Вы знаете, что такое безумие?

Нет, вы не знаете, что такое безумие, если не смотрели фильм "Джокер: Безумие на двоих".

И нет: это не то, что вы подумали…

Данный фильм вышел на широкие экраны в 2024 году. Снял это безумие Тодд Филлипс. Тот самый, который выдал в 2019 году непотребство под названием "Джокер". Да-да, это было непотребство. Я бы сказал жестче, но, увы, не все пропускает редакция…

В ролях снялись: Хоакин Феникс, Леди Гага, Брендан Глисон, Кэтрин Кинер, Зази Битц, Стив Куган и другие. Этот фильм заявлен, как драма. Но то, что это еще и мюзикл, стало для меня БАААЛЬШОЙ неожиданностью…

Сначала я очень коротко расскажу о сюжете.

Так как фильм является прямым продолжением "Джокера", то и сюжет плавно перетекает из первого фильма. Артур Флек (Джокер)

в исполнении Хоакина Феникса, сидит в тюремной психушке, где ждет вердикт в отношении себя. Точнее, своего психического здоровья. Если его признают вменяемым на момент совершения преступления (а он в прямом эфире совершил убийства), то его ждет смертная казнь. Но адвокат пытается предпринять все попытки, чтобы признать Джокера (точнее Артура) невменяемым на момент совершения преступления. Ведь у него было ТАКОЕ тяжелое детство… И во всем виноват папа-насильник…

Как бы там не было, но Джокер-Артур представляет из себя очень жалкое зрелище. То ли сильно болеющий человек.

То ли наркоман в последней стадии зависимости. Он вызывает какие угодно эмоции, но не ужас. Лох в психушке.

И тут он встречает девицу Ли Гвинзель, которая та самая Харли Квин.

Ее сыграла Леди Гага. И тогда я еще не понял, почему взяли на роль ее. Но вскоре понимаю: тут поют. Часто поют. Если от Гаги это ожидаемо, то ждать пения от Хоакина Феникса… Я ж не знал, что это мюзикл…

В общем, Ли пробудила жажду к жизни у Артура, и он начинает бороться за себя. Да так, что сам себя стал защищать в суде, уволив своего адвоката!

А тут еще ему на руку и съемка документального фильма о нем. И толпа "поклонников" за стенами суда…

Собственно, побегом из суда фильм и заканчивается. Почти…

Не могу сказать, что я остался сидеть с открытым от удивления ртом. Я же знал, что ТАКОЕ фильм "Джокер". Поэтому стилистика повествования не стала новостью. И вот посмотрел фильм о том, как двое придурков полюбили друг друга странной придурошной любовью.

Бывает…

А теперь "истинные поклонники высокого кино" могут закрывать статью и дальше не читать. Ведь я буду разносить этот высер кинематографа на мелкие кусочки.

Для начала, стоит определиться, что есть наши персонажи Джокер и Харли Квин. Случайное совпадение имен не канает: дураков тут нет. Никто и никогда не поверит, что совпали имена многих персонажей. Да и вымышленный город тот же – Готэм.

Допустим, что все же это персонажи комиксов от DC. Тогда начинаем разбор по полной программе.

Я придерживаюсь непреклонного мнения, что комиксы – отдельный вид "искусства". Не просто анимированные картинки, а нечто большее. И, хотя я никогда не читал американские комиксы, это не отменяет сего факта. Но не стоит требовать от комиксов и глубины полноценных произведений. Это не повести или романы! Поэтому не надо искать "глубинные мотивы" тех или иных персонажей.

Джокер появился в комиксах аж в 1940 году, как ярый противник Бэтмена. И именно он является ключевым злодеем в этой вселенной. Он безумен. Для этого не нужно быть психиатром. Он социопат. Он нарцисс. Он – еще много чего. Но он – воплощенное Зло. И он – крайне харизматичный злодей. И никакой "папа" его не совратил. И не надо лепить его историю по собственному усмотрению. Есть данные из комиксов – все! Не додумывайте лишнего. Первый удар по Джокеру нанес в 2008 году Нолан, когда стал выпускать свое "переосмысление" "бэтмонианы". Он придал Джокеру черты простого человека, что очень хорошо показал на экране Хит Леджер.

Джокер "очеловечился", но все же не стал размазней и нюней. Да, он не силен, но дьявольски коварен.

Но в "сольнике" Джокер вышел просто соплей, которую школьник по своему неразумению, размазал на сиденье в метро. Вот, что стало с грозой Готэма!

Разве можно подумать, что этот доходяга сможет вот так, просто прийти к главарям местной мафии и сказать: "Все, братки, теперь вы работаете на меня"? Да его бы просто выкинули в окно, а то и хуже. Как может скрюченный Феникс наводить ужас на жителей города? Как он может сколотить вокруг себя банду из отъявленных недоносков и психопатов? НИКАК!

Всю сущность Джокера режиссер выхолостил и уничтожил! Он просто заменил все то, что было Джокеру присуще изначально!

А что с Харли Квин? По комиксам, Харлин Фрэнсис Квинзель, работала психиатром. Но встреча с Джокером все изменила. Джокер "совратил душу" доктора и она просто "поехала кукухой". Она стала той самой Харли Квин, которую неплохо показали в некоторых фильмах из этой вселенной.

Она, словно младшая сестра Джокера: такая же психопатка и проказница. И убийца, не забываем об этом. Ее персонаж очень лаконично вписывается в пантеон преступников Готэма.

И опять, история Квин не имеет ничего общего с фильмом "Джокер: Безумие на двоих".

Такого момента не было в комиксах вообще. И персонажи на себя не похожи. Значит, фильм снят не по комиксам?

Допустим, что у нас "случайное совпадение". Тогда рассмотрим фильм с позиции, что это просто два рандомных персонажа.

В этом случае фильм становится лучше, но буквально на капельку. Все отношения тут очень поверхностные, не раскрыты до конца. Это бы прокатило для комикса, но мы же снимаем "в серьез"…

Для серьезного фильма тут много тупости и нелогичности. Когда Джокера (ой, простите, Артура) сажают в карцер, то туда проникает Ли и там они самозабвенно предаются "безумствам любви".

Что такого должна была сделать Ли, чтобы охрана ее пропустила в карцер? Этот момент меня очень интересует… Мы же за "реализьм"…

Далее, у Артура масса поклонников в городе. Этот трюк прокатывает в комиксе. Но в реальности выглядит совершенно неправдоподобно. Убить в прямом эфире и стать героем… Вот прям так и происходит? Это точные сведения?

Ну и "вишенка на торте" - сам суд.

То, что творил уже Джокер в суде не могло случиться в реальном мире. Вот в Готэме из комиксов – вполне. Он себя просто выставлял дураком. Не человеком с психическими проблемами, а простым дураком. После этого – прямая дорога на электрический стул обеспечена.

В общем, сценарий весьма плох. А тут еще и песни…

Я смотрел несколько мюзиклов. И они были очень качественными. Тут же – ничего подобного! Сами песни просто некрасивые, это мыслеизложения под скверную музыку. Если Леди Гага еще может петь, то, как только приступает Хоакин Феникс, я снижал громкость.

Слушать этот скрежет невозможно. Отвратительный голос, фальшивость постоянно. Так поют алкаши в караоке. Может так и было задумано, но слушать это нет сил!

Просто сравните "Мулен Руж" 2001 года

и это непотребство. Тогда поймете, в чем разница…

Поэтому фильм, как "реализм" очень плохой.

Вот и вышло, что была идея на хайпе срубить бабла. Захотелось в "высокие материи", а для привлечения внимания, были выбраны известные персонажи из комиксов, которым придали не характерные им черты.

Если вы хоть немного любите персонажей из комиксов о Бэтмене, я вам крайне не рекомендую смотреть это безобразие. Не портите себе настроение.



