IMSA. В преддверии самой главной гонка Америки, проходит целая куча "вспомогательных" чемпионатов и кубков. Накануне выходных состоялся очередной этап Michelin Pilot Challenge. И здесь выиграл экипаж на McLaren Artura GT4 Майкла Купера и Моисея Урецки.

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Более недели продолжались подготовительные заезды для гонки "24 часа Дайтоны". Быстрейшим гонщиком в классе GTP стал... Камуи Кобаяши, выступающий за команду Cadillac Wayne Taylor Racing.

Но в самом марафоне с поула стартовал экипаж на прототипе BMW и довольно быстро стал уезжать от преследователей.

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Самое интересное, как всегда, происходило ночью. Одна авария сменялась другой.

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Менялись и лидеры. Было время, когда лидировал экипаж на Cadillac, которого сменили гонщики на Porsche.

Но кто же победил в гонке Rolex 24 At Daytona?

Ими стал экипаж команды Penske Motorsport в составе Лоренса Вантора, Ника Тэнди и Фелипе Насра, которые уверенно лидировали последние часы марафона в классе GTP.

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И это вторая подряд победа для этой команды в Дайтоне.

В классе LMP2 победил экипаж Себастьена Бурдэ, Джона Фарано, Себастьяна Альвареса и Джоба ван Уйтерта.

Фредерик Вервиш, Деннис Олсен и Кристофер мис были лучшими в классе GTD Pro на своем Ford Mustang.

В классе GTD несколько неожиданно победила команда AWA,

выступающая на Corvette (Фидани/Керн/Кирххофер/Белл).

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WRC. Себастьен Ожье выиграл ралли Монте-Карло.

Он выступает за заводскую команду Toyota, которая здесь взяла два первых места. Для Ожье это уже десятая(!) победа в легендарном ралли.





Новости и слухи.

F1. Начнем с никому неизвестного темнокожего гонщика с каких-то там островов...

Мало кто понимает, но есть команда Ferrari и все остальные. Итальянцы занимают в истории F1 особое место, которое не утратило свою актуальность, несмотря на не особо хорошие выступления последних лет. Поэтому любой пилот, который будет выступать за нее, вызывает повышенный интерес. Что уж говорить о семикратном чемпионе мира. Поэтому переход Хэмильтона в легендарную команду было под особым "присмотром".

А уж это воспринимали итальянские фанаты!

Итальянский журналист Лео Туррини высказался по поводу ажиотажа вокруг прибытия Льюиса в Ferrari. Это можно сравнивать только с приездом самого Михаэля Шумахера в 1995 году. Не будет преувеличением сказать, что итальянцы рукоплескали англичанину. Ему заранее дают очень большой аванс. Но его стоит отработать... И не стоит забывать, что от всеобщей любви до ненависти - всего один шаг...

Сам же Хэмильтон, конечно, остался под большим впечатлением от встречи. Также он высказался по поводу своих первых поездок на болиде: "Это напомнило мне о самом первом тестировании автомобиля Формулы 1 — это был такой волнующий и особенный момент, и вот я здесь, почти двадцать лет спустя, снова испытываю эти эмоции".

Также стало известно, что перед дебютом Хэмильтона в Ferrari он обратился за советом к бывшему пилоту Себастьяну Феттелю. Осуждались нюансы работы в итальянской команде.

Но вот, например, Мартин Брандл считает, что лучшие деньки Льюиса уже прошли. И из пилота с чемпионскими амбициями он стал просто хорошим пилотом... Увидим...

F1. Алессандро Алунни Брави,

который был бывшим представителем команды Sauber, переходит на новую работу в McLaren. Он займет должность директора по вопросам развития бизнеса.

F1. Гоночная команда HAAS впервые в своей истории начнет новый сезон без финансовой поддержки основателя команды Джина Хааса. Весь бюджет будет основан на спонсорских деньгах. Об этом рассказал глава команды Аяо Комацу.

F1. FIA в течение ближайшей недели примет окончательное решение по команде Andretti, которая дебютирует в F1 в 2026 году.

F1. FIA отказалась от идеи введения штрафов за нецензурную лексику. Наверно, все же до "высоколобых боссов" дошло, что такие слова "выскакивают" в особые моменты, когда пилоту некогда "следить за языком".

F1. Бывший пилот F1 Гидо ван дер Гарде считает, что Лиам Лоусон

ни в коей мере не будет "бросать вызов" Максу Ферстаппену. Его главная задача: обеспечивать команде хорошие очки в целом, а не борьба с напарником. Но как будет на самом деле, мы еще посмотрим. Но для начала, Лоусону стоит адаптироваться на месте пилота в команде Red Bull.

F1. Некий источник утверждает, что старик Ньюи не успокаивается на новом месте работы и просто требует увольнения пилота Лэнса Стролла.

Ох, уж эти неугомонные старики...

IMSA. Даниил Квят проведет свою первую гонку на легендарной трассе в Дайтоне.

И это будет тот самый известный 24-х часовой марафон. Квят будет выступать в старшем классе на гиперкаре Lamborghini вместе с французом Романом Грожаном, итальянецем Мирко Бортолотти и швейцарецем Эдуардо Мортарой. Сильный экипаж.

WRC. Накануне начала нового сезона, команды Ford и Hyundai представили гоночные ливреи своих ралли каров. В целом, изменения небольшие, "косметические". У команды M-Sport доминируют фирменные цвета главного спонсора Red Bull.

А ливрея у заводской Hyundai выполнена с акцентом на спонсора Shell.

MotoGP. Прошла презентация заводской команды Ducati.

Не будет преувеличение сказать, что данный коллектив не имеет существенных конкурентов, несмотря на то, что чемпион 2024 года будет выступать в другой команде. В прошлом сезоне конкуренцию байкам Ducati не мог составить ни один производитель. Учитывая сложнейшие проблему у главного конкурента KTM, особо переживать в нынешнем году не о чем. Кроме... В составе коллектива присутствует молодой и амбициозный двукратный чемпион Франческо Баньяйя и "новичок" шестикратный чемпион Марк Маркес. Поэтому главная проблема команды, как уживутся два "тигра" в одной клетке.

В субботу же прошла презентация последней команды, выступающей на Ducati - Pertamina Enduro VR46 Racing Team.

В команде самого Валентино Росси будут выступать пилоты Фабио Диджинантонио и Франко Морбиделли. Причем, "Диджи" получит в свое распоряжение новейшую модель GP25. В то время, как "Морбидо" будет довольствоваться прошлогодней GP24.

MotoGP. Штефан Пирер

покидает пост генерального директора KTM. Дела у австрийского производителя оказались куда хуже, чем предполагалось. Долги по банкротству растут с каждым днем. Ситуация очень тревожная, поэтому выступление гоночной команды может быть осложнено нехваткой финансирования уже в 2025 году. На этом фоне ходят слухи, что некий "доктор" может "приютить" бедного "акуленка"

в случае потери места...









По материалам autosport.com.ru, imsa.com, телеграмм-канала @motogp_memes, motogp-news.ru, Be on Edge страница в VK.