Сегодня - очередная "порция" новых фильмов, вышедших в 2024 году.

Начнем с самого плохого фильма.

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Это боевик "Грязные ангелы" ("Dirty Angels")

от режиссера Мартина Кэмпбелла. В ролях: Ева Грин, Мария Бакалова, Руби Роуз, Реза Броджерди, Рона-Ли Шимон, Джоджо Т. Гиббс, Азиз Чапкурт и другие.

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Элитная "спецназовка" Джейк (Ева Грин) побывала в плену у террористов в Афганистане,

откуда ее вытащили буквально за мгновение перед гибелью. Но она очень недовольна тем, что остальных пленных не смогли спасти и они там погибли. И пока она восстанавливается в плане здоровья, подает бесконечные жалобы на действия спецназа...

А в этот момент, одна террористическая организация (запрещенная в РФ) буквально забирает практически всех девушек из женской школы в Пакистане

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и вывозит их в Афганистан. Большинство просто продадут, как рабынь. Но некоторых оставили для обмена. Это дочь одной влиятельной женщины- министра, а также гражданки США, за которых можно получить хороший выкуп...

ЦРУ с миссией спасения облажалось и теперь хотят предпринять "альтернативный вариант"... Для этого нужна Джейк и еще несколько вольнонаемных спецов. Практически все - женщины.

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Они будут действовать под видом работниц гуманитарной помощи на территории, контролируемой талибами (еще одна организация, запрещенная в РФ).

Получится у "женского спецназа" выполнить эту миссию или нет?

Ролик и сама Ева Грин сулили неплохой фильм. Но я опять ошибся. Это зашкварнейший боевик с сильной примесью повесточки. А куда же без нее, родимой? Это уже бесит просто... И, вроде бы, есть обоснование создание именно такой бригады. Но вот конкретная реализация... Нет слов. Наши девицы ведут себя в Пакистане и Афганистане крайне неосмотрительно, часто просто вызывающе. Но это же Восток! Тут так вести женщинам нельзя! Тем более, где полно талибов! Фильм полон нелогичных действий. Все сделано так, чтобы показать "силу женского пола". Одна только драка Евы Грин (которая выглядит очень постаревшей и поблекшей в фильме) с главарем террористов чего стоит...

Думаете это только одна такая претензия? Нет. Заложницы (ну, одна точно) ведут себя также вызывающе.

Дочь той самой "министорки" нагло себя ведет и даже плюет в террориста! Это выглядит нелепо! Да девчонка условных 16-17 лет сидела бы обосс.. испуганная и с онемевшим от страха языком! Но нет, еще одна "сильная женщина"...

В плане боевика, фильм тоже не особо впечатлил. Перестрелки хоть и вполне нормально выглядят. Но их постановка местами хромает. "Спецназовки" временами ведут себя не профессионально, словно сэкономили на приглашенном консультанте из армии.

Этот фильм я не рекомендую смотреть. Совсем.

Переходим к куда более дорогому фильму. Но от Marvel. Это "Крейвен-охотник" (оригинальное название "Kraven the Hunter").

Режиссер: Джей Си Чендор. В ролях: Аарон Тейлор-Джонсон, Ариана Дебоуз, Фред Хекинджер, Алессандро Нивола, Кристофер Эбботт, Рассел Кроу, Юрий Колокольников и другие.

Это типичный фильм по комиксам. Все вращается вокруг Сергея Кравинова (Аарон Тейлор-Джонсон), сына "русского мафиози" в исполнении Рассела Кроу.

Еще есть сводный брат Дмитрий (Фред Хекинджер). Отец - типичная сволочь, которая обеспокоена лишь тем, чтобы сохранить и усилить свою "империю". Вся надежда на Сергея. Ведь Дмитрий - рохля. Во время охоты в Африке, на Сергея нападает лев и буквально уносит его растерзанное тело в глубь саванны,

где его находит девочка Каллипсо (как вы понимаете, темнокожая, в будущем сильная и независимая).

И она дает полутрупу какой-то настой. Это спасает Сергея и наделяет его неимоверными способностями: силой, выносливостью, быстротой (и далее, по тексту). Сергей не может больше быть под опекой отца и убегает из Англии в Россию, в родные места. Там он борется с браконьерами, беря себе погоняло Крейвен-охотник... Ему в руки попадает список "плохих дяденек", которых он начинает ликвидировать. Но некто по кличке Носорог,

действует на опережение: он похищает Дмитрия и ставит перед Крайвеном ультиматум...

Фильм оказался отвратительным. Некая безумная смесь худших фильмов про русскую мафию из 90-х и тупого комикса. Логичность поведения Крайвена вообще вне понимания. Думаете, что он убивает бандитов потому, что они торгуют наркотиками, оружием и берут людей в заложники? А не угадали! Его взбесил факт браконьерства на буйволов

на территории Дальнего Востока. А, их там нет... Так это те самые браконьеры виноваты...

Встреча взрослого Крейвена с Каллипсо показана жалко и убого. Как-то вообще мимоходом,

словно пытались сэкономить экранное время. И она сразу решает ему помогать. Ну, бывает...

"Скиллы" Крейвена типичные для комиксов. Он направо и налево крошит врагов и его практически невозможно убить. У него только два достойных противника. Некий "охотник на охотника", который обладает то ли гипнозом, то ли молниеносной реакцией.

И о нем вообще ничего не рассказали. И сам Носорог, который из-за "альтернативного лечения" стал обладать феноменальной силой и шкурой носорога.

Да к тому же у него в такие моменты отрастает рог (а жены ведь нету)...

Чтобы хоть как-то понять о "лоре", я после просмотра фильма, прочитал статью в интернете. И оказалось, что Крейвен-охотник - злодей из вселенной Спайдермена! А тут - вроде, неплохой... Но концовка фильма дает толстый намек на продолжение. Ведь и рохля Дмитрий, после смерти отца стал мутантом Хамелеоном. И намерен захватить всю подпольную империю отца...

Это типичная поделка Марвела. Но меня не устроило именно подача сюжета. Я так и не понял, почему мало уделили внимания врагам, кто их сделал такими. Да и персонаж Каллипсо не так и прост, как кажется. В комиксах она вообще гадина приличная. Да и вообще, с комиксом тут мало общего.

Смотреть можно лишь фанатам комиксов (и то, не факт).

Напоследок, расскажу о фильме от режиссера Клинта Иствуда - "Присяжный номер 2" ("Juror #2").

В главной роли тут снялся Николас Холт. Это драма.

Коротко о сюжете.

Джастину Кэмпу пришлось стать присяжным на судебном процессе.

Речь идет о предумышленном убийстве. Обвиняется некий гражданин,

который в ссоре убивает свою подружку и сбрасывает ее в моста. И в момент рассказа, Джастин понимает, что это именно он виноват в смерти той девушки. В тот вечер он думал, что сбил на мосту оленя. Труп он не увидел: он упал в русло реки и в темноте разглядеть ничего было нельзя. Он до этого момента был абсолютно уверен, что машина сбила животное... Теперь же в его преступлении обвиняют, пусть и плохого, но невиновного.

А он сам - в числе присяжных...

Это очень сильная драма. Джастин - хороший человек. Он не хочет, чтобы обвинили невиновного и предпринимает отчаянные попытки убедить остальных присяжных в этом.

Но сделать это не легко: всем уже надоел процесс и все хотят побыстрее его закончить.

Чем дело закончится, вы узнаете, посмотрев этот фильм.

Мне фильм понравился безоговорочно. Я очень хорошо отношусь к Иствуду, как к актеру. И смотрел несколько его режиссерских работ (наиболее известная - "Малышка на миллион"). И данный фильм не разочаровал. Тут есть над чем подумать. Нет явных злодеев. Просто произошла трагическая случайность. И перед главным героем стоит непростая дилемма: обвинить невиновного или уничтожить свою жизнь...

Вот этот фильм я бы рекомендовал к просмотру.