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Итоги гоночного уик-энда 9-10 ноября

Формула 1 пока на небольшой паузе перед финальным рывком. MotoGP - последний этап перенесен из-за стихии в Испании. Поэтому нас ждет NASCAR и Super Formula...
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NASCAR. Финикс. Финал сезона плей-офф. NASCAR Cup Series. Джоуи Логано становится трехкратным чемпионом серии!

Он выиграл финал плей-офф на трассе в Финиксе. Для Логано это 36-я победа в карьере и 4-я на данном автодроме.

В NASCAR Craftsman Truck Series чемпионом становится Тай Маджески,

который выиграл последнюю гонку в очень убедительном стиле.

Никто не сумел составить ему конкуренцию на заключительном этапе этой гонки: преимущество над пилотом, едущим вторым, составило около 4 секунд.

Xfinity Series. Тут также была ожесточенная борьба за победу. Но все же участники плей-офф не всегда доминировали. Более того, на последнем стейдже, явно применялась "заводская тактика", когда пилот Джесси Лав сдерживал представителя Ford, Коула Кастера, чтобы к нему "подобрался" Джастин Оллгайер на Chevrolet.

Но в самом конце опять гонку приостановили из-за желтого флага...

Овертайм давал всем пилотам равные шансы, но лучше ими воспользовался Джастин Оллгайер, который хоть и занял второе место, но опередил остальных пилотов из плей-офф.

И таким образом становится новым чемпионом в этой серии.



Super Formula. Сузука. Первую гонку выиграл пилот Какуношин Ота из команды Docomo Team Dandelion Racing.

И вторую гонку также выигрывает Какуношин Ота.

Но главное, что занявший второе место Шо Тсубой, становится чемпионом Super Formula!

Новый сезон в новой команде и такой успех!


Новости и слухи.

F1. Целая серия слухов связана с "лучшим гонщиком всех времен и народов".

Например, Берни Экклстоун считает, что в Ferrari Хэмильтону будет вовсе не сладко. Пилот уже потерял былую форму и ему лучше вообще уйти из автоспорта и заняться чем-то другим.

Также стали появляться слухи о том, что Хэм может досрочно покинуть команду Mercedes. Дескать, он уже не заинтересован в выступлении в данной команде и уже всеми мыслями в новой. Но в самой команде такие слухи опровергают и отвечают хейтерам, что семикратный чемпион мира закончит сезон, как положено.

В то же время, Тото Вольф

заявил, что Хэмильтон частично виноват в том, что команда не смогла вести переговоры с другими пилотами. Все произошло так поздно, что Шарль Леклер и Ландо Норрис продлили свои контракты в текущих командах и Mercedes не смог предложить им свои вакансии.

F1. Руководитель Red Bull Racing, Кристиан Хорнер, рассказал каналу TalkSPORT, что перед Серхио Пересом

 была поставлена задача на последние этапы чемпионата. Дело в том, что команда Red Bull теряет очки в Кубке конструкторов. И это определенная вина мексиканца. Поэтому ему стоит "поднапрячься".

F1. Карлос Сайнс переходит в следующем сезоне в Williams.

Тем не менее в Red Bulls полностью не исключают возможность привлечение испанца в свою команду. Об этом рассказал тот же Кристиан Хорнер в интервью TalkSPORT.

F1. Валттери Боттас в привычной ему эпатажной форме выступил перед своими фанатами: "После трёх лет в Sauber мы решили расстаться. Я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить всех и каждого в команде, всех, с кем я работал, и особенно вас, ребята, за поддержку тогда, сейчас и в будущем. С нетерпением жду того, что будет дальше". Свое сообщение он записал в трусах

и это далеко не самое "экстремальное выступление" финна...

F1. Бывший "глава" F1, Экклстоун

 жестко высказался по судейству современной Формулы. Он считает, что штрафы очень жесткие и это мешает пилотам нормально сражаться.

F1. Главный инженер Red Bull Racing, Пол Монаган, с большой тревогой ждет сезон 2025 года. У команды большие проблемы из-за потери части персонала. Кроме того, стоит готовиться в сезону 2026 года, когда будут применены новые правила тех.регламента. И на это также понадобятся дополнительные люди и ресурсы.

WEC. Мик Шумахер не сумел собрать достаточно средств, чтобы стать пилотом в "полузаводском" экипаже одного из гиперкаров Ferrari.

Под него было зарезервировано одно место, но пока не сложилось...

WEC. Скорее всего Lamborghini полностью покинет чемпионат WEC. Выступления в старшем классе гиперкаров как-то не сложились.

А в классе GT3 возникли определенные сложности с командой Iron Lynx, которые выступали в этом сезоне на их спорткарах. Возможно, гиперкары останутся лишь в американском чемпионате IMSA, но это не точно.

MotoGP. После отмены последнего этапа в Валенсии, было принято решение о переносе данного этапа в Барселону, на трассу Circuit de Barcelona-Catalunya. И он пройдет в следующие выходные с 15 по 17 ноября.

MotoGP. Глава Pramac MotoGP, Джино Борсой,

всячески поддерживает своего пилота Хорхе Мартина. Несмотря на то, что он уверенно лидирует и имеет огромные шансы стать новым чемпионом мира, все еще окончательно не решено. И при таком раскладе, "ментальное здоровье" пилота очень важно.



По материалам autosport.com.ru, nascar.com, motogp.com, Be on Edge страница в VK.

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