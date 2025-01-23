Если хочется поиграть в игру с зимним антуражем, то особо большого выбора и нет. А среди шутеров - и того меньше. Одной из них является игра "Lost Planet" ( она может встречаться и под названиями "Lost Planet: Extreme Condition" или "Lost Planet: Colonies".

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Не суть: это одна и та же игра.

Вышла она в 2006 году в Японии на консолях Xbox 360. Через год уже появилась по всему миру, а также вышла версия для ПК. В 2008 году появилась версия игры под PlayStation 3. Создавали игру в студии Capcom. Она же выступила и издателем. Игра шла на ПК под "патронажем" приложения (горячо любимым многими) Windows Live... Для игры был заявлен движок MT Framework v1.2. Игра позиционировалась, как однопользовательский и многопользовательский фантастический шутер от третьего лица.

Значит, это фантастика. Речь идет о далеком будущем, когда люди были вынуждены искать другие планеты для своего проживания. Одной из них стала планета под кодовым названием E.D.N. III. Она покрыта снегом и льдом. Разумных форм жизни, как бы, не наблюдается (что не совсем так). Зато полно местных организмов, которые очень хорошо приспособились для проживания в условиях холода. Это акриды. Разных видов

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и размеров. Внутри каждого есть так называемая Т-энергия, которая, оказалось, очень нужна колонистам. А занималась колонизацией планеты корпорация NEVEC...

Играть мы будем за персонажа Уэйна Холдена,

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который после событий первой главы пролежал в анабиозе во льдах 30 лет...

Сюжет игры типично японский. Не сказать, что отвратительный, но типично японской идиотии тут много. Но все же сюжет имеет место быть. Подается он исключительно в роликах.

В остальное время - лишь короткие радиосообщения. Персонажей не так и много, но для шутера это совершенно не важно. У данного шутера две важные особенности. Первое: это то, что можно вести бой (и просто передвигаться) на мехах. Это же японская игра, куда без них! Видов мехов много, главное различие в вооружении и некоторых способностях.

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Вторая особенность: тут холодно. И вы постепенно теряете Т-энергию. Поэтому ее запас нужно пополнять. А вот с этим проблем точно не будет. Взрывайте машины, бочки,

убивайте акридов. Активируйте узловые точки.

Это дает вам некоторое количество энергии. Особенно много ее остается после смерти боссов. Но их еще надо убить...

Игра разделена на главы,

каждая из которых заканчивается сражением с боссом. Это может быть и гигантский акрид. Или вражеский мех корпорации NEVEC.

Заканчивается игра "эпическим сражением" двух роботов (мехов) в космосе на орбите планеты E.D.N. III.

Не знаю, как игра воспринимали на старте. В то время я в нее не играл. Первый раз я с ней познакомился несколько позже и она мне, в целом, понравилась. Далеко не идеальная, но довольно бодрая. Играл я на низком уровне сложности. Иначе, боссы представляли для меня труднопреодолимую преграду...

Стрельба реализована очень хорошо.

За одним "но". Это автонаведение. Оно бесило. Арсенал оружия не особо велик, но для выполнения всех задач есть все необходимое. Автомат, дробовик, гранаты, ракетная установка... Можно также взять и тяжелое оружие от меха (таскать, правда, тяжело). Несколько позже появится доступ к снайперской винтовке

и ряду энергетического оружия. Оно обладает хорошим уроном, но расходует вашу Т-энергию. Это стоит учитывать. Мехов много на локациях. Большинство из них линейные,

но есть и открытые места. Правда, бродить по ним не всегда безопасно. На одной из таких, водятся подземные черви-акриды. Препротивнейшие! Дело в том, что они вызывают дрожь земли. И при этом изображение на экране не просто трясется, а натурально "разваливается". Это косяк разработчиков. Еще одним из косяков является анимация больших акридов.

Их "лапки" двигаются такими рывками, что кажется частота кадров просела ниже 60 фпс. Но это не так. Просто такая анимация.

Визуально, игра для 2007 года не выглядит новаторской (помним о "Crysis"). Наверно, иначе консоли не могли бы игру "переварить". Но некоторые спецэффекты все же подвезли. Есть анимация меха на одежде (скромно так). Имеется частичная разрушаемость объектов (бочки, машины, некоторые стены),

но физика разлета обломков очень простая. Этого, в принципе, для игры хватает. Благо дизайн уровней хороший и подходит под задачи игры (не всегда, но часто). Если "графический нигилизм" меня не раздражает, то вот "наполнение локаций"... Не в тему. Дело в том, что, не зная ничего про игру, создается впечатление, что дело происходит на Земле. Которая переживает ледниковый период.

Тут вам и машины. И знаки. И дома, как на Земле. Это выглядит дико на далекой планете. Словно игру делали сначала совсем про другое. А потом передумали, но объекты перенесли из прототипа. Постепенно, к этому привыкаешь и уже не обращаешь внимание на такой визуальный диссонанс.

Но переходим к тестированию.

Тестовая система.

Процессор: i5-8400

Видеокарта: GTX 1070

Оперативная память: 16 Гб (2666 МГц)

Операционная система: Windows 10

Разрешение монитора: 1920х1080

В самой игре есть некий "бенчмарк". Он какой-то бесконечный. И я просто снял результаты по прогону одного цикла.

Настройки максимальные, разрешение 1080р. Игра имеет много настроек.

И, помнится, на двухъядерном процессоре, бенчмарк создавал определенные трудности для него. Но сейчас видно, что оптимизация под многоядерные процессоры не такая и хорошая.

Также я проведу небольшой тестовый забег, используя программу CapFrameX для записи результатов теста.

График фреймтайма.

Итог теста.В игре имеется лок на 120 кадров. Поэтому истинный результат не получить...

Естественно, для современного "железа" игра не представляет трудностей. Да чего уж: ее можно и "погонять" на GT 1030...

Выводы по игре.

Для написания статьи мне нужно было всего лишь пройти пару глав. Но я так увлекся, что прошел ее полностью. Классная игра! И сейчас она воспринимается вполне достойно, если закрыть глаза на устаревшую графику. Если вы любите "зимние шутеры", то можете снова погрузиться в атмосферу планеты E.D.N. III.



