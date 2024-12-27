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Мое несерьезное мнение по поводу эволюции компьютерных комплектующих и периферии в 2025 году

Сегодня, под "занавес" 2024 года, я проведу свое сугубо субъективное "вангование" по поводу ПК комплектующих и периферии...
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Вот и заканчивается трудный во всех смыслах 2024 год… И теперь можно немного "пованговать" на тему того, что нас ждет в будущем 2025 году в плане компьютерных комплектующих и периферии. А, так как это "вангование", то можно пофантазировать вволю…

Итак, приступаем.

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Начнем с комплектующих ПК.

По порядку.

Материнские платы. Тут явно выраженный тренд на то, чтобы сделать продукт "красивше". Наплевать на эргономику, главное - "шоб за глаз цепляло".

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Поэтому появятся топовые материнские платы вообще без разъемов под периферийные устройства. Также не будет и разъемов питания 24-пин и дополнительного питания под процессор. Уже есть предсерийные прототипы. А пока "инженюры" думают, как это все будет работать…

Примерно такой же тренд идет в оперативной памяти, для которой разработаны новейшие чипы.

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Уж не знаю, сколько прироста там будет по производительности, но они могут работать при температуре 100 градусов. Ну, вы понимаете, куда дует ветер… Кремний – тот же камень и ему "сотка" ни почем. А припой… Какой припой? Что вы мелете?

Процессоры. Тут все печально для фанатов обоих лагерей. Уже к лету "синие" фанаты будут посыпать голову пеплом. А что такое? Дело в том, что корпорация Intel разорится.

Но и особой радости у "красного лагеря" не будет: половина фанатов просто сойдет с ума от такой новости. А вторая присоединится к ним в дурдоме,

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когда увидит новые ценники на процессоры AMD

В то же время, LisaSu Corporation окончательно покинет рынок настольных видеокарт. И тут уже "почитатель натурального продукта в области курткостроения" развернется по полной программе. Уже стало известно, что новейшая карта RTX 5090

будет обладать новейшими технологиями. Это и Framerate Degeneration 3.0, способная из 3 фпс сделать 300. И SuperDLSS, которая работает с разрешениями 320р, превращая их в полноценные без потери качества (исключительно в глазах "зеленых" нефанатов). Ну и новинка – ИИ рендеринг. Пока точно не ясно, что это и как его едят. Но не удивляйтесь, когда в игре ваш персонаж из белого гетеросексуала превратится в темнокожую небинарную личность…

Касательно нижнего игрового сегмента, то и тут будут небольшие инновации. Выйдет видеокарта RTX 5060, которая является на самом деле RTX 5030.

И, обладая шиной pci-e 5.0x1, будет поставляться в варианте конструктора "собери сам" с полной инструкцией по сборке (термопаста приобретается отдельно)

Блоки питания формата АТХ изживают свое. Им на смену постепенно будут внедряться блоки нового формата МАТХ, где буква "М" от обозначает "мега".

Да: теперь блоки будут устанавливаться отдельно от компьютеров. И их мощность по предварительным данным, будет достигать пару мегаватт мощности. Иначе, вы просто не сможете запитать свою топовую конфигурацию ПК.

Корпуса никуда не денутся, но заметно преобразятся. Он практически целиком будут сделаны из стекла.

Иначе вы не сможете насладится прекрасным "внутренним миром" своей системы. Но это будут не просто стекла: это новейшая разработка микроOLED дисплеев, которые будут выводит на боковую сторону корпуса любое изображение в разрешении 1080р. И обладателей таких корпусов можно будет легко определить по сильному раскосию глаз (один смотрит в монитор, другой – в корпус).

Более-менее спокойно будет на рынке ССД накопителей. Пока никаких революций не предвидится. Разве, что в бюджетном секторе будет массовый переход на ультрабюджетные чипы QQLS (Quick Quad-Level Cell), ресурс которых начинает снижаться, как только вы начнете смотреть на него…

Охлаждение ПК. Тут традиционные воздушные кулеры полностью сдают свои позиции. И бюджетные СЖО станут им заменой. Но, в целях повышения экологической эффективности продукции, роль дистиллированной воды будет исполнять другой хладогент. Поэтому, такие системы охлаждения стоит обозначать, как СУО,

где роль воды исполнит отфильтрованная урина…

Производители игровой периферии также не останутся в стороне от прогресса. Например, появятся клавиатуры,

где каждой клавише будет соответствовать нота или какой-то звук. Таким образом, игра будет сопровождаться музыкальным фоном. Наверно, любители всяких стратегий случайно могут написать и хорошие сюиты или целые оперы…

В 2025 году появятся и первые симбиотические кресла, совмещенные с горшком.

Ведь наплыв "какательного позыва" может вас застигнуть в самый важный момент "катки". Не бежать же из-за этого в туалет… Теперь все будет продумано.  Главное, договориться с другими обитателями квартиры по поводу неприятного запаха…

Будут и другие нововведения. Но тут еще стоит упомянуть о некой инициативе со стороны игроделов. Дело в первую очередь будет касаться поклонников онлайн игр. Будет введено ограничение по времени в игре. И это не то, о чем вы подумали. При игре менее часа и попытке выйти из игры, на экране будет появляться предупреждение о пожизненной блокировке вашей учетной записи в игре за такой наглый поступок. Ну и "донатные помойки" полностью перейдут в статус "донатных супермаркетов" (если вы понимаете, о чем речь).

Короче, наступающий год будет богат на события и довольно "веселым"…

Ну, а посетителей сайта Overclockers.ru поздравляю с наступающим Новым годом!

P.S.: Как я задолбался генерировать бесплатные "ИИ-шедевры"...

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amd процессор видеокарта материнская плата блок питания компьютерное кресло
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