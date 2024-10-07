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Итоги гоночного уик-энда 5-6 октября

Неделя относительно бедная на спортивные события. Формула 1 еще едет в США, Но чемпионат MotoGP уже в Японии. Также должны пройти очередные гонки NASCAR...
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MotoGP. Япония. Мотеги. Предквалификационные заезды подпортила погода - традиционный для Японии дождь. Поэтому первая прошла в "ленивой форме": не было смысла рисковать на влажной трассе. А во второй, неожиданно, лучшее время показал Брэд Биндер из заводской команды KTM.

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Но все же, все сильнейшие пилоты прошли во второй раунд квалификации. Сама же квалификация также проходила в не идеальных условиях. Полностью ее испортил Хорхе Мартин своим падением.

Стартовать он будет лишь 11-м...

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Лучшее время показал Марк Маркес, попутно установив рекорд трассы. Но в самом конце сессии, его время аннулировали за нарушение пределов трассы. Таким образом, поул взял... Педро Акоста.

В гонке некоторое время лидировал Акоста. Баньяйя не особо его и прессовал. Но Акоста ошибается и падает! Таким образом Баньяйя становится первым в гонке и выигрывает. Сзади шла борьба за второе место между Энеа Бастианини и Марком Маркесом. Все атаки испанца Энеа отбил и остался вторым. Маркес - третий.

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Основная гонка была гораздо более спокойной. Баньяйя вырвал лидерство со старта и стал понемногу наращивать преимущество. Шедший на втором месте Педро Акоста, опять падает... Хорхе Мартин на этот раз не смог составить конкуренцию заводскому пилоту Ducati

и довольствовался вторым местом на финише. Третье место занял Марк Маркес, которого догонял, но так и не догнал, Энеа Бастианини...

Итог гонки: Баньяйя, Мартин, Маркес.

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NASCAR. Талладега. Гонку плей-офф в серии NASCAR Craftsman Truck Series выиграл Грант Энфингер.

Его пикап Chevrolet лидировал 34 круга из 85-ти.

А в NASCAR Xfinity Series на этой же трассе победу одерживает пилот Сэмми Смит (JR Motorsports),

который лидировал лишь на последнем круге гонки.

 Для него это была неожиданная победа, ведь прошел он в плей-офф на последнем месте, не одержав в сезоне ни одной победы.

В старшем классе NASCAR Cup Series было опять "весело": за пять кругов до финиша случился массовый "биг-уан" с участием 23-х автомобилей.

Гонку приостановили красным флагом на 10 минут. После рестарта, в котором пострадало 8 из 12 автомобилей участников плей-офф, ситуация в корне поменялась. Только фотофиниш определил победителя. И им стал Рики Стенхауз-младший, который опередил Брэда Кеселовски и Уильяма Байрона всего на 0,006 секунды.


Новости и слухи.

WRC. Ралли Чили выиграл Калле Рованпера (Toyota Gazoo Racing WRT).

Второе место также занял пилот Toyota - Эльфин Эванс, а на третьем месте оказался Тянак (Hyundai Shell Mobis WRT).

Четвертое место лидера чемпионата, Тьерри Нёвилль, не позволило ему досрочно оформить титул.

F1. Консультатнт Red Bull, Хельмут Марко, высказался насчет работы над текущим болидом. Несмотря на большую работу, сделано явно недостаточно, чтобы снова переломить ход чемпионата в свою пользу. Но уже в США, команда представит крупный пакет обновлений, на который делается большая ставка.

F1. президент FIA, Мохаммед Бен Сулайем,

раскритиковал британские СМИ, которые начали излишне критиковать поведение Макса Ферстаппена и действия самого президента FIA. Он высказался, что не стоит "демонизировать" пилотов и не нужно пытаться информационно влиять на деятельность самой FIA.

F1. Тото Вольф объяснил, почему был выбран Андреа Кими Антонелли

в качестве пилота на 2025 год: "...Нам нужен молодой пилот, не испорченный сторонним опытом... Думаю, от работы с юниором мы получим большое преимущество".

F1. Глава команды Alpine, высказался, что команда ищет поставщика лучших моторов в F1. Ведь моторное подразделение Alpine больше над гоночными формульными моторами работать не будут.

Кто будет поставлять моторы в 2026 году, пока не известно. Но выбор не особо велик...

F1. Франко Колапинто

может получить место в новой гоночной команде AUDI. В этом заинтересованы в самом Williams. Но пока никаких конкретных сведений на сей счет нет.

INDYCAR. На тестах "потенциальных" пилотов, лучшим стал Фелипе Другович,

который на данный момент является тест-пилотом Aston Martin. Он опередил других пилотов-новичков на трассе Barber Motorsports Park. В команде Chip Ganassi Racing отметили высокую скорость пилота, но отметили и недостаток выносливости.

Валентино Росси,

многократный чемпион MotoGP, который ныне выступает на машине классе GT, думает о сокращении своего присутствия в гонках. Полноценное выступление для него оказалось тяжелым и, скорее всего, в следующем году, Росси будет выступать только в "избранных" гонках.

Дочь Кена Блока собирается выступать в американской чемпионате по ралли. Лиа Блок

была участницей программы Williams Racing Driver Academy и в конце этого года собирается выступить в ралли под патронажем American Rally Association.

Киану Ривз собирается снова вернуться в гонки!

Пусть и не в профессиональные, но все же. У него есть желание выступить в финале монокубка Toyota Gazoo Racing GR Cup North America. Предыдущий опыт актера в гонках был аж в 2010 году, когда он выступал в гонках Toyota Pro/Celebrity Race.

(И он выступил.

В субботу он занял последнее место, а в воскресной гонке - предпоследнее. Что для 60-ти летнего непрофессионала уже хорошо. Кстати, сами гонки длились примерно час и изобиловали контактной борьбой).



По материалам autosport.com.ru, nascar.com, motogp.com, Be on Edge страница в VK.

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