Сегодня я буду рассказывать о трех фильмах, где фантастика переплетена с ужасами, так называемую "мрачную фантастику". Да, таких фильмов было очень и очень много. Тот же фильм "Чужой" вполне подходит под эту категорию. Но, в основном, огромное количество фильмов были именно кальками с "Чужого". Оригинальных идей "жуткого и враждебного космоса" не так и много. А те, что имеются, часто просто ужасны по исполнению. Но среди этой "могучей кучи" есть три фильма, которые и интересные, и имеют достаточно хороший сюжет. И, естественно, это мое субъективное мнение.

Начну по степени возрастания интереса.

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На третьем месте расположился фильм "Пекло" (оригинальное название "Sunshine"),

который вышел в 2007 году. Снял этот фильм режиссер Дэнни Бойл. По актерскому составу, это самый "звездный" фильм из троицы. Тут в главных ролях снялись Киллиан Мерфи, Роуз Бирн, Клифф Кёртис, Мишель Йео, Крис Эванс, Хироюки Санада, Марк Стронг, Трой Гэрити, Бенедикт Вонг…

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Это научная фантастика с некоторыми элементами "ужаса и мистицизма". Также имеется сильная драматическая линия.

Сюжет. Солнце постепенно "теряет мощность" и на Земле начинается ледниковый период. И это приведет к гибели не только человечества, но и всего живого. Ученые разработали проект, по которому с помощью термоядерной энергии можно "перезапустить" "реактор" нашей звезды. Для этого создается космический корабль "Икар 1", направляющийся с грузом радиоактивных элементов на Солнце. Полет займет несколько лет. Но связь с кораблем потеряна и не ясно, что случилось. Поэтому экспедицию повторяют с кораблем "Икар 2", на котором и летят наши герои.

Мы знакомимся с ними уже в районе планеты Меркурий. Несмотря на то, что, формально, экипаж должен вернуться назад, все понимают, что это миссия в "один конец". Вскоре они пеленгуют сигнал с корабля "Икар 1", понимая, что корабль не погиб, но до цели не добрался. Учитывая, что прошло несколько лет, там не должно быть живых… А тут еще и свои проблемы: уничтожена оранжерея, которая вырабатывала кислород для дыхания.

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Миссия под угрозой. Экипаж принимает решение немного изменить курс и состыковаться с "Икаром 1"…

По сценарию, фильм очень похож на типичные фильмы-катастрофы: Земле что-то там угрожает, и отважные герои спасают человечество. Тут все примерно так и есть. Только особого героизма у космонавтов не наблюдается. Они все же надеются, что смогут вернуться на Землю. Но в голове держат мысль о суицидальности миссии. По форме, это типичный космический "роуд-муви": психологический "напряг" членов экипажа, проблемы и опасности…

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Но примерно последнюю четверть фильма, сюжет переходит в некую мистическую плоскость. Не охота спойлерить, но происходящее в конце фильма именно этим и является. С одной стороны, этому попытались дать вполне разумное объяснение. Но события, происходящее на экране, дают серьезный повод в этом сомневаться. Не тянет на реализм…

Тем не менее, фильм мне очень даже понравился, хоть и не безоговорочно. Актеры справились со своими ролями, хотя и тут некоторые моменты излишне "притянуты за уши". Есть ли в фильме хеппи-энд? Это как посмотреть… Для человечества все заканчивается хорошо. А для экипажа корабля… Это вы узнаете, когда посмотрите данный фильм.

На втором месте будет фильм "Пандорум" (оригинальное название "Pandorum"),

вышедший на экраны в 2009 году. Режиссер: Кристиан Альварт. В ролях: Деннис Куэйд, Бен Фостер, Кэм Жиганде, Антье Трауэ, Кунг Ле, Эдди Роус, Норман Ридус и другие.

Этот фильм совместной работы Великобритании и Германии с не особо большим бюджетом. Тем не менее, получился отличный фильм.

И тут у Земли тоже начались "великие проблемы". Люди предпринимают миссию по колонизации другой планеты, где будут жить. Основная часть "миссионеров" лежат в криокапсулах, а члены экипажа иногда просыпаются и сменяют друг друга. Криосон приводит к тому, что очень многое люди забывают, но те, кто не спит, вводят в "курс дела". Но происходит какой-то сбой и "новички", просыпаясь не понимают, кто они и что за цель миссии. Постепенно, они в этом разбираются и узнают, что Земля погибла.

Это вводит их в огромное уныние, ведь теперь все человечество на борту их корабля… А тут еще и очень большой шанс проявления болезни под названием Пандорум… Но чуть позже выясняется, что на борту огромное количество каких-то мутантов. Которые очень похожи на людей, но совершенно дикие.

Как так произошло? Почему корабль толком не работает? И что теперь делать? Вот на эти вопросы и будут искать ответы наши герои.

Фильм с самого начала нудноват при просмотре, но быстро "набирает обороты". А вот ответы на поставленные вопросы, давать не спешит… И это очень хорошо, что есть определенная интрига. Да, тут нас будут развлекать и элементами боевика,

но все же сюжет не про это. И уж концовка фильма лично для меня стала крайне неожиданной… Так бывает очень редко. Фильм понравился почти полностью (кроме моментов со сбрендившим капитаном).

Этот фильм стоит обязательно посмотреть, ведь хорошей фантастики снимают крайне мало.

А на первое место я поместил фильм "Сквозь горизонт" ("Event Horizon"),

снятый в 1997 году. Режиссер: Пол У. С. Андерсон. В ролях: Лоренс Фишбёрн, Сэм Нил, Кэтлин Куинлэн, Джоэли Ричардсон, Ричард Т. Джонс, Джек Ноузуорти, Джейсон Айзекс, Шон Пертуи и другие.

А вот этот фильм уже настоящий микс из фантастики и ужасов. Без всякого преувеличения.

Для межзвездных путешествий, был разработан космический корабль "Сквозь горизонт", который мог выходить в подпространство. И вот его первый полет прошел не по плану: он просто исчез. И все. Людям сообщили, что корабль взорвался. Но на самом деле, никто так и не узнал, что произошло. Спустя несколько лет, корабль внезапно объявился на орбите Нептуна. И туда посылается военный корабль. В состав экипажа включен и создатель корабля "Сквозь горизонт".

Но то, что ждало их на борту корабля, стало неожиданностью…

Фильм начинается, как типичная боевая фантастика. Чем-то он напоминает фильм "Чужие". Но вот дальше… Совсем другое. Настолько мрачное и ужасное, что тут напрашиваются сравнения с известным "циклом" "Восставший из ада" ("Hellraiser").

Да, сходство с известным фильмом ужасов очень отчетливо. Не только по визуалу, но и по сути.

Ведь корабль "Сквозь горизонт" побывал вовсе не там, куда его посылали. А в другом измерении, другой Вселенной. И она ужасна…

Фильм понравился. И я его считаю лучшим среди фантастических фильмов ужасов (наряду с первым "Чужим"). Тут много мистики, которая напрямую завязана на страхах членов экипажа. Их проблемы и боль как бы материализуются на борту корабля. Все в духе "Восставших из ада". Не хватает только фразы: "А какое страдание выберешь ты?". Даже дизайн корабля "Сквозь горизонт" сделан намеренно мрачным.

Особенно это заметно в части оформления активного ядра корабля. Сделано отлично. И актерский состав не подкачал.

Хотя, некоторые моменты излишне наиграны. Но, в целом, фильм получился хорошим. Если любите "мрачную фантастику", то этот фильм самое то для просмотра.



