F1. Гран-При Мексики. Лучшее время в первой тренировке в пятницу показал Джордж Рассел на Mercedes. А вот во второй тренировке разбил свой болид...

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Лучшее время тут уже показал Карлос Сайнс.

А Ферстаппен - лишь 19-й...

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Квалификацию выиграл пилот Ferrari, Карлос Сайнс, который опередил и Макса Ферстаппена, и Ландо Норриса.

И гонку выиграл тоже Карлос Сайнс.

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Сначала он пропустил вперед Ферстаппена, но потом вернул лидерство и уже никому его не отдавал. А вот между претендентами за титул, Ферстаппеном и Норрисом, развернулась очень жесткая борьба на грани фола. За что, собственно, Макс и получает два штрафа по 10 секунд! Один за выталкивание соперника за пределы трассы. Другой - за обгон за пределами трассы. Ошибка Шарля Леклера позволила Норрису подняться на второе место на подиуме. Монегаск занял третье. Очередной дубль Ferrari.





NASCAR. Хоумстед. NASCAR Cup. Победу одержал Тайлер Реддик из Joe Gibbs Racing.

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И эта гонка полностью перевернула текущее состояние пилотов в плей-офф. Бывший лидер, Кайл Ларсон, из-за прокола шины в гонке, оказался на линии вылета. Худшее же положение у его коллеги по Hendrick Motorsports Чейза Эллиотта

NASCAR Craftsman Truck Series. Грант Энфингер выигрывает вторую гонку подряд и обеспечивает себе выход в следующий раунд плей-офф.

А вот пилот Мэтт Милс был доставлен в госпиталь после своей аварии.

В Xfinity Series лучшим пилотом был Остин Хилл (Chevrolet Richard Childress Racing),

который завоевал трофей гонки Credit One NASCAR Amex Credit Card 300 в субботу. Хилл сумел опередить Коула Кастера за 12 кругов до финиша и одержал победу с преимуществом в три секунды.





MotoGP. Таиланд. Лучшим в пятничной предквалификации стал Марк Маркес,

установив попутно новый рекорд трассы.

В самой квалификации определенно должна была быть борьба. Ибо только победы могут позволить Франческо Баньяйя выиграть этот сезон. И он показал лучшее время в сессии.

А вот Хорхе Мартин не успел показать весь свой потенциал: он падает и будет стартовать третьим. На второе место пробился Энеа Бастианини. Также испортил квалификацию и Марк Маркес: он тоже упал. Вообще, падений было много.

Но в спринте была совсем другая ситуация. Вперед сразу вырвался Энеа Бастианини и уехал от остальных.

Сзади шла борьба по позициям. Провалил старт Мартин, но стал прорываться вперед. Сначала, он обгоняет Марка Маркеса, потом Баньяйю и выходит на второе место. Таким образом, разрыв между ним и заводским пилотом в чемпионате снова увеличился. Баньяйя, заняв третье место, максимально усложнил себе задачу: теперь для титула Хорхе Мартину достаточно всегда финишировать позади Баньяйи, чтобы стать чемпионом...

Гонка проходила на мокрой трассе. Из борьбы выбыл Энеа Бастианини. Потом, "прессуя" Баньяйю, падает Марк Маркес. А побеждает Франческо Баньяйя,

сделав все возможное в гонке. Хорхе Мартин стал вторым, что его полностью устраивает. Ну, а третье место занял Педро Акоста на KTM.





Supercars. Квинсленд. Серферс-Парадайз. Первую гонку на этой городской трассе выигрывает представитель Ford, Кэмерон Уотерс.

Он был быстрее и команда применила лучшую тактику на гонку.

Во второй гонке, которая была в воскресенье, сильнее были пилоты на Camaro. Выиграл гонку Броди Костеки.









Новости и слухи.

F1 . Команда McLaren подавала апелляцию насчет пятисекундного штрафа своему пилоту на гонке в Остине. Но решение FIA не изменилось. Да, это был спорный момент, но тем не менее, судьи приняли такое вот решение...

F1 . Итальянский источник Sky Sport выдал "инсайд", что Франко Колапинто

получит место в одной из топ-команд. По слухам, в пилоте заинтересована команда Red Bull Racing. И тут сразу понятно, чье место может занять молодой пилот...

Джонни Херберт вообще считает, что Red Bull заменит Переса уже перед гонкой в Бразилии. Ибо выступления мексиканца вовсе не радуют команду.

F1. На тренировке в Мексике столкнулись болиды Ferrari и Williams.

За рулем красного болида в этот момент находился Оливер Берман. Он излишне переусердствовал в торможении, чтобы пропустить вперед Албона. А тот, в свою очередь, не успел увернуться.

Российский пилот Роберт Шварцман

прекращает сотрудничество с Ferrari, где он являлся резервным пилотом. И теперь, по слухам, будущее Шварцмана связано с INDYCAR, где будет выступать в новой команде Prema Racing вместе с пилотом Каллумом Илоттом. Но официально это пока не подтверждено.

В эту же американскую серию может отправиться и Валттери Боттас,

который потеряет место в F1. По крайней мере, на данный момент, финский гонщик не имеет контракт на 2025 год.

WEC. Валентино Росси протестирует гиперкар BMW M Hybrid V8 на тестах для молодых пилотов, которые пройдут в Бахрейне.

Росси, конечно, уже совсем не молод. Но тем не менее... Может многократный чемпион мотогонок хочет принять участие в "длинных гонках" в самом мощном классе? Увидим...

MotoGP. На гонке в Таиланде, пилот незаводской команды Trackhouse Aprilia, Рауль Фернандес, опробует свой байк без передних антикрыльев.

В теории, это снижает загрузку переднего колеса, но увеличивает максимальную скорость. Aprilia ищет все варианты, чтобы повысить конкурентоспособность, но пока без особого результата: бороться с Ducati практически невозможно.

WRC. Предпоследний этап по ралли (Ралли Центральной Европы) выиграл Отт Тянак из команды Hyundai Shell Mobis WRT.

В классе WRC2 лучшим стал Николай Грязин. И это вторая победа россиянина в этом классе за всю его карьеру.













По материалам autosport.com.ru, nascar.com, motogp.com, Be on Edge страница в VK.