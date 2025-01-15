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Лучшие фильмы с Майклом Дугласом (субъективное мнение)

Сегодня я расскажу о тех фильмах с участием Майкла Дугласа, что я сам смотрел, и считаю их лучшими в его карьере.
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Майкл Кирк Дуглас (Michael Kirk Douglas)

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родился в 1944 году в Нью-Джерси. Путь в кино был уже проторен его отцом, Кирком Дугласом. Да и мать, Дайана Дилл, тоже была актрисой. В общем, Майкл пошел по стопам родителей. И получилось у него неплохо...

Я буду рассказывать только про те фильмы, которые я сам смотрел. Его фильмография обширная и далеко не всё я видел, поэтому выборка ни на что не претендует. Сугубо личное мнение.

Фильмы буду располагать по мере их выхода на экраны.

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"Китайский синдром" ("The China Syndrome"), 1978 год.

 Это такой остросюжетный фильм от режиссера Джеймса Бриджеса. В главной роли тут снималась Джейн Фонда, но и у молодого Майкла Дугласа была крупная роль. Они играют группу с телевидения, которая приехала на АЭС для проведения репортажа.

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И тут, происходит авария...

Руководство пытается все скрыть. Но утаить правду от пронырливых репортеров не выйдет!

Это довольно динамичный фильм. Смотрел я его уже в 21-м веке. Несмотря на то, что снят он в 70-х годах, он довольно неплох в сюжете и не особо затянут. Посмотреть можно, по настроению.

1984 год. "Роман с камнем" (оригинальное название "Romancing the Stone"). Этот фильм я смотрел еще при СССР, в кинотеатре. И это первый фильм, где я увидел Майкла Дугласа. Тогда фильм мне очень понравился. Эдакий микс из приключению и боевика,

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 приправленный небольшой долей юмора. Здесь у Майкла Дугласа главная роль. Он спасает в Южной Америке безрассудную американку, которая влезла в дела очень темные и опасные. Дуэт Дугласа и Кэтлин Тёрнер получился великолепным. 

Тут же засветился и "пухлый итальянец" Дэнни де Вито. Если вы любите хорошие приключенческие фильмы, то обязательно посмотрите данный фильм.

Через год вышел фильм "Жемчужина Нила", который является продолжением предыдущего фильма. Опять в центре внимания приключения Дугласа и Тёрнер,

но уже в Африке. Этот фильм мне тоже понравился, но он несколько слабее первого фильма. Неплохой сюжет, съемки, абсурдные ситуации... Это были те времена, когда женщины еще не стали "сильными и независимыми", и нуждались в крепкой мужской руке...

"Уолл-стрит" ("Wall Street"), 1987 год. Режиссер фильма - Оливер Стоун. Кроме Дугласа тут снялись Чарли и Мартин Шин и Дэрил Ханна.

 Это уже драматический фильм с некоторыми элементами криминала. Майкл Дуглас играет прожженного профессионала с Уолл-стрит.

Для которого нет никаких преград и законов в достижении своей цели. Ни для кого не секрет, что именно так и работают брокеры на бирже: на грани фола. Их интересует только одно: прибыль. Все остальное вторично. На мой взгляд, этот фильм, наряду с "Волком с Уолл-стрит", лучшие на данную тематику. Все же Оливер Стоун умеет снимать подобные острохарактерные фильмы. Тут талант Дугласа раскрылся по полной программе.

ерный дождь" ("Black Rain") - 1989 год. Это один из немногих "чистых боевиков" в карьере актера. И это очень хороший фильм. Снял его Ридли Скотт. Майкл Дуглас и Энди Гарсия

играют двух полицейских, которые депортируют одного члена японской мафии на родину. И там разворачиваются главные события этого боевика. Получился несколько мрачный фильм в японском антураже. Герой Дугласа пойдет на все, чтобы наказать убийцу своего напарника.

Но преступит ли он закон? Отличный боевик, который можно смотреть и сейчас.

1993 год. Фильм "С меня хватит!" ("Falling Down"). Это очень необычный драматический фильм, который снял Джоэл Шумахер. У Дугласа главная роль.

Вот скажите: может ли череда мелких проблем, неурядиц привести к психическому срыву? Это вы узнаете, когда посмотрите данный фильм. Его обязательно стоит посмотреть. Конечно, события в фильме сильно гипертрофированы, но общая суть ясна: в современном мире может легко сойти с ума любой человек...

В 1996 году вышел фильм "Призрак и Тьма", основанный на реальных событиях. При строительстве железной моста в Африке, рабочие столкнулись с двумя львами-людоедами, которые их просто терроризируют. Дуглас и Вэл Килмер

играют двух охотников, которые должны этих зверей выследить и убить.

В свое время мне этот фильм понравился. Да и сейчас он неплохо смотрится.

Это не лучшая работа актера, но с ролью он справился хорошо.

"Игра" ("The Game") - фильм 1997 года. Режиссер - Дэвид Финчер. Майкл Дуглас играет человека, у которого все есть.

Про таких говорят: "с жиру бесится". И вот ему преподносят подарок: участие в некой игре, которая его точно "растормошит"...

То, что потом будет происходить на экране вовсе не похоже на игру.

И сам герой не понимает, что вокруг него творится. Все похоже на то, что его просто пытаются уничтожить. К такому же выводу приходит и зритель. Но финал все расставляет на свои места...

Это очень хороший детектив с элементами триллера. Думаю, вам он понравится.

Последним фильмом я назову "Идеальное убийство" ("A Perfect Murder"). Здесь Дуглас играет отъявленного мерзавца. Его герой узнает, что его жена (ее роль исполнила Гвинет Пэлтроу) изменяет с художником (Вигго Мортенсен).

Такое он не может простить. А тут еще и финансовые проблемы... Он узнает, что за человек "любовничек" его жены. И предлагает ему убить свою супругу за гонорар. Что выйдет из этого? Выполнит ли художник-мошенник уговор? 

Фильм получился очень захватывающим.

И до самого конца не понятно, как все закончится. Если вам нравятся детективные фильмы, то посмотрите и этот фильм.

В карьере Майкла Дугласа были более поздние фильмы, но они мне не особо запомнились. А его роль в трилогии о похождениях Человека-Муравья осталась вне поля моего зрения.

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