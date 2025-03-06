Бытует устойчивое мнение, что раньше и холмы были больше, и ноги длиннее... Но такой взгляд не всегда себя оправдывает. Тем не менее, серия игр о Ларисе Ричардовне была очень даже хорошей...

Вся история о Ларе Крофт разделена на условные две части: история ДО и история ПОСЛЕ. История ДО изобилует шутками про конусообразные "прелести" и квадратный зад (а что делать, если такова была "мода"). И она (в смысле, серия) была довольно самобытной. Но потом, создатели "обзавидовались" одной консольной серией игр с аналогичным сеттингом и сделали перезапуск... Так вот, игра "Tomb Raider: Underworld" была последней игрой "старой эпохи"...

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Вышла она в 2008 году на всех актуальных платформах. Создавали игру в студии Crystal Dynamics на своем собственном движке. Издателем выступила Eidos Interactive.

Данную игру впервые я прошел, как только она появилась в свободном доступе. И на тот момент, я не был фанатом серии. Ибо более ранние игры доставляли мне уйму проблем. Большинство из них были связаны с консольным прошлым. Я так думаю. Это просто безобразное поведение камеры в некоторые моменты игры. А также тот факт, что в некоторых случаях я не понимал, какие клавиши нужно задействовать при перепрыгивании: то ли нажимать "назад", то ли еще "влево"... Это самый явный и безобразный косяк старых игр серии.

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В новой игре, данные моменты постарались убрать. Не сказать, что получилось у разработчиков отлично, но прогресс был налицо. Камера стала гораздо более вменяемой.

И ситуаций с неоднозначностью управления практически нет.

Сюжет игры плавно вытекает из предыдущих частей.

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Самое начало игры.И многое мне было не понятно, ибо не все части я до этого проходил. Это проблема игры. Кто такая Натла?

Почему возникли "терки" с Амандой? Совсем немного об этом упоминается в ролике, но понятно не все. Короче, Лара ищет по запискам отца место, где пропала ее мать. И это тесно связано с загробным миром из скандинавской мифологии. Вообще, вся игра, так или иначе, основана на скандинавских мифах.

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Мне такая тематика всегда нравилась, поэтому играл с воодушевлением.

Я не помню сколько раз проходил данную игру, но точно больше двух. Даже делал через Texmod кастомную раскраску одежды. В общем, игра нравилась.

А вот перезапуск игры я воспринял сначала негативно. Но первая игра новой серии вышла очень достойной. Но, видно, создателям этого показалось мало и они стали повышать "градус анчартнустности" в последующих играх. Если "Tomb Raider" 2013-го года я прошел несколько раз, то последнюю "Shadow of the Tomb Raider" осилил еле-еле. При том, что бенчмарк в самой игре был лидером по запускам...

Не туда пошла эволюция, не туда...

Но как же сейчас воспринимается игра "Tomb Raider: Underworld"? А весьма достойно. Дело в том, что в старой игре нет ничего лишнего. Ничего не отвлекает от "выполнения поставленной задачи". Ролики есть, но они короткие и по делу.

Лара не стонет и не причитает. Побочных заданий нет в принципе (если не считать сбора артефактов). Конечно, игра не без проблем. Например, стрельба убогая.

Это была проблема всей серии "классических" игр. Либо автоприцел, либо - неудобное ручное прицеливание. Но в самой игре врагов не особо много, большинство отлично убивается и с автонаводкой.

А боссов и вовсе нет, что меня радовало. Да и не про стрельбу была серия... Это в "переосмыслении" стрельба стала важной составляющей. Раньше такого не было. Та же миссия на корабле, мной воспринималась, как нечто чужеродное.

Технических проблем игра "Tomb Raider: Underworld" не имеет в современных операционных системах. Ну, кроме "тупления камеры" в некоторых случаях. Жить можно. И всего несколько моментов, где в режиме "слоумо" нужно быстро принять решение по спасению. А вот новые игры забиты проклятым QTE под завязку. Бесит...

Графика в игре. Она для 2008 года не поражала воображение. Но все выглядело миленько.

Причем, данная игра из разряда тех, где сам персонаж выполнен хуже окружения! Детализация джунглей или пещер выполнена хорошо.

А вот сама Ларка... Не очень...

Интересный ракурс...А какая вода в игре! Одно из лучших реализаций на мой взгляд.

А ведь подводных миссий тут аж две. Поэтому разработчики постарались. Выбор оружия и скинов (одежды в смысле) очень бедный по современным меркам. Но не влияет на игру же.

Локации очень линейные и небольшие. Но опять же, разработчики постарались, чтобы на открытых участках, не возникало ощущение зажатости.

Ну, а в пещерах линейность - самое то. Немного раздражала езда на мотоцикле. Дело в том, что он управляется клавишами WASD и изменить это нельзя. А я привык играть на "стрелочках". Но "байкерные заезды" простые и с ними не было особых проблем.

Миссии интересные и сам сюжет мне нравится. Еще бы истории других персонажей изложили подробно. Но это уже придирки.

Тестировать игру я буду на "интернетном ПК" в составе:

Процессор: i5-3570К (4300 МГц)

Видеокарта: GT 1030

Оперативная память: 12 Гб (1600 МГц)

Операционная система: Windows 10

Разрешение монитора: 1920х1080

Запись тестового отрезка производилась с помощью программы CapFrameX.

Настройки выставлены максимальные, с полным сглаживанием. Тестировал в первой миссии, под водой (это тяжелая локация). Такой вышел результат:

График фрейтайма.

Итоговый результат.Игра, по современным меркам, не требовательная. И в нее можно поиграть даже на встройке (может без сглаживания). Четыре потока процессора - за глаза. И никакого SSD не нужно...

Вывод.

Прошло время, но игра "Tomb Raider: Underworld" не растеряла своего шарма. И к ней я время от времени возвращаюсь, чтобы окунуться в атмосферу приключений той старой, "правильной" Лары Крофт...