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Итоги гоночного уик-энда 11-12 января

Спортивный мир потихоньку "оживает". В Мексике прошел второй этап Formula E, а в Саудовской Аравии проходит очередной ралли-марафон "Дакар"...
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Formula E. Мексика, Autódromo Hermanos Rodróguez. Второй этап (первый прошел еще в самом конце 2024 года) неожиданно выиграл представитель Nissan, пилот Оливер Роуланд.

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Ничего не предвещало такой развязки: поул в очередной раз взял Паскаль Верляйн. Да и Porsche в Мехико традиционо сильны. Но не в этот раз...

Роуланд ближе к концу гонки получил свой финальный "attak mod" и принялся догонять лидеров гонки. Все сложилось на трассе в его пользу: он начал свой феноменальный прорыв сразу после того, как автомобиль безопасности покинул трассу. Сначала Роуланд обгоняет Джека Денниса. Потом настала очередь Паскаля Верляйна. И последним "пал" лидер гонки Феликс да Кошта. Таким образом был совершен "хет-трик" обгонов, что и принесло заслуженную победу!  Тем самым пошатнулась гегемония команды Porsche в Мексике.

Ралли-марафон "Дакар". В Саудовской Аравии данная гонка проходит в шестой раз. И в ней не участвуют гонщики на "МАЗах" и "КАМАЗах", что несколько убивает интригу среди грузовиков. Но и среди класса внедорожников практически сразу пошли потери...

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Первый этап выиграла Toyota, пилотируемая Сетом Кинтеро.

А уже на втором этапе из борьбы выбывают Карлос Сайнс-старший и Себастьен Лёб. Сайнс просто не совладал с машиной и перевернулся и практически выбил из борьбы за победу. А Лёб столкнулся с техническими проблемами своей Dacia.

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Самый длинный этап марафона выиграл саудовский гонщик Язид Аль-Раджи, который выступает на пикапе Toyota.

Но в общем зачете на первое место вышел другой пилот японской команды Хенк Латеган (ЮАР).

Затем, FIA выносит вердикт автомобилю Карлоса Сайнса, который все же вернулся в гонки. Выяснилось, что его автомобиль не соответствует регламенту и испанца снимают с гонки окончательно...

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А это был прототип Ford...

Четвертый этап также не дал пилотам расслабиться...

Теперь с проблемами столкнулся и Нассер Аль-Аттия: проблемы с его Dacia отбросили пилота со второго места на седьмое.

А победил опять Язид Аль-Раджи из частной команды Overdrive Racing Toyota.

Несмотря на проблемы, Нассер Аль-Аттия выигрывает пятый этап. Казалось бы... Но нет: из-за штрафа его лишают победы! Побеждает таким образом Сет Кинтеро.

Не повезло и Данило Петруччи, который выступал в роли штурмана на грузовике Iveco: экипаж попадает в аварию и уже не сможет дальше участвовать в гонке.


"24 часа Дубая". Состоялся традиционный суточный марафон, который проходит в ОАЭ. На этот раз в нем принимало 30 российских пилотов. Лучшим из них оказался экипаж в составе Алексея Несова, Александра Малыхина, Харри Кинга и Томаса Пряйнинга, которые выступали на автомобиле Porsche 911 GT3 R.

Они финишировали на втором месте в абсолюте, уступив коллективу Manar Racing by Team WRT на BMW M4 GT3 Evo.

Неудачно выступила команда на новом спорткаре Rossa LM GT.

Пилоты Роман Русинов, Никита Мазепин, Евгений Киреев и Харрисон Ньюи столкнулись с техническими проблемами, проехав всего 75 кругов из 589. Они все-таки добрались до финиша, но не были классифицированы. Ну, это типичная проблема новых машин.


Новости и слухи.

F1. Гонок нет, но куда же без слухов и сплетен...

Льюис Хэмильтон

известен не только, как многократный чемпион мира и любитель довольно странных нарядов, но и своим эксцентричным поведением. Сейчас он начал процедуру смены... нет не пола, а лишь имени... Он собирается добавить к фамилии отца еще и фамилию матери - Ларбалестье... Вот же, Бендер-Задунайский...

В то время буквально вся Италия ждет дебюта Льюиса в составе Ferrari. Но это пока "авансные" ожидания побед. Как там будет на самом деле еще бабушка на двое сказала...

Сама же Ferrari объявила, что поменяет окрас своих болидов.

Черными они не станут, но приобретут более насыщенные оттенки в сравнении с болидом 2024 года.

Официальной презентации новых болидов еще не было. А вот команда Alpine показала тизер части своего нового болида.

Уже бывший гонщик Red Bull Racing, Серхио Перес,

еще не определился со своей будущей карьеров. Скажем честно: никто особо и не ждет к себе "талантливого мексиканца". Но деньги могут сыграть свою роль...

Команда Aston Martin сменила своего руководителя. На место Майка Крака назначен Энди Коуэлл, который еще будет и генеральным директором.

Пока команда Cadillac будет выступать с моторами Ferrari, но уже приступила к созданию своего собственного производства. Оно будет называться GM Performance Power Units и возглавит ее Расс О'Бленес, имеющий колоссальный опыт подобных работ.

Он руководил в свое время работами по созданию гоночных моторов для спортпрототипов Cadillac в серии IMSA, а также моторов для Corvette C8.R.

Уже во всю строятся прогнозы на чемпионат 2025 года. Предрекают неудачи для Макса Ферстаппена и довольно плотную внутрикомандную борьбу в McLaren. Также считают, что в борьбу за титул включатся и оба пилота Ferrari. Но прогнозы - на то и прогнозы...

IMSA. В самом начале января, Макс Ферстаппен протестировал спортпрототип данной серии. Это мероприятие прошло в рекламных целях на трассе в Неваде. Макс пилотировал болид Acura ARX-06.

А вот концерн Ford изучает возможность снова вернуться в гонки прототипов серий WEC и IMSA по регламенту LMDh. Это подразумевает, что машину "с нуля" делать не приходится. За шасси возьмут изделие Dallara. А мотор будет уже свой собственный.

IndyCar. Команда Prema, дебютирующая в серии, представила тизер своих болидов.

Но одном из них будет выступать Роберт Шварцман.

MotoGP. KTM официально изложила свой план по выходу из кризисной ситуации, которая сложилась у данного производителя. Касательно самих мотогонок, ситуация видится весьма печальной, несмотря на то, что команда рапортует на намерение провести сезон 2025 в полном объеме. А вот на 2026 год намечен "планируемый уход". Что это значит? Это значит, что никаких серьезных разработок новых байков команда не будет вести, просто нет смысла. И тогда мы лишаемся самого главного конкурента для Ducati, которые и так доминировали в прошлом сезоне. Что же ждет пилотов, пока не понятно, но их дальнейшая судьба не особо завидна, если на место австрийцев не придет новый производитель...


По материалам autosport.com.ru, fiaformulae.com, motogp-news.ru.


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