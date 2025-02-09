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Итоги гоночного уик-энда 8-9 февраля

В MotoGP сезон открывается официальными тестами, которые проходят в Сепанге. А в Дубае прошли очередные гонки...
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MotoGP. В преддверии сезона 2025 года, активно проходят тесты. В Сепанге они проходили в течение трех дней. Событий было очень много. Как хороших, так и не очень...

В первый день тестовых заездов, быстрейшим пилотом на трассе был лидер команды Yamaha, Фабио Квартараро.

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Это, конечно, еще ничего не значит, но сами пилоты японской команды были довольны результатами сессии. Второе время показал Марк Маркес на новом Ducati.

Во второй день лучшее время показал уже пилот команды VR46, Франко Морбиделли.

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"Морбидо" был очень доволен поведением своего байка и надеется, что в новом сезоне его выступления будут лучше прошлогодних. Второе место в таблице результатов занял Квартараро.

А вот в последний день быстрейшим оказался пилот Gresini, Алекс Маркес.

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И только на третий день, Франческо Баньяйя смог показать хороший результат - второе место. Но, справедливости ради, никто и не пытался показывать истинный темп новых байков.

В то же время, сразу три пилота попали в довольно серьезные аварии.

Хорхе Мартин, чемпион 2024 года, сильно упал уже в первый тестовый день. По данным медицинской экспертизы, пилот получил  переломы пятой пястной кости левой руки, а также трёх плюсневых костей правой ноги. Не особо серьезные травмы для пилотов, но продолжать тесты он не смог...

Но не повезло и второму пилоту на Aprilia... Пилот сателлитной команды Trackhouse MotoGP Team, Рауль Фернандес, сломал пястную кость левой руки и мизинец ноги. 

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Также попал в аварию и Фабио Ди Джаннантонио из VR46. Тут травма гораздо серьезнее - перелом левой ключицы.

Пока Хорхе Мартин будет реабилитироваться, Aprilia будет проводить усовершенствование байка.

Изменения коснуться мотора и обтекателя.

Также ушлые фоторепортеры заметили интересные новинки на Ducati GP25, который пилотировал тест-пилот Микеле Пирро. Значительно изменилась конфигурация переднего обтекателя внизу и хвостовые антикрылья сзади.

Не факт, что эти нововведения будут на гоночных байках, но аэродинамика сейчас играет в гонках очень важную роль. И тут у Ducati очень сильная позиция на фоне соперников.

Asian LMS. В Дубае прошли две четырехчасовые гонки: в субботу и в воскресенье.

В субботней гонке было много событий. Несмотря на то, что сама трасса довольно широкая и "плоская", некоторые обгоны заканчивались столкновениями.  Особо жаркая борьба шла в классе GT3. С начала, лидировал экипаж команды Kessel Racing, Но дополнительный пит-стоп полностью похоронил надежду на победу. В этой ситуации все шансы были у пилотов Porsche из команды Manthey. Но буквально за десять минут, они заехали на дозаправку... И таким образом победил экипаж на Mercedes (2Seas Motorsport) в составе пилотов Макинтош/Томпсон/Барникот.

Неожиданная победа...

А вот в главном классе LMP2 особой интриги не было: победил экипаж команды Algarve Pro Racing (Дженсен/Якобсен/Риничелла).

Воскресная гонка была не менее интересной. Борьба кипела во всех классах. И опять в LMP2 победила команда APR, но другого экипажа.

В GT3 первым приехал к финишу экипаж Бон/братья Ренауэр команды Herberth Motorsport на Porsche.

Новости и слухи.

F1. Ferrari выплатила своим сотрудникам рекордную сумму бонусов за 2024 год. Это примерно 70 миллионов евро. Это связано с ростом доходности на 12% в сравнении с прошлыми сезонами.

Бывший руководитель HAAS, Гюнтер Штайер, считает, что у некоего англичанина

будет примерно полгода, чтобы адаптироваться в итальянской команде. Об этом он рассказал информационному агентству GPblog.

А вот Зак Браун (McLaren) призывает судейство FIA "ограничить накал борьбы" на трассе. Браун не доволен  Максом Ферстаппеном и считает, что его поведение недопустимо. Удивительным образом такие заявления совпадают с тем, что пилот "макак" в этом сезоне может сам бороться за титул...

Руководитель Mercedes, Тото Вольф

же считает, что и в 2025 году его команда будет бороться с балансом болида. Это было проблемой в прошлом сезоне и до конца проблема не решена. Поэтому выступление команды будет не очень стабильным.

Пока некоторые команды" выносят сор из избы", Alpine сравнила тестовые заезды пилотов Франко Колапинто и Джека Дуэна в Барселоне. 

Пока Колапинто считается резервным пилотом, но там видно будет...

Команда Williams

вскоре может заключить спонсорский контракт с технологической компанией Atlassian из Австралии.

Pirelli подвели итоги тестов на болидах Ferrari  и McLaren.

Главной особенностью тестов стало то, что новые модели сликов стали уже прошлогодних на 25 мм спереди и на 30 мм сзади.

Чжоу Гуаньюй

официально назван резервным пилотом Ferrari. Он занял место Шварцмана, который теперь будет выступать в американской серии INDYCAR.

Снова сменился поставщик "подиумного шампанского" в F1. До этого сезона, пилоты обливались итальянским Ferrari Trento. С 2025 года опять вернулись к бренду Moët & Chandon. Новый контракт рассчитан на 10 лет.

WEC. Макс Ферстаппен на полном серьезе хочет принять участие в гонке "24 часа Ле-Мана". Одним из партнеров рассматривается кандидатура Фернандо Алонсо.

А вот другого пилота пока не нашел...

Fanatec GT World Challenge. Команда Макса Ферстаппена Verstappen.com Racing в этом сезоне будет выступать на спорткарах Aston Martin GT3.

Это интересно в русле слухов о сильной заинтересованности гоночной команды Aston Martin в голландском гонщике. Может это первый шаг к переходу?

WEC. Сам же Aston Martin представил свой гоночный болид Valkyrie, адаптированный для серии по правилам гиперкаров.

Это будет не гибрид... Будет установлен мотор V12, разработанный компанией Cosworth. Причем, команда Aston Martin THOR Team будет представлять два гиперкара в WEC и один в IMSA. Если честно, то с таким мотором у новинки не особо много шансов даже после решения всех "детских болезней".

Toyota представила свой новый гиперкар Toyota GR010 Hybrid на сезон 2025 года.

Состав пилотов с прошлого года не претерпел изменений.

Alpine представила всех пилотов для своего гоночного проекта в WEC.

Ими стали Мик Шумахер, Поль-Луп Шатан, Шарль Милези, Жюль Гунон, Фредерик Маковецки и Фердинанд Габсбург. Команда представлена двумя машинами.

Бывший чемпион серии DTM 2012 года, Бруно Спенглер,

стал тест-пилотом компании Bugatti.

Ралли. ERC. Папа Макса Ферстаппена, Йос, не намерен только следить за достижениями сына. Он примет участие в чемпионате Европы по ралли на полном расписании! Выступать Йос Ферстаппен будет на Skoda.

MotoGP. Прошла презентация последней команды - LCR Honda. По давней традиции, ливреи байков отличаются.

Это связано с наличием большого числа личных спонсоров пилотов.


По материалам autosport.com.ru, телеграмм-канала @motogp_memes, motogp-news.ru, Be on Edge страница в VK.

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Об отсталости видеокарт Radeon и как AMD прекратила выпускать драйверы для RX 5000-7000 серий
Clublife
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Удивляется нынешним новостям не российская пропаганда, а россияне, которые раньше считали, что это лишь пропаганда🤷‍♂️
Зеленский сообщил, что около половины украинских месторождений сейчас под контролем России
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