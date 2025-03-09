Игра "TokyoXtremeRacer"

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пока находится в раннем доступе. Тем не менее, я решил ее опробовать. Ведь она уж очень напоминала по роликам старые аркадные гонки в духе "NFS: Underground 2"...

Игру разрабатывала студия Genki Co., Ltd. И она же выступила издателем. Типичный малобюджетный продукт. Но это еще ни о чем не говорит...

А вот, что "говорит" об игре STEAM: "Tokyo Xtreme Racer" - гоночная игра, действие которой происходит в отрезанном от мира будущем Токио. Вы соревнуетесь за максимальную скорость на своих тюнингованных автомобилях на шоссе, пролегающих через весь город, стремясь достичь вершины."

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Ну, посмотрим...

Для начала, нужно понимать, что кроме английского, японского и корейского(?) языков нет. С "крякозаброязыками" я вообще никак, поэтому - "англицкий". Что там вещает очередная аниме-девочка - мне не ведомо, но не думаю, что говорит важное.

Важного в аркадных гонках вообще нет.

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Обучение очень простое и короткое.

Но сначала надо выбрать машину. Вариантов всего три. Я выбрал "легенду JDM" - Toyota АЕ86.

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Да какая разница! Это же аркада, никакой привязки к реальной управляемости тут не должно быть. Или нет?

Уже первые сотни метров говорят, что машина - "овощ". Причем, изрядно подлежавший. Не едет, не поворачивает и не тормозит. Ужас дикий! Ладно, начинаем "закусываться" с противниками. Для этого нужно сначала догнать автомобиль противника. И, когда появится полоска в верхней части экрана, мигнуть фарами (кнопка "F" по умолчанию).

Вызов принят и гонка начинается. По началу, выигрывать очень даже просто. Главное - не врезаться в попутные машины. О статусе гонки можно судить по шкале сверху. Когда правая часть "догорит" - вы победили.

Вперед - за другим "врагом". И вот в самой гонке отлично вылезают недостатки машины. Ладно, что плохо разгоняется. Машина же пока серийная. Но почему она отказывается поворачивать? Слишком большая скорость? Допустим, будем оттормаживаться... А где тормоза? Обменяли ушлые механики на бутылку саке? Управление серийной машиной вообще не понравилось. Ужасное. В том же упомянутом "NFS: Underground 2" все гораздо лучше! Ведь совсем недавно я опробовал эту игру с какими-то графическими модами. Да, обе игры аркадные, но это не отменяет настройку управляемости машин.

Заработав деньги, отправляемся в гараж, где будем уже тюнинговать машину.

Сам процесс тюнинга очень прост и напоминает тот же "NFS". Можно прокачивать технику машины,

можно заняться "внешкой".

Все стандартно. Но пока доступных вариантов обвеса очень мало. А вот денег я на это потратил весьма прилично. Поэтому особо "красотой" заниматься в самом начале не стоит.

"Прокаченная" машины уже едет явно бодрее и лучше тормозит. Но управляемость особо не изменилась. Видимо, это такая глобальная настройка. И тут уже ничего не сделать. Уж не знаю, но, когда я выехал в город на тюнингованной машине, то и соперники были явно не на стандартной технике.

Гонки стали немного сложнее, но все равно победить можно. Можно даже "толкаться". Но и соперник будет делать тоже самое. Совпадение или?

В игре всего четыре вида на машину: два вида сзади (ближе/дальше),

вид с переднего бампера и вид с капота. И вот такой вариант мне больше всего нравится. Интерфейс в игре хороший, все, что нужно есть на экране. Есть и кусок карты нашего района. Глобальную же карту нужно открывать отдельно.

Телепортация из гаража на трассу происходит в некоторых точках.

Какую выбрать - решаете сами. Тут стоит обращать внимание на "скопление" противников. Машины, с которыми вы уже гонялись, также отмечены на карте. Весь процесс в игре уж очень напоминает "свободные гонки" в том же "NFS: Underground 2".

Что по графике? Весь мой игровой опыт прошел в темное время суток в Токио (что и подразумевается по названию игры). Ночь, дорога освещается лишь фонарями, да автомобильными фарами. Много подземных участков дорог. В общем, атмосфера Токио имеет место. Но сама графика совсем не передовая. Мне игра по умолчанию выставила высокие настройки (есть и максимальные еще). И в таком режиме производительность была очень "не очень"..

Сами создатели очень нескромно заявили следующие системные требования:

И опять возникает вопрос: а вы там не офигели? Графики, как класса, тут нет. Откуда вы прилепили такие требования? Игра выглядит не лучше, чем "NFS: Underground 2" с графическими модами. Вот правда!

Тестирование пройдет на следующей системе:

Процессор: i5-8400

Видеокарта: GTX 1070

Оперативная память: 16 Гб (2666 МГц)

Операционная система: Windows 10

Разрешение монитора: 1920х1080

Запись тестового отрезка производилась с помощью программы CapFrameX. Настройки в игре стоят высокие, апскейл отключен.

Получилось следующее:

График фреймтайма.

Итоговый результат.Очень плохой результат! Ужасный! Графики нет, "жор" имеется. Честно, даже было лень искать оптимальный баланс параметров, чтобы получить условные 60 фпс. Особо задержку в управлении при 40 фпс не чувствуешь. Но это "заслуга" отвратительного управления, о чем я писал выше.

Выводы по игре.

Игра пока очень и очень сырая. Допустим, что оптимизацию "завезут". Но все равно игра никоим образом не будет выглядеть реалистичной по графике. Полуаркадная старая "Project Cars" на порядок круче по графике. И требует меньше ресурсов. Если уж мне захочется просто погонять по городу в "гоночки", то есть отличные альтернативы от серии "NFS". Тот же "NFS: Carbon", например. Зачем делать полуфабрикат? Мне не понятно.