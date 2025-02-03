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Итоги гоночного уик-энда 1-2 февраля

Отходит от "зимней спячки" американская серия NASCAR. А в Австралии прошел 12-ти часовой марафон IGTC...
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NASCAR. Clash at Bowman Gray Stadium. А вот и первая гонка.... Но это еще только клэш, не сам Кубок. Тем не менее, борьбы было выше крыши. Уже в квалификационных заездах пилоты бодро толкали друг друга "плечами", чтобы выйти в финал основной гонки.

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Одним из лидеров в предварительных гонках был Чейз Эллиот. И он лидировал в самом клэше. Оппозицию ему составлял лишь Райан Блэйни. Но обогнать на ультракороткой трассе стадиона не смог... Таким образом, Чейз Эллиот выигрывает клеш, первую гонку сезона 2025.


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Австралия, "Батхерст, 12 часов". На знаменитой австралийской трассе прошел 12-ти часовой марафон серии IGTC (International GT Chellenge). Трасса Маунт Панорама довольно узкая и очень сложная: примерно треть дистанции приходится на холмы,

где обгонять невозможно в принципе. С самого начала на трассе лидировали пилоты BMW. За примерно 40 минут до окончания, лидеру гонки навязал борьбу местный пилот Мостерт на Ferrari.

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 он был явно быстрее. Но его ждал еще один пит-стоп...

В итоге, победил пилот команды WRT BMW, Кевин ван дер Линде (ЮАР).


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Новости и слухи.

F1. Эдриан Нью

пожаловался, что ограничение на бюджет для разработки болидов приводит к побочным проблемам: формула теряет высококвалифицированных специалистов. И это большая проблема для всех команд. В мире достаточно других чемпионатов, где можно приложить свои навыки и знания за большую зарплату.

Кроме того, ветеран-конструктор считает, что в 2026 году, когда вступят в силу новые правила, в гонках будет доминировать лишь одна команда. Это не новость: именно идиотские правила, запрещающие серьезную доработку машин, привели к тому, что в последние два десятилетия доминировала одна команда, которую сменила вторая. Именно оттуда растут "ушки" титулов Хэмильтона и Ферстаппена, а не вовсе из их "бесподобного" мастерства.

F1. Команда McLaren заключила многолетний контракт о партнерстве с американской IT-компанией Okta.

F1. Валттери Боттас не окончательно покинул "Большой цирк".

Он станет резервным пилотом сразу для трех команд: Mercedes-AMGMcLarenWilliams. Все они используют моторы Mercedes.

F1. FIA отстранила бывшего гонщика Джонни Херберта

от должности стюарда со стороны пилотов. Доболтался...

F1. Ландо Норрис

считает, что он достаточно хорош, чтобы стать чемпионом мира в 2025 году. Остается убедить в этом некоего голландца...

F1. Льюис Хэмильтон успел разбить болид Ferrari на тестовых заездах в Барселоне.

Официальной причиной того, что болид врезался в отбойник - кочка, которая помешала нормально оттормозиться. Но есть и другая версия: Хэм не приспособился к особенностям работы тормозов Brembo, которые традиционно стоят на итальянских машинах.

Кроме новоявленного пилота, тестовые заезды провели и гонщики Антонио Джиовинацци и Дино Беганович.

 Джиовинацци является запасным пилотом итальянской конюшни, а Беганович входит в гоночную академию Скудерии и проведет в этом году полноценный сезон в Формуле 2.

F1. Франко Коллапинто прошел процедуру подгонки гоночного сиденья в Alpine.

Пока от считается запасным пилотом, но кто знает...

F1. Шарль Леклер показал свой новый шлем для сезона 2025 года.

В окраске доминируют государственные цвета Монако, родины монегаска.

После прошлых выходных, пилот Ник Танди

стал обладателем своеобразного рекорда. Он выиграл основные марафоны: "24 часа Дайтоны", "24 часа Ле-Мана", "24 часа Нюрбургринга" и "24 часа Спа".

MotoGP. Компания Alpine стала официальным партнером команды Prima Pramac Yamaha MotoGP.

Для частной команды Pramac это значимое событие. Ведь теперь вместо байков с чемпионскими амбициями Ducati, она будет "гонять" на довольно слабых Yamaha. Но хоть финансовое состояние вне опасности.

MotoGP. Очередные презентации команд прошли на этой неделе.

KTM, которая находится в кризисном положении, сэкономила средства, сделав совместную презентацию двух своих команд: Red Bull KTM Factory Racing и Tech3.

В основной команде будут выступать пилоты Педро Акоста и Брэд Биндер. В команде Tech3 - Энеа Бастианини и Маверик Виньялес.

По схожему сценарию прошла совместная презентация и у Yamaha. Команду Monster Energy Yamaha представляют Фабио Квартараро и Алекс Ринс.

Сателлитную Prima Pramac Yamaha - Джек Миллер и Мигель Оливейра.

Несколько часов спустя, состоялась и презентация у Honda HRC Castrol, которая сильно изменила цвета своих байков.

Теперь заводскую Honda можно спутать с Ducati...

Пилотами будут Жоан Мир и Лука Марини.



По материалам autosport.com.ru, телеграмм-канала @motogp_memes, motogp-news.ru, Be on Edge страница в VK.

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