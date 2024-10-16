Сегодня я расскажу о двух новых фильмах, которые вышли на экраны. И это не просто очередные проходные фильмы, это в определенном смысле знаковые картины. Ибо за ними имеются свои истории...

Начну с фильма, который совершенно не ожидал увидеть. Это фильм "Битлджус Битлджус",

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снятый самим Тимом Бёртоном. Те, кто знаком с творчеством данного режиссера, понимают, что фильм является продолжением картины 1988 года с похожим названием - "Битлджус". Основной каст актеров переехал из того самого фильма. Но появились и новые. Вообще, актерский состав очень даже приличный: Майкл Китон, Вайнона Райдер, Кэтрин О’Хара, Дженна Ортега, Джастин Теру, Моника Беллуччи, Уиллем Дефо и другие.

Это типичный фильм Тима Бёртона, схожий с другими "мрачными фэнтезийными произведениями", наподобие "Труп невесты", "Кошмар перед Рождеством" или "Мрачные тени". Главная героиня первого фильма, Лидия Дитц (Вайнона Райдер),

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уже стала взрослой женщиной и у нее дочь, которая учится в колледже (Дженна Ортега).

Мать Лидии (Кэтрин О’Хара),

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узнает, что ее супруг стал жертвой кровожадной акулы во время авиакрушения. Но сама она весьма экзальтированная особа (немного поехавшая кукухой) и пытается "срубить бабла" даже из этой ситуации. А тут еще активизируется и старый "друг", призрак Битлджус,

что терроризировал это семейство... Да и сам он (его сыграл Майкл Китон) попадает в очень неприятную ситуацию: его разыскивает женушка (Моника Беллуччи), которую он "немного расчленил" в свое время.

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Как часто бывает у Бёртона, все завернуто в обертку юмора, порой даже очень черного. Но без пошлости. То, что это фильм Бёртона, нисколько не сомневаешься с первых минут. Особенно хорошо это видно по изображению "потустороннего мира". Да и методы объяснения некоторых моментов истории типичны для режиссера. Так, например, история самого Битлджуса изложена в виде мини спектакля.

Это необходимо, чтобы понять, кто он такой и что из себя представляет его "женушка". А она уже наводит шороху в том мире, высасывая из мертвых остатки душ (тот самый случай, когда мертвее мертвого).

В какой-то момент времени, мне показалось, что сюжетная линия фильма переключилась на героиню Дженны Ортеги и ее нового дружка.

И это как-то выпадает из общего контекста повествования. Но очень быстро все становится на свои места, попутно выясняя, что это вовсе не то, чем кажется...

Фильм легкий на просмотр. Не смешной, но веселый. Не могу сказать, что он находится среди лучших фильмов Тима Бёртона. Но "борозды не портит". Главное, что подбор актеров на роли был хорошим. Все на своих местах. Беллуччи отлично подошла на роль роковой ведьмы, Ортега хорошо вжилась (ага, есть опыт) в роль подростка из коллежда. Ну и Майкл Китон может сыграть хоть Бэтмена, хоть бесшабашного призрака...

Фильм мне, в целом, понравился. Но для лучшего "погружения в сюжет" все же стоит пересмотреть фильм 1988 года.

Тогда многое из взаимоотношений Битлджуса и семейства Дитц станет более понятным.





Следующим фильмом будет "Хеллбой: Проклятие Горбуна". И этот фильм меня удивил в самом плохом смысле этого слова...

Режиссером этого переиздания(?) стал Брайан Тейлор. В ролях снялись: Джек Кеси, Джефферсон Уайт, Аделин Рудольф, Леа Макнамара, Сюзэнн Бертиш, Джозеф Марселл и другие.

Тут стоит сразу сказать, что встречал мнение о том, что именно этот фильм ближе всего к оригинальному комиксу в плане раскрытия персонажей. Ну... Не знаю, я комиксы не читаю. Может и так. Но никуда же не деться от сравнения Хеллбоя с его образом из предыдущих фильмов. Причем, это уже третье переосмысление. Зачем? Я не понимаю. Было два отличных фильма, которые снял Гильермо дель Торо. Это были стильные фильмы. С своеобразным визуалом, присущим только фильмам дель Торо. Потом вышло новое перосмысление от Нила Маршалла. И я не принял этот фильм. Не понял, зачем делать фактический перезапуск серии. Графика лучше не стала (ну, не настолько много прошло времени между фильмами, чтобы "освежать" ее). Актер Дэвид Харбор начисто проигрывал в харизме Рону Перлману,

который подошел на роль Хеллбоя просто идеально.

И вот очередной перезапуск... Хеллбой просто убил своим внешним видом.

Его сыграл Джек Кеси. И сыграл плохо. И выглядит сам Хеллбой плохо. Он стал каким-то серым (как и весь фильм). Да еще и латекс на теле иногда не похож на "тело". Сказывается бюджет? Скорее всего. Ибо фильм изобилует таким моментами, которые подходили для малобюджетных фильмов ужасов из 90-х годов. Например сцена с превращением коня в человека просто не показана: камера переводится на другой план, потом возвращается и, вуаля: перед нами старик с уздечкой и сбруей...

Зашибись...

Сюжет фильма очень напоминает типичный мистический фильм ужасов.

И персонаж Хеллбоя тут совсем лишний. И он стал очень слабеньким. Если вспомним старые фильмы, как он разбирался со всякими монстрами, а тут не может одолеть престарелого перду... старика с тремя зубами во рту...

Не тот нынче Хеллбой, не тот...

Фильм мне совершенно не понравился. Это не то, что я рассчитывал увидеть. Может он и ближе к комиксу, но такой Хеллбой мне не нужен! И судя по сборам в мире, я не одинок во мнении.

Как бы понятнее объяснить, что меня не устраивает?

Допустим, вы пошли на новый фильм "Кошмар на улице Вязов", рассчитывая на очередные "подростковые ужасы во сне". Но вам начинают показывать историю, как Фредди Крюгер докатился до того момента, как стал маньяком. Вроде, и персонаж тот. Но фильм совсем не про то, что вы хотели увидеть. Так и тут: смените персонажа Хеллбоя на простого человека и у вас будет средней руки фильм ужасов с хорошим сюжетом. Но при чем тут Хеллбой? Он не вписывается в эту гнетущую атмосферу беспросветного мрака и уныния. Сама стилистика фильма больше напоминает творение того же Лавкрафта (тут также есть гниль и затхлость, земля пронизанная туннелями).

Но от фильм, снятого по комиксам, ждешь не этого. Даже "любовная линия", хорошо показанная в первых двух фильмах, тут практически отсутствует. Мы о ней вообще узнаем случайно от священника! Это же надо так свои чувства прятать... Тогда вообще к чему этот посыл был? К продолжению? И не надо этого нам! Хватит! Насмотрелся!

К сожалению, могу констатировать, что имеем пример типичной деградации отличного персонажа в низкобюджетное непотребство. Хотели зрителя удивить? Ну, у вас получилось. Но смотреть это я не советую.