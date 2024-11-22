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"Последний день Земли", "Неспокойной ночи", "Одинокие волки": краткий обзор фильмов

Сегодня я поведаю об очередной "порции" новых фильмов, которые я посмотрел недавно...
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Сегодня я снова расскажу о новых фильмах, которые посмотрел недавно. Это три совершенно разных фильма: "Последний день Земли", "Неспокойной ночи" и "Одинокие волки".

Начнем с французского фильма, "Последний день Земли" (оригинальное название "Survivre"). Название в российском прокате, как всегда высосано из пальца. Да, это фантастика. Но никакого "последнего дня" тут и рядом нет. Режиссер фильма: Фредерик Жарден. В ролях: Эмили Декенн, Андреас Пичман, Лиза Деламар, Лукас Эбел, Арбен Байрактарай, Оливье Хо Хио Хен и другие.

Семья в составе: мама, папа и двое детей, отправляются в небольшой круиз на своем небольшом катере.

И ничего не предвещало беды...

Но тут, наступает всемирный катаклизм, выражающийся в резкой смене магнитных полюсов Земли. Уже этого бы хвалило, чтобы исчезло магнитное поле Земли и все живое погибло от излучения. Но, по мнению режиссера, это не произошло. Зато вода куда-то резко отхлынула, обнажив морское дно. И вот теперь семья вынуждена что-то предпринять, ведь их яхта "села на мель".

 Понимая, что произошел масштабный катаклизм, отец семейства пытается связаться с остальным миром. Но практически тщетно. На вызов откликнулся только член экипажа глубоководного батискафа,

который оказался также на суше. И он сообщает, что это явление отлива океана временное и стоит поторопиться, чтобы не попасть под возвращающееся море/океан.

Семья предпринимает попытку покинуть свое разрушенное судно, но тут отец гибнет от руки какого-то полоумного человека, который набрел на их яхту.

Теперь вся ответственность на жене, Джулии...

Фильм очень слабый, как фантастика. И очень низкобюджетный. Да, постарались найти места, отдаленно напоминающие морское дно. Но ведь оно покрыто растениями и живностью? И вот этого тут нет. То, что тут якобы было море, возложено на небольшие "очаги" былой морской жизни. Выглядит, мягко говоря, неубедительно.

Режиссеру показалось, что полоумного бродяги, который на них напал мало. Поэтому, в качестве врагов прописаны... крабы.

 Нет, не гигантские, а вполне обычные. Но их очень много. И они очень быстро передвигаются. Это был уже явный перебор... Роли прописаны также плохо. Мать - прям "сильная и уже независимая". Старшая доченька - тоже вполне себе боец. И только сынуля - слюнтяй, нытик... Но таковы нынче правила...

Фильм совершенно не понравился. Даже бесплатно его смотреть не стоит.

"Неспокойной ночи" ("Nightman") - фильм снят в 2023 году, но у нас появился в этом году (по крайней мере я его увидел). Это фильм совместной работы студий Бельгии и Ирландии. Сняла фильм Мелани Деллой. В ролях: Зара Дэвлин, Марк Хубермэн, Маив Леонард, Оуэн Даффи, Энтони Моррис и другие.

Это триллер с элементами ужасов (которые я не нашел).

Семейная пара, Алекс

и Дэмиен,

 отправляются в дом матери Дэмиена, ведь его мать сейчас находится в доме престарелых. И ее дни, скорее всего, сочтены. Теперь весь дом перейдет по наследству Дэмиену. И его жена Алекс, вроде, не против тут жить.

Но кроме огромного дома и больших земельных угодий, пара получает и внезапные проблемы... Но то, что Алекс сначала принимает за лунатизм Дэмиена,

оказалось более таинственным и страшным явлением...

Это фильм - неплохой триллер с закрученным сюжетом. Да, он развивается неторопливо, в традициях европейского кинематографа. Но сюжет очень даже неплох. В начале даже не совсем понятно, что проблема именно у Дэмиена. Ведь и сама Алекс не без греха: она посещает психолога, чтобы избавится от алкоголизма, которым страдала ранее. И не понятно: происходит это на самом деле или это "глюки" Алекс. Постепенно, все становится на свои места и тайна детства Дэмиена раскрывается ужасными подробностями.

Не буду спойлерить сюжет. 

Сценарий хороший. И актеры, в целом, справились. По большому счету, к фильму у меня только две претензии: почему характер Дэмиена стал раскрываться лишь тогда, когда они вернулись в дом его детства?

И почему Алекс вообще ничего не знала о прошлом своего мужа? Довольно странное отношение к супругу...

Фильм не шедевр, но разок посмотреть можно.

"Одинокие волки" (оригинальное название "Wolfs").

Фильм снят для платформы Apple TV+. Режиссер: Джон Уоттс. Это криминальный детектив с элементами юмора. В ролях снялись две звезды Голливуда Бред Питт

и Джордж Клуни.

Несмотря на то, что фильм не имеет "высокого" бюджета, он очень хороший.

Имеются два одиноких специалиста по решению "деликатных проблем". И им, независимо друг от друга, поручают решить проблему: надо "прибраться в номере" гостиницы. Дело в том, что некая судья (уже немолодая дама) фактически "сняла" молодого парня для "телесных утех" (он не проститут!). Но тот, ударился головой о столик и, как бы, умер...

Для судьи это очень неприятная ситуация. И наши "герои" должны все это по-быстрому убрать. Проблема в том, что работают они исключительно в одиночку и не хотят сотрудничать. Но их заставляют обстоятельства.

 А тут еще два "нежданчика": в сумке парня лежат четыре пакета с наркотой. Да и сам он, как бы живой... Так как в мире криминала они свои в "доску", то сразу понимают, что это те самые наркотики, что были похищены у албанской группировки, которая славится своей кровожадностью.

 И теперь они должны решить, что делать с наркотиками и живым "трупом". И как самим не попасть в передрягу...

Отзывы на этот фильм довольно противоречивые. Но мне фильм очень даже понравился. Да, он не блещет драками (их нет), погонями (одна за полоумным обдолбышем)

и стрельбой (одна в конце фильма).

 Но фильм тянут диалоги и сами актеры. Заметно постаревшие звезды "друзей Оушена", прекрасно справились с ролями. Чувствуется некая "совместная энергетика" актеров. Нелепости происходящего

постепенно складываются в единую картину, наши соперники становятся единой командой...

Фильм стоит посмотреть для отвлечения от "суровой реальности" наших дней.

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