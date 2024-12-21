Гонок нет, но вы держитесь…

Несмотря на практически полное отсутствие более-менее значимых спортивных событий, новостной фон не утихает. Особенно остро это касается Формулы 1.

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Карлос Сайнс прощается с Ferrari.

Отец и сын...Командой, в которой он провел четыре года. За это время было все: и взлеты, и падения. Сам он сказал, что узнал об увольнении еще до старта чемпионата 2024 года. Уже тогда его судьба была практически решена. И вот сейчас, его ждет новый этап карьеры в Williams. Сможет ли он показывать в слабой команде более-менее достойный результат? Посмотрим…

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Туда же, в Williams, переходит и один из спонсоров, испанский банк Santander.

С данным банком Ferrari начала сотрудничать именно в 2021 году, с приходом Сайнса. Но впервые, сотрудничество состоялось еще в 2010-2017 годах.

В то же время, злые языки болтают, что Сайнс так сильно обиделся на Ferrari, что специально провалил победный финиш в последней гонке сезона и лишил тем самым команду Кубка конструкторов. Но это совсем натянутая сова на глобус. Во-первых, Сайнс уже давно знал о своем уходе. Во-вторых, он профессионал и такие глупости в голове не держит. Да и уйти с победой, громко хлопнув дверью… Кто же откажется?

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А тем временем, будущий пилот Ferrari прощается со своей уже прошлой командой. Первой остановкой стал Куала-Лумпур, где находится штаб-квартира спонсора Mercedes - Petronas. Потом Льюис Хэмильтон побывал в музее в Штуттгарте

и на базе команды в Бэркли. А теперь, после прощания приступает к изучению итальянского языка… Сложится ли его карьера в легендарной команде? И был ли смысл менять Сайнса на Хэмильтона? Мы уже скоро об этом узнаем…

А в Red Bull все не решаться официально высказаться о судьбе Серхио Переса. 2024 год стал худшим в его карьере. Перес выступал очень нестабильно. И это привело к тому, что команда упустила даже возможность бороться за Кубок конструкторов. Но слухи все сильнее твердят об увольнении. Также об этом тонко намекает и его спонсор - мексиканская телекоммуникационная компания Telmex.

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А тем временем некий японец по имени Юки Цунода

проводил тесты в Абу-Даби в этой команде. Как вы понимаете, это "ЖЖЖ" неспроста…

Тем не менее, потенциальная замена мексиканца на японца выглядит не особо хорошим решением. Цунода в сезоне 2024 года сам часто так "ломал дрова", что вряд ли кто-то мечтал о таком гонщике в составе своей команды. Прежде ходили слухи, что шанс второго пилота в Red Bull мог получить и Сайнс, но Макс Ферстаппен был категорически против. Испугался конкуренции? Может и так… Но такой дуэт был бы более логичным.

Хельмут Марко и руководитель Mercedes Тото Вольф высказались по поводу календаря гонок на 2025 год. И он им не совсем понравился. Дело в том, что 24 гонки - это много. И часть недели уходит на перелет с континента на континент. От этого сильно страдают инженеры и механики, у которых при таком раскладе очень мало времени на отдых. А они тоже люди… Но кого люди волнуют, когда на кону бабки?

В 2026 году Франко Колапинто

может получить место пилота в Alpine. Об этом рассказал консультант Alpine, Флавио Бриаторе. Но до этого еще очень далеко и все может измениться.

Тем временем, Руанда подала запрос на проведение одного из этапов чемпионата мира в этой стране. Трассу планируют построить около аэропорта.

А в проектировании принимает участие бывший пилот F1 Александр Вурц. Руанда уже вторая страна из Африки, которая хочет получить этап. Первой страной стала ЮАР, которая модернизирует свой легендарный автодром "Кьялами".

Россиянин Даниил Квят выступит в гонке "24 часа Дайтоны". Итальянская команда Lamborghini будет участвовать в гонках за океаном в серии IMSA.

И компанию Квяту составят пилоты Роман Грожан, Мирко Бортолотти и Эдуардо Мортара. Но о дальнейших планах россиянина ничего не известно. Ведь Lamborghini сворачивает свое выступление в чемпионате WEC в классе гиперкаров и в классе GT3.

А вот Кевину Магнуссену повезло больше: он стал пилотом гиперкара BMW.

И стало известно, что он будет принимать участие сразу в двух чемпионатах: WEC и IMSA.

Небольшая "революция" произошла в техническом регламенте чемпионата мира по ралли (WRC). Технический регламент теперь позволит участвовать в гонках седанам и даже кроссоверам! Но произойдет это лишь с 2027 года. К тому времени изменятся и другие правила. Например, автомобили должны стать более универсальными, и их конечная стоимость не должна превышать 345 тысяч евро. Это позволит снизить затраты на подготовку машин к гонкам и привлечет новых автопроизводителей. Посмотрим…

Также с 2025 года несколько изменится система начисления очков. Теперь пилот за этап сможет заработать до 35 очков. Это должно повысить конкуренцию в чемпионате.

Все же Евросоюз проведет свое расследование в деле покупки конгломератом Liberty Media активов чемпионата MotoGP.

Дело в том, что есть опасения (и не напрасные) в том, что такая покупка напрямую скажется на расценки трансляций данного чемпионата. Монополизм на рынке всегда плохо…

В 2026 году чемпионат MotoGP должен вернуться в Бразилию на трассу в Гоянии, где начнется реконструкция.

Команды KTM и Tech3 опровергли слухи о возможности покупки команд Льюисом Хэмильтоном.

"Ни за что на свете" – сообщил источник, близкий к KTM. И чего так не любят британского чемпиона?

Мотозавод MV Agusta,

ныне принадлежащий KTM, высказался по поводу своего дальнейшего будущего. Суть в следующем: производство все также расположено исключительно в Италии. Модельный ряд не так велик, но байки покупаются. И вообще все хорошо…

Напомню, что KTM начала процедуру банкротства и это скажется на всех активах компании. Поэтому выступление самой KTM в чемпионате MotoGP, а также участие MV Agusta в WSBK может оказаться под угрозой.









По материалам autosport.com.ru, motogp.com.