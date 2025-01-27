Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Итоги гоночного уик-энда 25-26 января

Автоспортивный мир медленно, но верно просыпается. Появились уже первые "почки": гонка "24 часа Дайтоны" и первый этап WRC...
[ ] для раздела Блоги
+
+

IMSA. В преддверии самой главной гонка Америки, проходит целая куча "вспомогательных" чемпионатов и кубков. Накануне выходных состоялся очередной этап Michelin Pilot Challenge. И здесь выиграл экипаж на McLaren Artura GT4 Майкла Купера и Моисея Урецки.

реклама



Более недели продолжались подготовительные заезды для гонки "24 часа Дайтоны". Быстрейшим гонщиком в классе GTP стал... Камуи Кобаяши, выступающий за команду Cadillac Wayne Taylor Racing.

Но в самом марафоне с поула стартовал экипаж на прототипе BMW и довольно быстро стал уезжать от преследователей. 

реклама



Самое интересное, как всегда, происходило ночью. Одна авария сменялась другой.

реклама



Менялись и лидеры. Было время, когда лидировал экипаж на Cadillac, которого сменили гонщики на Porsche.

Но кто же победил в гонке Rolex 24 At Daytona?

Ими стал экипаж команды Penske Motorsport в составе Лоренса Вантора, Ника Тэнди и Фелипе Насра, которые уверенно лидировали последние часы марафона в классе GTP.

реклама



И это вторая подряд победа для этой команды в Дайтоне.

В классе LMP2 победил экипаж Себастьена Бурдэ, Джона Фарано, Себастьяна Альвареса и Джоба ван Уйтерта.

Фредерик Вервиш, Деннис Олсен и Кристофер мис были лучшими в классе GTD Pro на своем Ford Mustang.

В классе GTD несколько неожиданно победила команда AWA,

выступающая на Corvette (Фидани/Керн/Кирххофер/Белл).

.

WRC. Себастьен Ожье выиграл ралли Монте-Карло.

Он выступает за заводскую команду Toyota, которая здесь взяла два первых места. Для Ожье это уже десятая(!) победа в легендарном ралли.


Новости и слухи.

F1. Начнем с никому неизвестного темнокожего гонщика с каких-то там островов...

Мало кто понимает, но есть команда Ferrari и все остальные. Итальянцы занимают в истории F1 особое место, которое не утратило свою актуальность, несмотря на не особо хорошие выступления последних лет. Поэтому любой пилот, который будет выступать за нее, вызывает повышенный интерес. Что уж говорить о семикратном чемпионе мира. Поэтому переход Хэмильтона в легендарную команду было под особым "присмотром".

А уж это воспринимали итальянские фанаты!

Итальянский журналист Лео Туррини высказался по поводу ажиотажа вокруг прибытия Льюиса в Ferrari. Это можно сравнивать только с приездом самого Михаэля Шумахера в 1995 году. Не будет преувеличением сказать, что итальянцы рукоплескали англичанину. Ему заранее дают очень большой аванс. Но его стоит отработать... И не стоит забывать, что от всеобщей любви до ненависти - всего один шаг...

Сам же Хэмильтон, конечно, остался под большим впечатлением от встречи. Также он высказался по поводу своих первых поездок на болиде: "Это напомнило мне о самом первом тестировании автомобиля Формулы 1 — это был такой волнующий и особенный момент, и вот я здесь, почти двадцать лет спустя, снова испытываю эти эмоции".

Также стало известно, что перед дебютом Хэмильтона в Ferrari он обратился за советом к бывшему пилоту Себастьяну Феттелю. Осуждались нюансы работы в итальянской команде.

Но вот, например, Мартин Брандл считает, что лучшие деньки Льюиса уже прошли. И из пилота с чемпионскими амбициями он стал просто хорошим пилотом... Увидим...

F1. Алессандро Алунни Брави,

который был бывшим представителем команды Sauber, переходит на новую работу в McLaren. Он займет должность директора по вопросам развития бизнеса.

F1. Гоночная команда HAAS впервые в своей истории начнет новый сезон без финансовой поддержки основателя команды Джина Хааса. Весь бюджет будет основан на спонсорских деньгах. Об этом рассказал глава команды Аяо Комацу.

F1. FIA в течение ближайшей недели примет окончательное решение по команде Andretti, которая дебютирует в F1 в 2026 году.

F1. FIA отказалась от идеи введения штрафов за нецензурную лексику. Наверно, все же до "высоколобых боссов" дошло, что такие слова "выскакивают" в особые моменты, когда пилоту некогда "следить за языком".

F1. Бывший пилот F1 Гидо ван дер Гарде считает, что Лиам Лоусон

ни в коей мере не будет "бросать вызов" Максу Ферстаппену. Его главная задача: обеспечивать команде хорошие очки в целом, а не борьба с напарником. Но как будет на самом деле, мы еще посмотрим. Но для начала, Лоусону стоит адаптироваться на месте пилота в команде Red Bull.

F1. Некий источник утверждает, что старик Ньюи не успокаивается на новом месте работы и просто требует увольнения пилота Лэнса Стролла.

Ох, уж эти неугомонные старики...

IMSA. Даниил Квят проведет свою первую гонку на легендарной трассе в Дайтоне.

И это будет тот самый известный 24-х часовой марафон. Квят будет выступать в старшем классе на гиперкаре Lamborghini вместе с французом Романом Грожаном, итальянецем Мирко Бортолотти и швейцарецем Эдуардо Мортарой. Сильный экипаж.

WRC. Накануне начала нового сезона, команды Ford и Hyundai представили гоночные ливреи своих ралли каров. В целом, изменения небольшие, "косметические". У команды M-Sport доминируют фирменные цвета главного спонсора Red Bull.

А ливрея у заводской Hyundai выполнена с акцентом на спонсора Shell.

MotoGP. Прошла презентация заводской команды Ducati.

Не будет преувеличение сказать, что данный коллектив не имеет существенных конкурентов, несмотря на то, что чемпион 2024 года будет выступать в другой команде. В прошлом сезоне конкуренцию байкам Ducati не мог составить ни один производитель. Учитывая сложнейшие проблему у главного конкурента KTM, особо переживать в нынешнем году не о чем. Кроме... В составе коллектива присутствует молодой и амбициозный двукратный чемпион Франческо Баньяйя и "новичок" шестикратный чемпион Марк Маркес. Поэтому главная проблема команды, как уживутся два "тигра" в одной клетке.

В субботу же прошла презентация последней команды, выступающей на DucatiPertamina Enduro VR46 Racing Team.

В команде самого Валентино Росси будут выступать пилоты Фабио Диджинантонио и Франко Морбиделли. Причем, "Диджи" получит в свое распоряжение новейшую модель GP25. В то время, как "Морбидо" будет довольствоваться прошлогодней GP24.

MotoGP. Штефан Пирер

покидает пост генерального директора KTM. Дела у австрийского производителя оказались куда хуже, чем предполагалось. Долги по банкротству растут с каждым днем. Ситуация очень тревожная, поэтому выступление гоночной команды может быть осложнено нехваткой финансирования уже в 2025 году. На этом фоне ходят слухи, что некий "доктор" может "приютить" бедного "акуленка" 

в случае потери места...



По материалам autosport.com.ru, imsa.com, телеграмм-канала @motogp_memes, motogp-news.ruBe on Edge страница в VK.

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

wrc imsa
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X870E Carbon WIFI
12
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z890 ACE
19
Обзор и тестирование блока питания Formula V Line APMM-1000GM
17
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z890 Carbon WIFI
7
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z890 Gaming Plus WIFI
10
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z890 Tomahawk WIFI на чипсете Intel Z890
11
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A1000GL PCIE5
10
Обзор и тестирование корпуса Formula V Line Crystal Z9 Floe
11
Ретроклокинг: В поисках AMD Athlon 64 FX-57 или силиконовая лотерея ядер San Diego
38
Обзор материнской платы MSI B760M Project Zero в составе сборки MSI
2
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Самый богатый человек Индии запускает крупнейший в мире центр обработки данных за $30 млрд
4
Японский разработчик создал клон Playstation 1 под названием Superstation One для запуска ретро-игр
14
Словения заплатила штраф в 4 миллиона евро за отказ от покупки немецких бронетранспортёров Boxer
+
Джон Кармак написал движок самого первого Doom в течение 28-часового кодинг-марафона
3
Китай внедряет новое сверхмощное микроволновое оружие Hurricane-3000 для борьбы с роями БПЛА
1
Владелец Cybertruck сэкономил $3000, самостоятельно отремонтировав электрический пикап
4
Игровой ПК MSI с RTX 5080, Core Ultra 9 285K и встроенным 13-дюймовым экраном продаётся за $4140
5
Решения «Лаборатории Касперского» вновь подтвердили свою 100% эффективность в тестах SE Labs
3
Режим производительности в DLSS 4 дает картинку лучше, чем качество в DLSS 3
17
Ryzen 7 9800X3D появился в продаже у нескольких розничных продавцов по цене ниже стандартной
1
Hardware Unboxed: мультигенератор кадров GeForce RTX 5000 вызывает артефакты изображения
11
В РФ на заводе "Саста" благодаря станкам с пятиосевой обработкой будут выпускать сложные авиадетали
2
Игрок в Diablo 4 потерял 400 уникальных предметов одним махом
7
На международный рынок вышел новый защищённый смартфон с батареей на 10 100 мАч Doogee S200X
1
Обновление KB5049981 для Windows 10 приводит к проблемам с USB, Wi-Fi и ряду других неполадок
2
PowerColor официально представила свои видеокарты RX 9070 XT Hellhound и RX 9070 XT Reaper
+
Флагман Xiaomi 15 Ultra получит две новые камеры телефото
+
Российская компания "Элемент" выпустила первые силовые модули на карбиде кремния
+
Бывший дизайнер Arkane раскрыл причину закрытия Dishonored
2
Google ещё больше усложняет кражу Android-смартфонов с помощью функции «Проверка личности»
+

Популярные статьи

Почему я не куплю видеокарту Radeon RX 9070 XT, даже если она и окажется быстрее GeForce RTX 5070
221
Британия направит в Балтийское море сверхмалошумные подводные дроны для поиска подлодок РФ
13
Собираем геймерский ПК из новых комплектующих для любых требовательных игр в 1080р@60fps за 70 000р
25
Апгрейд или покупка нового игрового ПК - стоит ли самостоятельно собирать компьютер в 2025 году
38
Краткий обзор кулера PCCooler RT500 Digital ARGB BK
3
Китайский грузовой беспилотник CH-YH1000 конкурирует с транспортными самолетами Airbus и Boeing
3
Итоги гоночного уик-энда 25-26 января
+
Microsoft Copilot в Офис 365 встречайте новую - старую надоедливую «Клиппи» из нулевых
2

Сейчас обсуждают

Галгай
11:39
Пусть лучше будет Александр Лукашенко, чем эти клоуны.
Александр Лукашенко побеждает на выборах президента Беларуси — ЦИК РБ
Roditch
11:38
Ну если учесть, что до 1994 года из страны форсированно делали антироссию, то да - собственноручно сорвал шпионскую операцию. Вместо развития русофобии взял направление на экономическое развитие респу...
Александр Лукашенко побеждает на выборах президента Беларуси — ЦИК РБ
Китя
11:36
5080 бери и не парься. радик тебе ничего уже предложить не сможет.
Почему я не куплю видеокарту Radeon RX 9070 XT, даже если она и окажется быстрее GeForce RTX 5070
nonses84
11:36
Что-то мне кажется это не учения!
В Греции закрыли на пять дней железнодорожную ветку для переброски техники НАТО в рамках учений
Alagar81
11:35
Аналогично, уже много лет сижу на ASUS ROG Crosshair VIII Hero (Х570) и ни разу не пожалел, даже всеобщие страхи по части кулера на чипсете до сих пор не оправдались (крутится, не слышно не видно его)
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X870E Carbon WIFI
Roditch
11:31
OLED-монитор с диагональю 48" должно быть только для работы нужен... Никаких развлекух.
Встроенная графика процессора Ryzen AI Max+ 395 смогла обойти мобильную RTX 4070 в среднем на 23,2%
Русский
11:30
батя топ. он узнал откуда готовится нападение и собственноручно сорвал шпионскую операцию
Александр Лукашенко побеждает на выборах президента Беларуси — ЦИК РБ
Александр Сечков
11:29
С максимальным в бенчмарках да, прилично хавает, но вот в рабочих, ежедневных, то за счёт малых, вполне неплохо.
В свежем тесте Core Ultra 9 285K выдал на 36% меньше FPS в играх в сравнении с Ryzen 7 9800X3D
Александр Сечков
11:27
Генератор вообще не впечатляет, только циферки в разделе ФПС растут, плавности не добавляет. Просто при прочих равных, особенно цена, лучше брать последнее поколение.
Почему новые видеокарты NVIDIA не интересны геймерам, а серию GeForce RTX 50 лучше пропустить
Русский
11:26
146%
Александр Лукашенко побеждает на выборах президента Беларуси — ЦИК РБ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем