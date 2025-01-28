Вокруг трех оригинальных игр "С.Т.А.Л.К.Е.Р." сложилась своя вселенная. С фанатами, лором и побочными продуктами. Но не стоит забывать, что сама игровая серия родилась не на пустом месте...

Все началось в далеком 1972 году, когда вышла фантастическая повесть братьев Стругацких "Пикник на обочине".

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В ней рассказывалось о возникновении неких аномальных зон в разных частях Земли. Их появление связывали с пришельцами. И аномальные зоны - места их посадок. После того, как из зон вывезли всех людей и оградили их от всего мира, туда стали проникать исследователи-авантюристы. Те самые сталкеры. Часто, они просто там и погибали, причем иногда страшной смертью. Некоторые возвращались ни с чем. Но иногда... Иногда оттуда приносили некие артефакты, обладающие сверхъестественными способностями, которые не могла объяснить человеческая наука. Но главным артефактом считался мифический "Золотой Шар", якобы способный осуществить желание человека его нашедшего...

Неплохая повесть с сильным философским уклоном. В свое время я прочитал ее. И тогда еще ни о каких играх речи не было вообще...

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В 1979 году вышел художественный фильм "Сталкер", основанный на данной повести.

Снял фильм режиссер Андрей Тарковский. Он всегда обладал собственным взглядом на первоисточник. И часто перелопачивал его так, что полностью менял суть. Так произошло и с повестью "Пикник на обочине". Еще в советское время я смотрел этот фильм и мне он совершенно не понравился. Нудный, полностью перелопаченный. Все крутится вокруг внутреннего мира героев.

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А фантастика... Где-то там, на обочине фильма... Уже в 2024 году, став намного старше, я пересмотрел данный фильм, но своего мнения не поменял: не умеет Тарковский снимать фантастику. Книга в разы интереснее.

Это была только присказка, сказка - еще впереди...

В 2002 году была анонсирована новая игра от студии GSC Game World. Но выход состоялся лишь в 2007-ом. Игра называлась "S.T.А.L.K.E.R.: Тень Чернобыля".

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И она просто взорвала игромир! По жанру - фантастический шутер с условно открытым миром и очень неплохой реализацией внутриигрового мира. Да и графика была хорошей на момент выхода. Позже вышел приквел "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо". А в 2009 году третья часть: "S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти". Таким образом, на основе повести "Пикник на обочине", образовался практически независимый мир, но все же имеющий корни из книги. Само понятие Зоны перекочевало именно из книги. Да и артефакты во многом оттуда же. Даже такой небольшой момент, как бросание гайки с ленточкой - оттуда. Просто создатели игры очень гармонично вписали основные моменты из книги в свою игру, удачно объединив это все с зоной реальной катастрофы вокруг ЧАЭС.

Трилогия была чрезвычайно успешной и породила множество фанатских групп. Особенно популярна игра была на территории бывшего Советского Союза. По количеству фанатских модов к играм, трилогия конкурирует с самим "великим и ужасным" "Скайримом". Есть несколько модов, которые полностью пытались переосмыслить сюжет.

Не могу сказать, что такое творчество мне нравится. В пару-тройку таких модов я пытался играть, но не понравилось. Сыро и сюжет уж очень слабый.

Этим все не ограничилось. В продаже появилось достаточное количество книг, созданные в этой вселенной.

Их я вообще не читал. Все же для книги очень важен сюжет. Да и стиль написания имеет огромное значение. Может и зря не читал...

Намного позже, я узнал, что по вселенной "С.Т.А.Л.К.Е.Р.а" снимают и короткометражные фильмы! И даже не совсем короткометражки. В прошлом году я не удержался и посмотрел один из них: "СТАЛКЕР: Цена доверия". И знаете, несмотря на то, что перед вами фильм, снятый далеко не профессионалами, он мне понравился. Видно, что люди, снявшие его, очень любят и понимают лор игры.

Да, фильм стоит условные несколько тысяч долларов (наверно). Да, не профессиональные актеры.

Но атмосфера чувствуется очень даже хорошо. Мне, в целом, фильм понравился.

И вот, в конце января 2025 года я посмотрел фильм "S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of the Zone " (в русском переводе "СТАЛКЕР: Тень Чернобыля"). И этот фильм американский...

И знаете: очень даже ничего получилось. Не шедевр. Но все же. Как могли придерживались "первоисточника", так сказать.

В Зоне снова активируется некий передатчик, который испускает пси-волны. И группы сталкеров попадают под его влияние. Идет слух, что снова активировалась группировка Монолит (ну те самые фанатики). И вот группа Долга должна все это дело изучить. В качестве "умной головы" привлекают специалиста по кличке Мозг. А проведет долговцев к месту сталкер Ворон.

Он охотник за артефактами и совершает дальние рейды в Зону. Знает все пути-дорожки.

Вот с локации Росток, наша небольшая группа отправляется в опасное путешествие вглубь Зоны.

И то, что находят на месте излучение таинственного сигнала пугает...

Если совсем коротко, то смысл сюжета прямо истекает из концовки первой игры. Где идет рассказ об опытах с Ноосферой, которые и привели к аномалиям в Зоне. Произошло сияние разумов ученых, но Ноосфере этого мало. Поэтому и испускается сигнал для призыва и зомбирования сталкеров. Ну, а монолитовцы - элитный отряд, охраняющий лабораторию.

Не ждите тут великих спец.эффектов: фильм ультра бюджетный. Несколько аномалий,

да перестрелка с монолитовцами - все по факту.

Тем не менее, получилось неплохо. Да, долговцы напоминают американский спецназ (и имена явно не славянские).

Более-менее сохранен облик "вольного сталкера" Ворона. Даже оружие у него самое "правильное"...

И как же этому фильму не хватает нормальной русской озвучки! В фильме перевод просто генерация ИИ какой-то.

Скажем так: фанатам оригинальных игр, я бы порекомендовал посмотреть этот фильм. Тем более, что много времени это у вас не замет (чуть больше часа).