F1. Катар. В пятничной тренировке лучшее время показал Шарль Леклер.

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А вот в спринт-квалификации, он смог занять лишь пятое место. Лучшее время показал пилот McLaren, Ландо Норрис,

который будет стартовать с поула в субботнем спринте.

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Убогий спринт выиграл... Оскар Пиастри.

Почему убогий? Да потому, что фактически выиграл Ландо Норрис, но просто пустил вперед напарника. А чё, прос...ли все полимеры, теперь можно... Где ваша тактика была раньше, а "макаки"? Ну, а тысячекратный "чампион" приехал аж на 8 месте, проиграв даже Хюлькенбергу... Да, вот так...

Но квалификацию к основной гонке, неожиданно, выиграл именно Ферстаппен.

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Что еще раз говорит, что нынешняя Формула 1 не далеко ушла от цирка... Но и на этом клоуны не успокоились... Макс Ферстаппен был лишен поула и перемещен на второе место на старте! По абсолютно формальному и идиотскому моменту на "разогревочном" круге перед выходом на "быстрый". Нет слов...

А как прошла сама гонка? Комментаторы просто захлебывались от восторга. Хотя... Это был просто кринж. Как со стороны пилотов, которые выносили друг друга.

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Так и со стороны судей, которые щедрой рукой раздавали штрафы. Словно в компенсацию за прошлые гонки... Выглядело это полным безумием. Ну, как всегда...

Ах, да: победил опять Макс Фестаппен...





GTWCh Europe. Гонка "6 часов Джидды". Очередной мини марафон в Саудовской Аравии выиграл Энгель на Mercedes.

А вот в общем зачете Endurance лучшими стали итальянцы на Ferrari,

которые смогли отстоять третье место в гонке и это принесло им титул.

Новости и слухи.

F1. Серхио Перес

твердо уверен в своем будущем в команде Red Bull, Непонятно, чем вызвана такая уверенность: самонадеянность или надежда на деньги? Скорее всего, второе... В то же время, сам Перес высказался насчет своего гипотетического выступления в Indycar. Он сказал, что не собирается выступать в этой серии. А кто его там ждет?

F1 . Не успел Макс Ферстаппен

отпраздновать очередной свой титул, как снова вляпался в скандал. Он заявил, что мог бы выиграть титул и на болиде McLaren или Ferrari. На что разозленные пилоты этих команд посоветовали ему сняться в комедийном фильме. Да, наглости и самоуверенности Максику не занимать... Он всерьез считает, что превосходство его машины роли не играет?

F1. Концерн AUDI приходит в F1 не совсем так, как ожидалось. Дело в том, что часть акций Sauber (именно на основе этой команды они будут строить свою) продали суверенному фонду благосостояния Катара (QIA).

Сколько процентов акций передано фонду не сообщается.

F1. Формула 1 все же вынуждена была пойти на попятную: с 2026 года, команда Cadillac будет выступать в этом цирке.

BBC Sport сообщает, что для этого GM придется выплатить около 450 миллионов долларов вступительного взноса. Кстати, не исключено, что команда дебютирует в гонках с мотором Ferrari. По крайней мере, уже идут переговоры на сей счет.

F1. Пилоты команды Mercedes на этапе в Катаре выступят в белых комбинезонах.

Причину смены цвета в команде пока не объяснили.

Показан российский суперкар Rossa LM GT,

который в начале 2025 года должен принять участие в гонках "24 часа Дубая". Автомобиль заявлен в классе GTX с командой Graff Racing. Но список пилотов пока не назван.

WEC. А компания Hyundai опубликовала тизер некоего гиперкара для данного чемпионата.

Тем самым подтвердив свою заинтересованность в нем. Но пока нет никакой конкретики по данному вопросу. Не ясно даже, с какого года компания рассматривает свое выступление в WEC.

Ралли-марафоны. Land Rover подтвердила свое участие в ралли-марафоне "Дакар" в 2026 году.

А Toyota представила машины и пилотов уже на гонку 2025 года.

Всего будет шесть автомобилей. Пилоты: Лукаш Мораеш, Сет Кинтеро, Джиниэль де Вильерс, Хэнк Латеган, Гай Боттерил и Сауд Вариава.

Мотогонщик Данило Петруччи

тоже будет участвовать в "Дакаре", но на грузовике IVECO Powerstar. Правда, он будет не пилотом, а штурманом у Клаудио Беллина.

MotoGP. На днях стало известно, что австрийская компания KTM официально объявила о предбанкротном состоянии. Это вызвано, как неверными решениями самой компании, так и общим спадом европейской экономики. Для поддержания на "плаву", придется урезать расходы. И пока не ясно, отразится ли это на выступлении в гонках MotoGP. Ведь, фактически, у KTM в следующем сезоне там будет две команды (заводская и сателлитная).









По материалам autosport.com.ru, motogp.com, Be on Edge страница в VK.