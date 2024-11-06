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"Simulakros", "Gedonia 2": очень краткий обзор бета-версий игр

Сегодня я расскажу о двух играх, которые находятся пока в стадии бета-версий. Это "Simulakros" и "Gedonia 2".
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Начну сей обзор с игры "Simulakros", которая будет являться шутером от третьего лица с элементами "рогалика". Но о том, что тут "замешаны" "рогалики", я узнал уже на стадии игры...

Создали игру "Simulakros" в студии Sirio Games, а издателем стала Dear Villagers.

С самого начала игра привлекает очень особенным визуальным стилем.

Эдакий "неоновый киберпанк" в высшей стадии очистки. Такой глубокой, что детализация тоже пострадала... Но потом оказалось, что это был момент нашего обучения, который выглядит, как очень примитивная компьютерная модуляция. Язык доступен только английский и вряд ли будет русский... Но и без этого понятно, что и зачем. После того, как я прошел обучение, стало ясно, что кроме непосредственной стрельбы (два варианта) мы будем крушить врагов в ближнем бою и изредка пользоваться замедлением времени. Выбрать бойца с несколько другой "специализацией" пока нельзя. Да и настройки графики и игры нельзя сменить.

После обучения начинается миссия на первой карте.

И вот тут я и понял, что это "рогалик"... Валят меня, как делать нечего! Уворачиваться практически бесполезно: тут в атаку идут враги с мечами, а парочка с винтовками ведут обстрел издалека...

По идее, из врагов должны выпадать "сгустки" здоровья. Но его катастрофически не хватает, несмотря на длин-н-н-ную полоску нашего здоровья. Что-то обыскать и подобрать невозможно, пока всех врагов не убьешь. В случае смерти, все начинается с самого начала. Иногда на новой локации...

Как по мне: такая реализация относительно "коридорного" шутера - плохая идея. Тут нет пространства, чтобы делать бой на своих правилах. Поиграл примерно с часик и это дело забросил: нет баланса, нет выбора сложности. Играйте в это сами.

Что тут по графике и оптимизации?

Ну... Графика тут очень скромная

и совершенно не отражает заявленные системные требования:

Посмотреть, как игра выглядит на разных настройках нельзя,

но на выбранном пресете, вообще ни о чем. Зато жрет ресурсы только так.

 Я так понимаю, что создатели явно черпают "вдохновение оптимизации" в современных "шедеврах" класса "ААА"... Игра так разочаровала, что даже делать тест не стал: не нужно это даже "щупать". Я вас уверяю...


Теперь переходим к игре "Gedonia 2".

Как понятно из ее названия, была и игра "Gedonia". Но я про нее не слышал. Первая часть, как сообщает STEAM, вышла в 2022 году. И это РПГ. И это очень даже интересно, учитывая кто делал игру. А заявлен создателем аж ОДИН человек! и это некий Kazakov Oleg. И, наверно, поэтому тут есть русский язык. Причем не в усеченном виде: ролики и диалоги озвучены. И вполне неплохо!

Раз это вторая часть, то, с большой долей вероятности, можно сказать, что первая часть вышла более-менее удачной (надо будет это проверить как-нибудь).

Итак, перед нами РПГ с онлайн составляющей. То, что это демо-версия, нас сразу в самом начале игры предупреждают.

Выбираем персонажа

и настраиваем его основные характеристики.

После настройки внешности (будет ваш персонаж страшным в любом случае), выбираем его историю (типичная ситуация в РПГ). Все, теперь играем.

На первых сотнях метров игры, нас постоянно обучают основным механикам.

Это и бой и собирательство и прокачка навыков боя. Тут все пойдет в дело, но не все доступно в демо-версии. По пути к точке задания, встречаются и первые враги.

Это волки и мелкие злобные тролли. Сражение даже с парой таких противников не представляет угрозы. Можно даже полазить по местным "горам" в поисках сокровищ. Управление несколько корявое, но сойдет. Выбранное оружие - двуручный топор. И он мне не нравится: да, урон большой, но удары медленные и быстро падает уровень стамины. Я нашел лук, но без стрел толка от него нет...

И вот первые побочные задания, которые я не пропускал, чтобы полнее погрузиться в мир игры. Мне странный горожанин

 предложил укокошить двух зомби, которые побираются где-то вблизи главной дороги. Несколько неожиданным стало то, что с этим зомби можно поговорить. Но я не стал искать компромиссов и просто убил их.

Далее, я получил задание очистить дом и прилегающую территорию от гигантских крыс. В уплату за сделанное, стал тот самый дом, который поступает в наше пользование. Но дом и его обустройство не доступно в демо-версии...

Сама игра ограничена не только в игровых механиках, но и территориально. И эти границы хорошо видны.

Но вернемся в "город".

"Мэр" препротивного вида

(и такого же характера) дает нам первое задание: найти местного охотника. И уже тот предлагает посетить заброшенный замок и узнать, что за чудище там обитает...

Примерно на этом этапе игра вылетает. И большую часть сюжета нужно проходить заново... Ну, хоть уровень прокачки персонажа сохранился...

На этой основной миссии я понял, что и в этой игре баланс не особо хорошо подобран. Боссы (или нечто подобное) выносят вас с двух ударов. И увернуться не всегда возможно: персонаж очень неуклюжий. Если простых скелетов убить не проблема, но тех, кто в латах... Но это я понял уже возродившись на местном "кладбище".

Причем, уровень здоровья остается на очень низком уровне. И купить что-то пока нельзя... Да и стрел всего пара штук. Как биться с супостатами? не понятно...

В общем, возился я в этой "песочнице" около двух часов. Более нет смысла.

Предварительные выводя я сделал. Мне игра не то, чтобы понравилась, но заинтриговала. Но тут куча проблем. И баланс не нравится и анимации крайне убогие. Многим не понравится мультяшно-анимешный стиль игры. Но меня это не особо беспокоит. Другое дело, что игра очень привередлива к ресурсам. Очень. И дисбаланс между графикой и требованиями

не скрыть. Настроек графики пока только две. На минимальных настройках игра выгладит так:

А на максимальных так:

Я же играл на высоких с средней плотностью травы. Сделать полноценный замер производительности для GTX 1070 не вышло: игра имеет лок в 60 фпс. Но и при таком ограничении, она просто бешенно фризит.

Вот, что показала программа CaрFrameX при простом забеге по дороге:

Но выводы по этой игре, будут более положительные, чем по первой. Уже то, что делал игру один человек, вызывает уважение. И многие проблемы можно решить: баланс, оптимизацию. Ну, а то, понравится ли игра или нет, мы узнаем только в 2025 году, когда она заявлена к выходу.

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