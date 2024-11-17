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Итоги гоночного уик-энда 16-17 ноября

Гоночные чемпионаты завершаются и спортивных событий становится все меньше. В эти выходные прошли два значимых события. Финал чемпионата MotoGP, который до последнего хранит интригу. А также традиционный гоночный уик-энд в Макао...
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MotoGP. Барселона. Финал чемпионата. Несмотря на преимущество в очках у Хорхе Мартина, еще есть шанс и у Франческо Баньяйя. Поэтому расслабляться претендентам на титул ни в коем случае нельзя. Пока в практике другие ставили лучшие круги, оба противоборствующих пилота искали оптимальные настройки на гонку. Поэтому не стоит удивляться, что лучшее время в первой практике показал Такаки Накагами,

который завершает свое выступление в MotoGP.

А вот в предквалификации уже все пилоты стали "показывать зубы". Неожиданно выстрелил другой пилот Honda Жоан Зарко и прошел во вторую часть квалификации напрямую. Также отлично выступил и представитель Aprilia Алейш Эспаргаро. Но лучшее время сумел показать Фраческо Баньяйя.

В квалификации Баньяйе нужно было обязательно побеждать. И свою задачу он выполнил сполна - поул получен.

Хорхе Мартин довольствовался лишь четвертой позицией. С одной стороны, этого ему хватит для уверенного лидирования в чемпионате. А с другой, впереди будет Марк Маркес, который известен чрезвычайно агрессивным стилем вождения...

Старт спринта прошел несколько хаотично: Вперед резко прорвался Энеа Бастианини. А вот Марк Маркес снес весь передний обтекатель байку Педро Акосты. Да и сам откатился в конец десятки... Все гонку лидировал Баньяйя.

Вторым шел Хорхе Мартин, который "отжал" эту позицию в борьбе с Бастианини. Но на последнем круге, Энеа восстановил статус-кво и финишировал вторым.

Финальную гонку сезона безоговорочно выиграл Фраческо Баньяйя. Хорхе Мартин пропустил вперед Марка Маркеса и финишировал третьим. Но главное: он стал чемпионом мира MotoGP 2024 года!

Отличный результат, великолепного сезона.


SuperCars. Аделаида. Прошел очередной, 12-й этап австралийских гонок. Первую субботнюю гонку выиграл Брок Финни,

закрепив свое положение в чемпионате.

А вторую гонку выиграл Уилл Браун,

который становится новым чемпионом серии Supercars 2024 года.


World Cup GT. Макао. Квал гонку выиграл экипаж BMW под управлением Рафаэля Марчелло (Швейцария)

Основная гонка проходила на мокрой трассе, что добавляло еще большего риска на этой сложной трассе, которую можно назвать "азиатским Монако". Марчелло вновь лидировал, но его ближе к концу гонки обогнал Фуоко на Ferrari. И в одном из поворотов Марчелло "благополучно вынес" обе машины мимо поворота... Таким образом, вперед вышел Маро Энгель на Mercedes

и спокойно доехал до победного финиша.


Новости и слухи.

F1. Чемпионат на короткой передышке, но куда же без очередного скандала...

После жуткого этапа в Бразилии, был уволен Нильс Виттих, гоночный директор F1. Его обвинили в преднамеренной попытке помешать Максу Ферстаппену в квалификации. На его место назначен Руй Маркес.

F1. еще один скандал связан с фильмом "Формула 1", где снимается Бред Питт.

Команды недовольны, что Mercedes-AMG активно принимала участие в съемках. Остальные команды могут быть представлены в фильме в не лучшем свете. Особенно негодует Red Bull

F1. Появились слухи, что Валттери Боттас

в 2025 году может получить некую должность в руководстве команды Mercedes-AMG. Учитывая, что финн в свое время был там пилотом, все может быть...

F1. Команда HAAS испытывает недостаток молодых перспективных пилотов после того, как Оливер Берман станет их основным пилотом. На роль "молодого и перспективного" рассматривают бразильца Пьетро Фиттипальди.

F1. Ходят слухи, что в чемпионат возвратится трасса Кьялами (ЮАР).

Хотя никаких официальных подтверждений нет, на трассе уже начинаются реконструкционные работы, чтобы соответствовать современным требованиям для трасс F1.

F1. В 2025 году Формула 1 будет праздновать свое 75-летие. И Liberty Media планирует устроить шоу 18 февраля, устроив совместную презентацию всех команд. Но такое нравится далеко не всем. Например, Макс Ферстаппен

не одобряет такую идею: "Надеюсь, заболею на той неделе"...

F1. Гран-При Монако останется в календаре Формулы 1 до 2031 года. Княжество будет платить за проведение гонки 25 миллионов фунтов стерлингов в год.

INDYCAR. Логан Сарджент

проведет тесты в команде Meyer Shank Racing. Заезды пройдут на трассе Thermal Club 19 ноября. По их итогу, будет решаться дальнейшая судьба пилота в этой серии.

WEC. Дженсон Баттон

станет пилотом заводской команды Cadillac Hertz Team Jota в следующем году. Его напарниками по экипажу будут Уилл Стивенс и Норман Нато.

WEC. Себастьян Феттель не удовлетворил своим выступлением на тестовых заездах руководство команды Porsche Penske Motorsport.

И ему не дали "зеленый свет" на участие в чемпионате. Но в то же время, у команды не хватает пилота для гонки "24 часа Ле-Мана". Поэтому для Феттеля еще не все потеряно.




По материалам autosport.com.ru, motogp.com, Be on Edge страница в VK.

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