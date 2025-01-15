Майкл Кирк Дуглас (Michael Kirk Douglas)

реклама





родился в 1944 году в Нью-Джерси. Путь в кино был уже проторен его отцом, Кирком Дугласом. Да и мать, Дайана Дилл, тоже была актрисой. В общем, Майкл пошел по стопам родителей. И получилось у него неплохо...

Я буду рассказывать только про те фильмы, которые я сам смотрел. Его фильмография обширная и далеко не всё я видел, поэтому выборка ни на что не претендует. Сугубо личное мнение.

Фильмы буду располагать по мере их выхода на экраны.

реклама





"Китайский синдром" ("The China Syndrome"), 1978 год.

Это такой остросюжетный фильм от режиссера Джеймса Бриджеса. В главной роли тут снималась Джейн Фонда, но и у молодого Майкла Дугласа была крупная роль. Они играют группу с телевидения, которая приехала на АЭС для проведения репортажа.

реклама





И тут, происходит авария...

Руководство пытается все скрыть. Но утаить правду от пронырливых репортеров не выйдет!

Это довольно динамичный фильм. Смотрел я его уже в 21-м веке. Несмотря на то, что снят он в 70-х годах, он довольно неплох в сюжете и не особо затянут. Посмотреть можно, по настроению.

1984 год. "Роман с камнем" (оригинальное название "Romancing the Stone"). Этот фильм я смотрел еще при СССР, в кинотеатре. И это первый фильм, где я увидел Майкла Дугласа. Тогда фильм мне очень понравился. Эдакий микс из приключению и боевика,

реклама





приправленный небольшой долей юмора. Здесь у Майкла Дугласа главная роль. Он спасает в Южной Америке безрассудную американку, которая влезла в дела очень темные и опасные. Дуэт Дугласа и Кэтлин Тёрнер получился великолепным.

Тут же засветился и "пухлый итальянец" Дэнни де Вито. Если вы любите хорошие приключенческие фильмы, то обязательно посмотрите данный фильм.

Через год вышел фильм "Жемчужина Нила", который является продолжением предыдущего фильма. Опять в центре внимания приключения Дугласа и Тёрнер,

но уже в Африке. Этот фильм мне тоже понравился, но он несколько слабее первого фильма. Неплохой сюжет, съемки, абсурдные ситуации... Это были те времена, когда женщины еще не стали "сильными и независимыми", и нуждались в крепкой мужской руке...

"Уолл-стрит" ("Wall Street"), 1987 год. Режиссер фильма - Оливер Стоун. Кроме Дугласа тут снялись Чарли и Мартин Шин и Дэрил Ханна.

Это уже драматический фильм с некоторыми элементами криминала. Майкл Дуглас играет прожженного профессионала с Уолл-стрит.

Для которого нет никаких преград и законов в достижении своей цели. Ни для кого не секрет, что именно так и работают брокеры на бирже: на грани фола. Их интересует только одно: прибыль. Все остальное вторично. На мой взгляд, этот фильм, наряду с "Волком с Уолл-стрит", лучшие на данную тематику. Все же Оливер Стоун умеет снимать подобные острохарактерные фильмы. Тут талант Дугласа раскрылся по полной программе.

"Черный дождь" ("Black Rain") - 1989 год. Это один из немногих "чистых боевиков" в карьере актера. И это очень хороший фильм. Снял его Ридли Скотт. Майкл Дуглас и Энди Гарсия

играют двух полицейских, которые депортируют одного члена японской мафии на родину. И там разворачиваются главные события этого боевика. Получился несколько мрачный фильм в японском антураже. Герой Дугласа пойдет на все, чтобы наказать убийцу своего напарника.

Но преступит ли он закон? Отличный боевик, который можно смотреть и сейчас.

1993 год. Фильм "С меня хватит!" ("Falling Down"). Это очень необычный драматический фильм, который снял Джоэл Шумахер. У Дугласа главная роль.

Вот скажите: может ли череда мелких проблем, неурядиц привести к психическому срыву? Это вы узнаете, когда посмотрите данный фильм. Его обязательно стоит посмотреть. Конечно, события в фильме сильно гипертрофированы, но общая суть ясна: в современном мире может легко сойти с ума любой человек...

В 1996 году вышел фильм "Призрак и Тьма", основанный на реальных событиях. При строительстве железной моста в Африке, рабочие столкнулись с двумя львами-людоедами, которые их просто терроризируют. Дуглас и Вэл Килмер

играют двух охотников, которые должны этих зверей выследить и убить.

В свое время мне этот фильм понравился. Да и сейчас он неплохо смотрится.

Это не лучшая работа актера, но с ролью он справился хорошо.

"Игра" ("The Game") - фильм 1997 года. Режиссер - Дэвид Финчер. Майкл Дуглас играет человека, у которого все есть.

Про таких говорят: "с жиру бесится". И вот ему преподносят подарок: участие в некой игре, которая его точно "растормошит"...

То, что потом будет происходить на экране вовсе не похоже на игру.

И сам герой не понимает, что вокруг него творится. Все похоже на то, что его просто пытаются уничтожить. К такому же выводу приходит и зритель. Но финал все расставляет на свои места...

Это очень хороший детектив с элементами триллера. Думаю, вам он понравится.

Последним фильмом я назову "Идеальное убийство" ("A Perfect Murder"). Здесь Дуглас играет отъявленного мерзавца. Его герой узнает, что его жена (ее роль исполнила Гвинет Пэлтроу) изменяет с художником (Вигго Мортенсен).

Такое он не может простить. А тут еще и финансовые проблемы... Он узнает, что за человек "любовничек" его жены. И предлагает ему убить свою супругу за гонорар. Что выйдет из этого? Выполнит ли художник-мошенник уговор?

Фильм получился очень захватывающим.

И до самого конца не понятно, как все закончится. Если вам нравятся детективные фильмы, то посмотрите и этот фильм.

В карьере Майкла Дугласа были более поздние фильмы, но они мне не особо запомнились. А его роль в трилогии о похождениях Человека-Муравья осталась вне поля моего зрения.