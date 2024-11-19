Это очередная игра, созданная на "Нереальном Двигуне" одной малоизвестной компанией - Reflector Entertainment Ltd. А вот издателем выступила BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

Это экшн с элементами какого-то панка (кибер - вряд ли, но налет стим-панка есть). А вот сюжет... Тут лучше пусть "скажет свое слово" STEAM: "Вы Харуна — квестор, наделенный способностью погружаться в Складку — таинственное измерение, напрямую связанное с нашим миром. В погоне за тайными знаниями Харуне предстоит отточить свое исключительное умение использовать силу Складки в реальности... Однако дар Харуны не остается незамеченным, и она становится целью Восходящих. Эта организация замыслила повлиять на будущее человечества силой Складки..."

Перевожу на русский язык (как я это понимаю): есть некая бабень, явно индийского происхождения. И она, как и другие бабени, обладает некой способностью проникать в некое измерение. И не понятно, что они имеют под словом "Складка", но будем считать, что это такое астральное измерение. Почему, поймете чуть позже.

Сюжет настолько обыденный и типичный, что смотреть ролики совершенно не хочется. Поэтому большинство я просто проматывал. В самом начале, некая наставница обучает нашу Харуну всем премудростям.

Обучение несколько растянуто во времени и это надоедает. Итак, что мы можем в начале игры?

Бить мужиков всякими способами: преимущественно быстрый слабый удар и медленный сильный.

Это просто наша физическая сила (тайные знания хатха-йоги). Но можем использовать и наши "астральные" силы. Можем притянуть врага к себе. Или, наоборот, оттолкнуть. Иногда, можно таким образом противника "удалить" с арены. Из всех поверженных в нас входит некий "дух". И эта та самая сила Складки. И она будет использоваться во всех наших умениях. То же лечение, осуществляется также силами Складки. Что еще мы можем?

На некоторое непродолжительное время становиться невидимой. Для того, чтобы пробежать мимо врагов и нырнуть в кусты... Да, тут есть стелс.

Но сделан он очень и очень плохо. Дело в том, что сами "арены", на которых наш стелс происходит, плохо сконструирован для подобного. Ничего схожего с аналогичными играми, где стелс является важной составляющей. А что мы можем сделать из стелса? Очень мало: завалить противника (и тут очень хорошо видно, как наша Харун "вынимает" "душу" врага)

и... все!

Выбраться из локации "по стелсу" не получается. Ворота на замке и открыть их, не привлекая внимание не выйдет. А при тревоге, двери блокируются и, пока всех не перебьешь, тревога не прекратится. Вот и получается, что нужно всех врагов ликвидировать. И тут нет ничего похожего на "Dishonored" или "Assassins Creed". Просто нет таких возможностей. Ну, парочку втихаря вы завалите и все: остальных - только "прямым мордобоем". Сами драки вообще не понравились. Вроде и быстрое смещение есть, вроде и все быстро происходит. Но как-то коряво сделано. Ну и сражение с боссом - то еще "удовольствие"...

Есть и другие способности, но их применение обязательно требует пополнения шкалы силы. Мы можем на некоторое время вселиться в противника и что-то сделать. Например, сломать пульт управления сигнализацией. Или выстрелить в другого охранника. Но урон от выстрела в голову сносит только половину здоровья! И это на низкой сложности игры. Тогда в чем смысл этого действия? Не особо понятно. Точно также вы притягиваете противника к себе. Но "киллинг панч" не доступен, просто начнете его колотить в обычном порядке. И поднимается опять тревога... Глупость. С помощью Складки, мы можем видеть врагов и скрытое.

Это очень похоже на реализацию подобного в играх "Tomb Raider".

Можно, используя силу взрывать газовые баллоны и светильники.

Но это происходит не мгновенно и сделать фатальный урон противнику, который стоит (вернее, стоял) рядом получается не всегда. И вот способности, вроде, есть. Но "фаталити" они не наносят. Бесит. Короче, ни одна из способностей на вызывает эффекта "вау, круто". Все это уже было в других играх, просто назывались по-другому. И построение локаций не способствует хорошей реализации их. Наверно, у создателей игры не было опыта в создание подобных продуктов. Слишком вышло многое очень противоречивым. Та же прокачка (для которой еще и очки надо поискать) не дает каких-то особых привилегий.

А еще до нее и до журнала нельзя добраться в любой момент времени: только тогда, когда горит об этом напоминание. Это вообще больше похоже на баг игры. Если так и планировали, то это просто эпик фейл.

По конструкции игра довольно простая. Вы некоторое время двигаетесь по кишкообразным локациям,

где только имеется видимость размаха. Потом идет некая "арена", где будет сражение и снова выйдем на "кишку"... Река - не перейти, обрыв - не упасть. Все строго ограничено. Редкий паркур - из той же оперы: лишь бы был.

Немного отличается лишь город.

Выполнен он очень хорошо. Но опять же просто линеен. Но, по-восточному, очень цветаст и экзотичен. Да и, вообще, сама игра выглядит визуально довольно красивой.

Что по графике?

Ну, сойдет. Настроек хватает и можно под себя подстроить. Минусом будет то, что изменение многих настроек требует перезагрузки игры. Поэтому делать скриншоты на разных настройках я не стал. Есть в игре и апскейл. И работает он более-менее вменяемо, есть проекты с гораздо худшей реализацией.

Для игры заявлены следующие системные требования:

Плюсом игры можно считать и наличие встроенного бенчмарка. Поэтому делать тестовый забег, я не стал. Вот такой результат я получил на максимальных настройках графики:

Стоит учитывать, что в самом начале бенчмарка идут сильные фризы, а игра находилась на HDD накопителе. Поэтому были такие просадки. Но в самой игре, в том же городе, нагрузка на видеокарту будет сильнее, чем в бенчмарке.

Кастомные настройки графики.Это стоит учитывать. Но играть, на условно средне-высоких настройках вполне можно.





Выводы по игре.

Это очередной проект с упором на "сверхспособности персонажа". Различие только в названиях. Игра имеет врожденные проблемы в самом гейминге и это уже никак не исправить. Тот же стелс мне совершенно не понравился. Да и сами драки вышли не очень. За стандартную версию игры просят аж 3600 рубликов, что для этой игры очень дорого. Но есть и более доступные варианты...