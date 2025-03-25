Приступаем к очередной порции новых фильмов, которые вышли на экраны в 2025 году.

Все три фильма имеют в своем составе именитых актеров. Но это еще ничего не значит.

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Начну с худшего…

"Особо опасный пассажир" (оригинальное название "Flight Risk").

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Режиссер данного фильма Мэл Гибсон. Да-да, тот самый… И в одной из главных ролей снялся Марк Уолберг. В остальных ролях: Мишель Докери, Тофер Грейс, Леа Ремини, Мониб Абат и другие.

Это такой "камерый" криминальный боевичок. Марк Уолберг тут играет главного поганца, но это будет понятно не сразу…

Короче, агент Мэдолин (Мишель Докери)

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"транспортирует" преступника, которого выловили на Аляске.

Местность дикая и нормального аэродрома тут нет. Сам преступник не то, чтобы особо опасен. Скорее, он представляет опасность, как свидетель. И его нужно перевезти на "большую землю" как можно скорее. Для этого фрахтуют небольшой одномоторный самолет с одним пилотом (тот самый Марк Уолберг).

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Итого, в самолете три человека: маршал, преступник и пилот. Но все не так складывается, как ожидалось. Пилот собирается ликвидировать обоих пассажиров.

Естественно, что "сильная и независимая" оказывает убийце сильнейшее сопротивление

и временно его вырубает. А тут такой момент: никто больше управлять самолетом не может…

Короче, вперемежку между мордобоем и обучением основам пилотирования, наш самолет все же прибывает в пункт назначения.

Убийца нейтрализован, "объект" доставлен…

Фильм полное г…, несмотря на именитые фамилии. Почти все действие происходит на борту самолета и сделать такой фильм интересным нужно еще суметь. Не получилось. Я чуть не уснул за просмотром. Фильм просто никакущий! Единственный положительный момент – созерцание плешивой макушки Марка Уолберга.

Как вы догадываетесь, это малое утешение…

Смотреть данный "шедевр" не рекомендую.

"Снова в деле" (оригинальное название "Back in Action") – шпионско-комедийный фильмец, снятый для платформы Netflix.

В главных ролях снялись актеры Джейми Фокс и Кэмерон Диас. Режиссером фильма стал Сет Гордон.

Эээ… Таких фильмов пруд пруди. И данный – не из лучшего числа.

Сюжет.

Пара агентов приступают к новому заданию по изъятию какого-то важного ключа у плохих людей.

В это же время агентесса Эмили (Кэмерон Диас) узнает, что она в "залете", что не предусматривалось заданием… Но пока ничего напарнику (отцу соответственно) не говорит. Задание выполнено, и они возвращаются на самолете назад, домой. И тут она выкладывает козыри… А ее напарник Мэтт (Джейми Фокс) ничуть не против ребенка. И пока парочка строит планы, на них "наезжают" стюарты самолета. Подстава… Мордобой приводит к тому, что самолет падает в горах. Наша "сладкая парочка" парашютируется

и принимает решение исчезнуть с радара спец.служб.

Чтобы начать обычную жизнь простых людей…

Проходит 15 лет и мы теперь наблюдаем семейку из четверых человек: мама, папа и двое дитятков…

Старшей доченьке почти 15 и мама тщательно следит за ней.

Что доченька воспринимает в штыки. А тут напоминают о "былых деньках"… "Плохие дядьки" все еще ищут тот ключ… Короче, мирная жизнь откладывается и вновь "покой нам только снится"…

Это довольно качественно снятый фильм. Но совершенно не смешной. И сюжет уже обыгрывали много раз. И такое мне не очень нравится. Поэтому больше "3" по пятибальной шкале, фильм не получит. Уж очень избитый сюжет. Главгадом оказывается старый знакомый.

А "маман" нашей героини, старушка на пенсии – тоже та еще бабка…

Палец в рот точно ложить не стоит…

Кроме хороших погонь,

да мордобоя, ничего в фильме не зацепило. Дети – типичные киношные детки. Старшей никогда 14 и не дашь… Не могли актрису помоложе найти?

В общем, видали и получше…

Если вам такого рода фильмы нравятся, то посмотрите. Рвать точно не потянет, но изжогу вызвать может…

Последний фильм я ждал, когда узнал, что намечен его выход. И возлагал на него очень большие надежды…

И вот, удалось посмотреть фильм "Охота на воров 2: Пантера" ("Den of Thieves 2: Pantera").

Режиссер фильма - Кристиан Гьюдгэст. В ролях: Джерард Батлер, О’Ши Джексон мл., Эвин Ахмад, Сальваторе Эспозито, Орли Шука и другие.

Это продолжение очень хорошего криминального боевика "Охота на воров". Тот фильм окончился на том, что вся банда грабителей была уничтожена. Но сам разработчик всех операций Донни Вилсон (он же "Фройляйн") сбежал. И вот теперь, уже бывший полицейский Николас "Большой Ник",

ищет своего "друга" в Европе…

А тот снова разрабатывает крупное дельце.

Для начала, он с группой "единомышленников" украли алмазы на нехилую сумму. Но эти "стеклышки" им нужны, чтобы совершить еще более крупное ограбление алмазной биржи. Проблема в том, что среди похищенных, был алмаз одного криминального авторитета.

И наглецов уже ищут. Да и "Большой Ник" вычислил "Фройляйн"

и предлагает ему очень необычную сделку…

Как и в первом фильме, нас ждут погони,

перестрелки и очень хитроумный план по ограблению алмазной биржи. И в таком ключе, к фильму вообще нет вопросов.

Но ведь это продолжение. Значит, должна быть связь с первым фильмом… И вот тут – главная проблема, которую лично я не могу игнорировать. Персонаж "Большого Ника" совсем другой!

Да, его уволили из "органов". Да, он развелся. Но он никогда бы не стал преступником! Он мог спиться, снаркоманиться. Уйти на дно жизни. Но преступником… Нет, не мог! А тут у него нет моральных возражений против участия в преступлении. Да, потом, он сменит свое решение.

Но изначально был готов на него. Это не вяжется с его персонажем из первого фильма. Николас был жестким, часто плевал на правила и закон. Но преступником не был. Тут же все перевернули с ног на голову. И этим мне фильм не понравился. Нельзя отвлечься от того, что данный фильм вторая часть, и поэтому игнорировать смену жизненных позиций персонажа нельзя. Можно было сделать другой интересный сюжет. Но не стали…

Если вам понравился первый фильм, то второй скорее всего не зайдет…

Что там в Голливуде происходит? Не понятно…



