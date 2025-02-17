NASCAR. Дайтона. Первыми "отстрелялись" пикапы NASCAR Craftsman Truck Series. Гонка Fresh from Florida 250 была зрелищной и очень жесткой. Выиграл ее Паркер Клигерман.

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Но уже после гонки, его пикап не прошел техническую комиссию (слишком маленький дорожный просвет) и победу отдали Кори Хейму (Tricon Garage).

NASCAR Xfinity Series. Тут в первой гонке победу одержал Джесси Лав из команды Richard Childress Racing.

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Причем на завершении предпоследнего круга случился типичный "биг-уан" из нескольких машин, что и способствовало победе.

В главном классе Cup несколько неожиданно победу одержал Уилльям Байрон (Hendrick Motorsports).

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Воспользовавшись суматохой и столкновениями на последних двух кругах, он сумел всего этого избежать и победить.

Formula E. Джидда. Пятничную гонку (а в этот уик-энд тут проходил двойной этап) просто триумфально выиграл пилот DS PENSKE Максимилиан Гюнтер.

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Он с самого начала был в числе лидеров гонки, но к победе его привел успешный обгон в последнем повороте перед финишем, когда он обошел сразу двух пилотов: Оливера Роуленда из Nissan и Тейлора Барнарда из NEOM McLaren. Отличная победа!

Вторую гонку (третий этап) выиграл представитель команды NISSAN FORMULA E TEAM Оливер Роланд.





WRC. Ралли Швеция. Второй этап чемпионата мира выиграл экипаж заводской команды Toyota Элфин Эванс/Скотт Мартин.

Экипаж не имел особых проблем и был просто сильнее соперников.





MotoGP. Тесты в Бурираме. Прошли очередные тесты в межсезонье в Таиланде. Шли они в течение двух дней и результаты оказались очень даже неожиданными...

Для Aprilia тесты складывались не очень, ведь их пилот Хорхе Мартин тесты пропустил после полученных травм. Но работа все же шла.

Джек Миллер (PramacYamaha)

высказался в том духе, что и у его байка есть определенные преимущества перед прошлым KTM. Байком очень комфортно управлять. Поведение в поворотах также очень стабильное и это внушает уверенность. Но темпа пока не хватает.

Фабио Квартараро (Yamaha)

же сказал, что никаких планов на 2025 год не имеет. Команда пока находится в стадии "улучшений и экспериментов".

А вот Энеа Бастианини не смог найти общий язык со своим KTM.

И это тревожный звоночек. Пилот высказался, что характер мотоцикла очень сильно отличается от прошлогоднего Ducati и приноровиться в новинке у него не получилось пока.

Но самые неожиданные новости пришли от потенциальных лидеров - заводской команды Ducati. И Марк Маркес, и Франческо Баньяйя высказались по поводу нового мотора: он слишком сырой и имеет проблемные места. В итоге, было принято решение: команда будут выступать в этом и следующем сезонах (правила "замораживают" разработку двигателей на два года) на моторах спецификации 2024 года. Во как... Учитывая, что прошлый сезон Ducati, как производитель, выиграл чемпионат в "одну калитку", такое решение может себя оправдать. Лучше иметь старый проверенный мотор, чем новый, но более проблемный.

Сам же Марк Маркес показал за два тестовых дня лучшее время.

На втором месте расположился еще один пилот на Ducati - его брат Алекс маркес (Gresini Ducati). У Баньяйи - пятый результат в протоколе.

Сам же гоночный сезон стартует в Бурираме с 28 февраля.





Новости и слухи.

F1. Команда Williams представила новый болид FW47.

И его уже успел опробовать "новичок" Карлос Сайнс.

Ландо Норрис,

который в этом сезоне намерен всерьез претендовать на чемпионский титул, высказался о новой машине: "Машина изменилась больше, чем вы могли бы подумать, глядя на неё, и это круто. Каждая деталь была доработана – мы постарались сделать машину легче, быстрее, прочнее и эффективнее".

Так ли это на самом деле, пока не известно, но все делают вид, что все идет просто отлично.

А вот в Red Bull не скрывают, что имеются определенные проблемы.

Более того, технический директор команды Пьер Ваше считает, что сезоном 2025 года придется пожертвовать, чтобы сосредоточится на 2026 году. Это намекает на то, что в команде не все хорошо. Да и с нынешним поставщиком моторов Honda отношения разладились. Ведь с 2026 года команда переходит на моторы Ford. Поэтому для Honda "быки" явно не будут в приоритете.

2025 год, по мнению аналитиков, может стать последним для следующих пилотов: Кими Антонелли, Лиам Лоусон, Лэнс Стролл, Джек Дуэн, Юки Цунода. Тут много новичков, как же так? А просто не все могут оправдать возложенных на них надежд. Вот и все.

А вот Герхард Бергер считает, что Ferrari имеет отличные шансы взять титул в этом году. Он считает, что оба пилота Скудерии могут претендовать на титул.

Вопрос в том, кто будет лучше готов к борьбе.

Red Bull стал единственной командой, спонсором которой выступает компания 1Password.

Ранее, она выступала спонсором у McLaren и Mercedes.

А в это время ее бывший пилот, Серхио Перес,

ведет переговоры с Cadillac F1 на предмет получения места пилота. Что ж: не все у него потеряно...









По материалам autosport.com.ru, motogp-news.ru, wrc.com, nascar.com, fiaformulae.com, Be on Edge страница в VK.