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"Носферату": краткий обзор фильма

В самом начале 2025 годя я посмотрел новый фильм ужасов "Носферату". Я ждал этот фильм и остался доволен просмотром...
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Примерно в декабре 2024 года я увидел трейлер нового фильма "Носферату" ("Nosferatu"). И он меня заинтересовал. И это был один из тех фильмов, выход которого я стал ждать...

И вот, в самом начале 2025 года, я посмотрел данный фильм.

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Конечно, я не могу пока говорить за 2025 год, но среди всех фильмов ужасов, вышедших в 2024 году, данный фильм лучший. И намного.

Сначала, я расскажу, откуда вообще "ноги растут" у данного фильма. Этот фильм является как бы ремейком очень старой картины. Аж 1922 года. Думаю, вы понимаете, каким был тот фильм... Ни о каком современном восприятии не может идти и речь. И делать ремейк... Довольно опасная, но и интересная затея. Тот фильм назывался "Носферату, симфония ужаса", и это был немой фильм. С очень примитивными съемками (а по-другому и не умели делать).

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Раз нет звука, то все эмоции актеры "выражали лицом". Поэтому такие фильмы сейчас вызывают некоторое недоумение.

И вот, режиссер Роберт Эггерс решил снять "ремейк". Были приглашены актеры Николас Холт, Билл Скарсгард, Уиллем Дефо, Аарон Тейлор-Джонсон. Неплохой состав... А на главную женскую роль взяли Лили-Роуз Депп. Да-да: она не кто иная, как дочь Джека Воробья... И в кино я ее увидел впервые (вроде).

Прежде чем говорить о самом фильме, стоит вообще рассказать, что такое Носферату и с чем его едят. Носферату - синоним вампира. Поэтому мы имеем сагу о вампире. Но вот, о каком? В 1922 году, немецкий режиссер Фридриха Вильгельма Мурнау никак не смог договориться об экранизации романа Брэма Стокера "Дракула". Англичане наотрез отказывались предоставлять права на экранизацию. Было принято довольно хитрое решение: сняли фильм, с очень похожим сценарием. Но с другими персонажами. Вместо графа Дракулы, стал граф Орлок, который обитал все там же, в горах Карпатах, в той самой Трансильвании...

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По факту, мы имеем не лицензионного "Дракулу", говоря современным языком. Так или иначе, фильм стал культовым. Это, наверно, самый известный довоенный фильм ужасов. Сейчас он смотрится просто смешно, Но тогда... И вот, ремейк. Это очень смелое решение. И можно, как "сорвать кассу", так и опозориться по полной программе.

Очень важно было учитывать тот факт, что средства реализации картинки в то время и сейчас кардинально разные. Как сейчас сохранить "дух классики"?

Сразу скажу: на мой взгляд, фильм удался. И как ремейк, и как самостоятельный проект. Мрачная, угнетающая атмосфера. Она есть и в горах Трансильвании, и в немецком городке Висборге, где происходят основные события.

Суть сюжета. 

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Молодая пара Эллен (Лили-Роуз Депп) и Томас Хуттер (Николас Холт) проживают в Висборге.

Он работает в риэлторской конторе. И тут ему дают очень интересный заказ. Некий граф Орлок из Трансильвании хочет прикупить старинный полуразрушенный особняк в городе. И Томас должен самостоятельно отвезти документы о купле графу. Ведь тот очень стар и немощен. Эллен с детства мучают видения, которые прекратились с замужеством. И тут, узнав о поездке мужа, она снова впадает в отчаяние. Что-то зловещее ждет их. Но Томас уезжает. А Эллен переезжает жить к своей подруге...

Прибыв на место, Томас понимает, что это очень зловещее место.

 И сам Орлок внушает ему страх. Орлок настаивает, чтобы Томас остался у него на некоторое время. Томас пытается убежать и узнает, что Орлок - вампир. Орлоку нужна Эллен. И Томас стоит на пути реализации его плана. Орлок отправляется в Германию на корабле в ящике с землей. Во время плавания, команда корабля заражается чумой и вся гибнет. Пустой корабль, полный крыс, прибивает к берегу возле Висборга. 

Все это время Эллен ночью впадает в странное состояние.

Доктор не может понять, в чем причина. Он обращается за помощью к своему учителю Альбину Эберхарту фон Францу (Уиллем Дефо),

который практикует не только науку, но и алхимию и прочие ненаучные практики. Он делает диагноз: Эллен одержима злым духом,

который угрожает не только ей, но и всему городу. И в самом деле, в городе начинается чумная эпидемия. Черная рука Носферату уже простерта над ним...

Тем временем, Томас все же смог выбраться из замка. Его подлечили монахини, и он возвращается в Висборг. Теперь нашим персонажам предстоит сразиться с Носферату...

Как вы понимаете, сюжет практически полностью копирует фильм "Дракула" (оригинальное название "Bram Stoker's Dracula"), который снял в 1992 году Фрэнсис Форд Коппола. Собственно, этого и стоило ожидать. Но тут совершенно другая атмосфера. У режиссера получилось сделать современный фильм с сильным налетом классики. Это и работа со светом, и грим. И очень аккуратная работа со спец.эффектами, которые тут имеются, но с ними не переборщили (чем грешат многие фильмы). Именно то, что упор сделан на атмосферу ужаса и безысходности, делает фильм отличным "ужастиком". Ведь пугать страшными физиономиями сейчас можно только дошколят. Нормальный человек же понимает, что это кино. А вот страх атмосферы... Тут другое. Фильм жуткий, особенно, когда смотришь его в темноте и один, как было в моем случае. Нет, от шороха в углу, я не подпрыгивал, но иногда мерзкий и липкий холодок по спине пробегал. На атмосферу работает и музыка в фильме, она очень хороша в этом плане. Некоторые моменты режиссер напрямую заимствовал из оригинального фильма. Например, тень руки с когтями, которая накрывает город.

Что ж, хорошие идеи перенять не грех...

Что же касается драматической линии, то тут имеется довольно сильное расхождение с фильмом "Дракула" от Копполы. Там, граф показан разным: он и монстр,

и обычный человек.

Не только в визуальном смысле. В некоторые моменты, его даже жаль. Ведь он был истинным христианином, который боролся с врагами веры. Но его горячо любимая жена погибла от их козней. И тогда он отрекается от Бога, становясь монстром. И вот, он встречает практически реинкаранцию своей жены... И в эти моменты Гарри Олдман, который сыграл Дракулу, становится несчастным и его жаль...

Но Носферату не таков. Тут уже нет ничего человеческого. Его тоже тянет к Эллен.

Но не говориться о любви. Это какая-то дикая, непреодолимая страсть. Такая, что становится погибелью для него. 

Я остался под впечатлением от фильма "Носферату". Такое бывает очень и очень редко. Это, на мой взгляд, яркий пример того, как нужно снимать фильм ужасов. И данный фильм я могу с полной уверенностью советовать всем любителям жанра.


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