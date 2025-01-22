Сегодня я буду рассказывать о фильмах, где фигурируют оборотни.

реклама





И они лучшие из тех, что я смотрел (субъективно).

Начнем с того, что тема оборотней стара, как мир. Во многих преданиях в разных уголках мира есть легенды об оборотнях. Причем, оборотни тут часто кардинально отличаются от типично европейского образа, где фигурирует волк-оборотень. Вот именно про волков-оборотнях я и буду рассказывать...

В данном обзоре не будет фильма "Ван Хельсинг" 2004 года. Там оборотень хоть и фигурирует, но на заднем плане. Не будет и франшизы "Сумерки". Потому, что это лютое извращение (и не спрашивайте почему)...

реклама





Начнем с франшизы "Другой мир", которая посвящена противостоянию вампиров и оборотней. Тут у нас куча фильмов, которые постепенно просто становились все хуже и хуже. Наиболее подробно об оборотнях рассказывается в третьем фильме "Другой мир: Восстание ликанов" ("Underworld: Rise of the Lycans"), который был снят в 2008 году. Это как бы предыстория противостояния вампиров и ликанов (оборотней). Дело происходило в прошлом, в главных ролях снялись Майкл Шин, Билл Найи, Рона Митра, Стивен Макинтош, Кевин Гревье и другие. Суть в следующем: вампиры правят миром, а ликаны - ну чисто угнетенный пролетариат. И, в конце концов, они поднимают свое "восстание". Ну тут еще и любовная история между вампиршей

и оборотнем.

реклама





Фильм получился неплохим, но его нельзя причислить в жанру ужасов. Интересно, но совершенно не страшно. И, наверно, это последний путний фильм во франшизе.

"Американский оборотень в Лондоне" ("An American Werewolf in London") - 1981 год. Снял этот фильм Джон Лэндис. В главной роли снялся Дэвид Нотон. Это уже куда больше похоже на классический фильм ужасов.

Два приятеля из США, приехали в Англию, чтобы насладиться "местным колоритом".

реклама





И в одной небольшой деревушке сталкиваются с очень необщительным местным населением. Причина этого не понятна, но друзья на ночь глядя идут в дождь через пустошь (хотя им это крайне не рекомендовали). И на них нападает оборотень. Один погибает, а второй отделался лишь укусом. Его перевозят в Лондон, где он медленно выздоравливает в больнице. Попутно, он понимает, что с ним творится что-то неладное.

И это его пугает...

Финал фильма трагичен для главного героя, что, в принципе, закономерно при таком ходе событий.

В свое время мне фильм понравился. Не лучший, но пойдет. Дело в том, что тут слишком много разговоров и это "рассеивает" атмосферу "тревоги и ужаса". Хотя, в остальном это типичный фильм из 80-х годов. Неплохие на тот момент съемки и более-менее нормальная игра актеров.

Через 17 лет, в 1997 году, вышло "переосмысление" этого фильма под названием "Американский оборотень в Париже" ("An American Werewolf in Paris").

Тут три американских балбеса путешествуют по Европе.

Остановка в Париже и ночевка на Эйфелевой башне, где один из них собрался спрыгнуть на "тарзанке". Но обстоятельства поменялись: ему пришлось спасать девушку, которая решила сигануть с башни и покончить со своим бренным существованием. Ну, спасли. Естественно, "любовь-морковь" и все такое.

Проблема в том, что данная девица - оборотень и она кусает своего ухажера. И все идет по уже проторенной дорожке...

Проблема фильма не в том, что все это уже было, но в Лондоне. Нет, тут совершенно другая подача материала. Это уже совсем не ужасы, а в большей степени комедия. Да и оборотней тут целая куча, что не работает на нагнетание атмосферы. А, так как фильм из 90-х, то вместо "олдскульных" спец.эффектов, довольно неприглядная компьютерная графика (хотя и грима хватает).

Фильм гораздо слабее оригинального именно в плане ужасов и атмосферы. Рассматривайте его, как черную комедию.

"Псы-воины" (оригинальное название "Dog Soldiers"). Данный фильм ужасов был снят в 2001 году. Тут с оборотнями сталкивается отряд британских солдат, когда они выполняли задачу в горах Шотландии.

Несмотря на небольшой бюджет, это очень добротный фильм. Оборотни тут сделаны весьма качественно.

Сюжет тоже не плохой. Спокойно "поесть мясца" оборотням не пришлось. Все же столкнулись с военными... Фильм мне понравился и перед написанием статьи я его снова пересмотрел. И сейчас его можно спокойно смотреть.

1985 год, фильм "Серебряная пуля" ("Silver Bullet"). Достаточно сказать, что фильм снят по сценарию Стивена Кинга...

Пацан Марти, которому его дядя сделал моторизированную инвалидную коляску,

сталкивается с оборотнем. И теперь он озабочен тем, что нужно вычислить этого монстра среди жителей городка. Ведь оборотень

не оставит его в покое за выбитый глаз. Но и пацан не так прост, как кажется...

Это типичный фильм по Кингу. В меру ужасов. Неплохой сценарий. Неожиданный поворот. Все это тут есть. Да, съемки по нынешним временам не поражают воображение. Но смотреть лучше этот фильм, чем терзание некой девицы, выбирающей между вампиром и оборотнем...

Иногда в таких фильмах снимались и очень именитые актеры. Например, в 1994 году вышел фильм "Волк" ("Wolf"), где в главных ролях снялись Джек Николсон

и Мишель Пфайфер.

Это не столько фильм ужасов, сколько драма. Хотя имеет место и небольшой "сюжетный поворот". Тут наш бедняга-оборотень в исполнении Джека Николсона, вполне осознает, что с ним происходит после укуса волка, что-то необычное. Он стал отлично слышать и его зрение улучшилось. Он стал чувствовать себя лет на двадцать моложе. Но за этим стоит и обратная сторона. И ее, герой Николсона очень страшится...

Фильм хорош. Именно игрой актеров. Джек Николсон может сыграть и добрейшего человека. Но, когда нужно, в его взгляде появляется нечто демоническое.

Все, как нельзя кстати в этой роли. Посмотрите данный фильм, не пожалеете.

А в 2010 году вышел другой фильм со "звездным" составом. Это "Человек-волк" ("The Wolfman"). В главных ролях снялись Бенисио Дель Торо, Энтони Хопкинс, Эмили Блант, Хьюго Уивинг.

И это, наверно, самый мрачный фильм из всей подборки. События происходят в Англии, куда возвращается наш главный герой (Бенисио Дель Торо).

У него пропал брат и неизвестно, что случилось. Но тут явно есть какая-то тайна.

И она связана с семейным проклятием...

Это опять не "чистые ужасы". Тут много драмы. И до самого конца не понятно, что случится с главными героями: выживут ли они или нет. И останутся ли людьми... Смотреть обязательно стоит.

"Зловещая луна" ("Bad Moon"), фильм 1996 года. В ролях снялись Мэриэл Хемингуэй и Майкл Паре. С самого начала нам показывают, как Тед (Майкл Паре) в джунглях сталкивается с оборотнем и тот его кусает. Спустя определенное время, Тед возвращается в США, где живет его сестра с сыном и собакой.

Он тщательно скрывает свою тайну. Но время от времени, зверь вырывается на свободу и убивает местных жителей. И вот теперь, под угрозой жизнь его сестры и племянника. И только одно существо может предотвратить трагедию...

Это также не совсем "чистый" фильм ужасов, есть и драма. Ведь Тед не хочет нанести вред родне, но совладать с внутренним зверем не в силах. Этот фильм я смотрел уже в 20-х годах. Но несмотря на это, фильм мне понравился. Очень недурственные съемки.

Неплохой сюжет. Ну и собака...

Но "классикой" я буду считать фильм "Вой" ("The Howling"), который вышел в 1980 году. Вот это уже настоящий фильм ужасов. Хотя и сюжет имеет место.

Журналистка Карен Уайт

сталкивается с маньяком-убийцей, который нападает на нее. Но его убивает полиция. И теперь Карен находится в состоянии психического стресса.

Она проходит лечение в клинике. Но постепенно замечает, что тут творится что-то нехорошее...

Впервые, я смотрел этот фильм в конце 80-х годов в видеосалоне. И тогда он произвел впечатление. Сейчас, конечно, уже не то... Но тем не менее, это хороший фильм про оборотней. А вот смотреть многочисленные продолжения уже не стоит. Что-то еще сойдет, а что-то - просто ужасно по исполнению и сюжету.

Вот о таких фильмах я хотел сегодня рассказать.



