в ходе одного "рейда", от рук Карателя погибает агент ФБР под прикрытием. И это угнетает Карателя, ведь у агента осталась семья. Он даже намеревается прекратить свою деятельность. Но теперь и семье погибшего угрожает опасность…

На место погибших бандитов, из-за границы возвращается новый глава – Билли Руссо по прозвищу "Красавчик". И он также попадает в молотилку Карателя. Причем, буквально: он падает в молотилку стеклотары. Но выживает. Правда, его лицо полностью изуродовано. Теперь его новая кличка – "Ножовка". Он и его чокнутый брат (которого вытащили из психушки)

намерены с помощью семьи погибшего агента, вытащить Карателя на свет и убить его. Но у Карателя на сей счет свое мнение…

Как боевик, это, наверно, лучший фильм. И довольно жестокий.

Даже и не подумаешь, что режиссер тут женщина. Уж больно "сочно" выглядят перестрелки и драки. Если процесс "карания" здесь самый кровавый, то вот драма практически не чувствуется. Сама история Фрэнка Касла показана в воспоминаниях и мельком. Но фильм все равно понравился.

И вот, среди этих фильмов, лучшим я считаю фильм 2004 года. Все же драма главного героя важна в контексте сюжета. И тут она показана наиболее полно и явственно. Но по "кровавости" - лучший фильм 2008 года.

В 2017 году вышел сериал "Каратель" с Джоном Бернталем в главной роли.

Выпустили два сезона и на этом история Карателя окончена. Я смотрел только первый сезон и сериал мне не особо понравился. Но я вообще не особо люблю такой формат. А для любителей, его можно просмотреть.

Вот такой краткий обзор фильмов о Карателе – герое или антигерое (кому как).



