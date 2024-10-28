Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Итоги гоночного уик-энда 26-27 октября

Формула 1 совершает турне по Америкам. MotoGP - по странам Азии. Ну, а NASCAR выходит на финишную прямую...
[ ] для раздела Блоги
+
+

F1. Гран-При Мексики. Лучшее время в первой тренировке в пятницу показал Джордж Рассел на Mercedes. А вот во второй тренировке разбил свой болид...

реклама



Лучшее время тут уже показал Карлос Сайнс.

А Ферстаппен - лишь 19-й...

реклама



Квалификацию выиграл пилот Ferrari, Карлос Сайнс, который опередил и Макса Ферстаппена, и Ландо Норриса.

И гонку выиграл тоже Карлос Сайнс.

реклама



Сначала он пропустил вперед Ферстаппена, но потом вернул лидерство и уже никому его не отдавал. А вот между претендентами за титул, Ферстаппеном и Норрисом, развернулась очень жесткая борьба на грани фола. За что, собственно, Макс и получает два штрафа по 10 секунд! Один за выталкивание соперника за пределы трассы. Другой - за обгон за пределами трассы. Ошибка Шарля Леклера позволила Норрису подняться на второе место на подиуме. Монегаск занял третье. Очередной дубль Ferrari.


NASCAR. Хоумстед. NASCAR Cup. Победу одержал Тайлер Реддик из Joe Gibbs Racing.

реклама



И эта гонка полностью перевернула текущее состояние пилотов в плей-офф. Бывший лидер, Кайл Ларсон, из-за прокола шины в гонке, оказался на линии вылета. Худшее же положение у его коллеги по Hendrick Motorsports Чейза Эллиотта

NASCAR Craftsman Truck Series. Грант Энфингер выигрывает вторую гонку подряд и обеспечивает себе выход в следующий раунд плей-офф.

А вот пилот Мэтт Милс был доставлен в госпиталь после своей аварии.

В Xfinity Series лучшим пилотом был Остин Хилл (Chevrolet Richard Childress Racing),

который завоевал трофей гонки Credit One NASCAR Amex Credit Card 300 в субботу. Хилл сумел опередить Коула Кастера за 12 кругов до финиша и одержал победу с преимуществом в три секунды.


MotoGP. Таиланд. Лучшим в пятничной предквалификации стал Марк Маркес,

установив попутно новый рекорд трассы.

В самой квалификации определенно должна была быть борьба. Ибо только победы могут позволить Франческо Баньяйя выиграть этот сезон. И он показал лучшее время в сессии.

А вот Хорхе Мартин не успел показать весь свой потенциал: он падает и будет стартовать третьим. На второе место пробился Энеа Бастианини. Также испортил квалификацию и Марк Маркес: он тоже упал. Вообще, падений было много.

Но в спринте была совсем другая ситуация. Вперед сразу вырвался Энеа Бастианини и уехал от остальных.

 Сзади шла борьба по позициям. Провалил старт Мартин, но стал прорываться вперед. Сначала, он обгоняет Марка Маркеса, потом Баньяйю и выходит на второе место. Таким образом, разрыв между ним и заводским пилотом в чемпионате снова увеличился. Баньяйя, заняв третье место, максимально усложнил себе задачу: теперь для титула Хорхе Мартину достаточно всегда финишировать позади Баньяйи, чтобы стать чемпионом...

Гонка проходила на мокрой трассе. Из борьбы выбыл Энеа Бастианини. Потом, "прессуя" Баньяйю, падает Марк Маркес. А побеждает Франческо Баньяйя,

сделав все возможное в гонке. Хорхе Мартин стал вторым, что его полностью устраивает. Ну, а третье место занял Педро Акоста на KTM.


Supercars. Квинсленд. Серферс-Парадайз. Первую гонку на этой городской трассе выигрывает представитель Ford, Кэмерон Уотерс.

Он был быстрее и команда применила лучшую тактику на гонку.

Во второй гонке, которая была в воскресенье, сильнее были пилоты на Camaro. Выиграл гонку Броди Костеки.



Новости и слухи.

F1. Команда McLaren подавала апелляцию насчет пятисекундного штрафа своему пилоту на гонке в Остине. Но решение FIA не изменилось. Да, это был спорный момент, но тем не менее, судьи приняли такое вот решение...

F1. Итальянский источник Sky Sport выдал "инсайд", что Франко Колапинто 

получит место в одной из топ-команд. По слухам, в пилоте заинтересована команда Red Bull Racing. И тут сразу понятно, чье место может занять молодой пилот...

Джонни Херберт вообще считает, что Red Bull заменит Переса уже перед гонкой в Бразилии. Ибо выступления мексиканца вовсе не радуют команду.

F1. На тренировке в Мексике столкнулись болиды Ferrari и Williams.

За рулем красного болида в этот момент находился Оливер Берман. Он излишне переусердствовал в торможении, чтобы пропустить вперед Албона. А тот, в свою очередь, не успел увернуться.

Российский пилот Роберт Шварцман

прекращает сотрудничество с Ferrari, где он являлся резервным пилотом. И теперь, по слухам, будущее Шварцмана связано с INDYCAR, где будет выступать в новой команде Prema Racing вместе с пилотом Каллумом Илоттом. Но официально это пока не подтверждено.

В эту же американскую серию может отправиться и Валттери Боттас,

который потеряет место в F1. По крайней мере, на данный момент, финский гонщик не имеет контракт на 2025 год.

WEC. Валентино Росси протестирует гиперкар BMW M Hybrid V8 на тестах для молодых пилотов, которые пройдут в Бахрейне.

Росси, конечно, уже совсем не молод. Но тем не менее... Может многократный чемпион мотогонок хочет принять участие в "длинных гонках" в самом мощном классе? Увидим...

MotoGP. На гонке в Таиланде, пилот незаводской команды Trackhouse Aprilia, Рауль Фернандес, опробует свой байк без передних антикрыльев.

В теории, это снижает загрузку переднего колеса, но увеличивает максимальную скорость. Aprilia ищет все варианты, чтобы повысить конкурентоспособность, но пока без особого результата: бороться с Ducati практически невозможно.

WRC. Предпоследний этап по ралли (Ралли Центральной Европы) выиграл Отт Тянак из команды Hyundai Shell Mobis WRT.

В классе WRC2 лучшим стал Николай Грязин. И это вторая победа россиянина в этом классе за всю его карьеру.




По материалам autosport.com.ru, nascar.com, motogp.com, Be on Edge страница в VK.

Оценитe материал
рейтинг: 3.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

nascar formula 1 motogp
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-6000 XPG Lancer Blade RGB (AX5U6000C3016G-DTLABRWH) объемом 32 Гбайт
5
Обзор внешних аккумуляторов Ugreen Nexode 100W 12000mAh Power Bank и Nexode 200W 25000mAh Power Bank
9
Обзор и тестирование графического дисплея XP PEN Artist Pro 24 (Gen2) 4K
3
Обзор комплектов вентиляторов Formula V Line Air Bridge Plus
4
Ретроклокинг: Abit SH6 – безальтернативное оверклокерское решение
61
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F8 SSD Plus
12
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A1250GL PCIE5
1
Обзор и тестирование корпуса Formula V Line Crystal Z8
8
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z790 Project Zero
9
Обзор и тестирование корпуса Formula V Line TimberLine T0
21
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Rheinmetall строит на Украине четыре завода по производству вооружений и один завод уже готов
9
Оптические компакт-диски могут снова вернуться на компьютеры
14
Natilus создаёт футуристический самолет, призванный составить конкуренцию Airbus и Boeing
1
Кандидат в вице-президенты США считает, что Украине придётся уступить России территории ради завершения конфликта
1
Профессор Кейндорф: Волновая электростанция не может производить энергию в больших масштабах
3
Apple серьезно изменит дизайн iPhone 17 Pro Max, чтобы повысить продажи смартфонов
3
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER с графическим процессором AD102-175 была разобрана и протестирована
3
К поставкам чипов TSMC для Huawei в обход санкций оказалась причастна компания, связанная с разработкой майнинговых ускорителей
+
Xiaomi 15 Pro смог запустить Genshin Impact на максимальных настройках со стабильными 59,62 FPS
1
Ryzen 5 5600T и Ryzen 5 5600XT появились в продаже
+
Samsung установит в Galaxy S25 дисплеи хуже, чем поставляет для iPhone 16 и Pixel 9
1
Опрос: почти половина американцев не готова платить за ИИ-функции в смартфонах
3
Колумбия отказывается от ископаемого топлива и прекращает новую добычу нефти
1
Российские чиновники отказываются пересаживаться на Lada Aura
9
Смартфоном OnePlus 13 можно будет пользоваться в условиях высокой влажности, а также в перчатках
1
Представлен новый складной телефон Samsung W25 Flip на платформе Snapdragon 8 третьего поколения
+
OPPO представила свою новую бюджетную модель A3X 4G с процессором Qualcomm Snapdragon 6s Gen 1
+
OpenAI скоро представит свою следующую ИИ-модель, которая обещает быть в 100 раз мощнее GPT-4
1
НАСА: Новый марсианский дрон сможет приземляться на планету независимо от положения ракеты-носителя
1
С iOS 18.2 iPhone и другие устройства Apple автоматически распознают изображения обнаженной натуры
1

Популярные статьи

Физические нагрузки при малоподвижном образе жизни — вариант от компьютерщика и геймера
29
Собрал HTPC на самой дешевой плате с ноутбучным процессором
33
История Су-17 - как худший советский истребитель стал лучшим ударным самолетом
2
Итоги гоночного уик-энда 26-27 октября
+
Современность фаната Age of Wonders 4 Часть 1
7
3 неплохих китайских седана, которые можно купить по цене новой Lada Vesta
2
Как NVIDIA, AMD и Intel испортили 2024 год геймерам, и почему надежды на 2025 почти нет
9
Игра не для всех - почему Xbox ставит деньги выше желания игроков
9
Современность фаната Age of Wonders 4 Часть 2
+
Qualcomm против Arm — как спор между производителями чипов повлиял на технологическую индустрию
+

Сейчас обсуждают

Юрий Гура
08:49
Если брать одну цену то амд ебт а то и дешевле амд
Почему производительность видеокарт NVIDIA увеличивается так медленно, а надежды на AMD не осталось
roman123
08:48
А когда будут представлены и поступят в продажу процессоры уровня Pentium и i3 поколения Arrow Lake-S, а также платы на младших чипсетах?
Intel представила новые настольные процессоры Core Ultra 200S
Дмитрий
08:42
если бы такой диск сейчас был желающих бы много было. завист от цены конечно и надежности. они бы и дисковод подключили к роутеру или насу по усб и было бы в шоколаде. но сдается мне и через 10 ...
Оптические компакт-диски могут снова вернуться на компьютеры
Дмитрий
08:40
последние диски просто для мусорки были. у них просто их материал сгнивал за несколько месяцев и был нечитабелен) до того уже их удешевили до мусорного состояния.
Оптические компакт-диски могут снова вернуться на компьютеры
Михаил Маюров
08:37
Не понял, о каком режиме эмуляции идёт речь, там что появилась бинарная трансляция x86?
Поддержка Linux на Snapdragon 8 Elite упрощает запуск ПК-игр через эмуляцию
Ринат Гареев
08:35
5070 с 12Гб это позорище. В 2025 году 12 Гб должно быть характерно только для бюджетных видеокарт и 8 Гб для сверхбюджетных затычек
Генеральный директор Ford восхитился Xiaomi SU7: «Я не хочу расставаться с ним»
inchaos75
08:30
"даже самая проблемная модель может стать лучшей, если найти правильный подход к ее модернизации и адаптации" - совершенно верно. Можно сказать нет неудачных конструкций, есть ошибка конструкторов при...
История Су-17 - как худший советский истребитель стал лучшим ударным самолетом
Atrides2000
08:24
рептилоиды на летающих тарелках давно чуствуют себя как дома, а эти псевдоученые решили поискать чужие цивилизации за 1000 световых лет отсюда ))
Учёные из Института SETI провели 28-часовое исследование системы TRAPPIST-1
Бот_Пригожина_03081
08:16
Они что - Терминатор не смотрели? Придурки.
Axios: Производство Ираном дальнобойных ракет поставлено на паузу из-за ракетного удара ЦАХАЛ
inchaos75
07:58
Меня это тоже прям сразу удивило. Писать что магний редкоземельный металл, ну это так... дальше можно не читать.
Оптические компакт-диски могут снова вернуться на компьютеры
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем