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Итоги гоночного уик-энда 28-29 сентября

Пока Формула 1 на переезде, чемпионат MotoGP уже прибыл в Индонезию. DTM - седьмой этап в Австрии. Ну и плей-офф в NASCAR...
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NASCAR. Канзас. В серии пикапов NASCAR Craftsman Truck Series, Кори Хейм одерживает победу в гонке Kubota Tractor 200.

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Вообще, лидировал Тай Маджески, но у него просто стало заканчиваться топливо и его под белым флагом обошел Хейм. И для Кори Хейма это шестая победа в сезоне.

Серия NASCAR Xfinity также вышла в стадию плей-офф. И там, на трассе в Канзасе кипела яростная борьба за победу между Коулом Кастером и Чендлером Смитом.

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Увлеченные этой борьбой, они пропустили вперед Эрика Алмиролу, который в итоге и победил...

NASCAR Cup Series. Тут всю "малину" участникам плей-офф испортил Росс Честейн, который на последнем рестарте отбирает лидерство у Мартина Труэкса (мл), а потом сдерживает все попытки Уильяма Байрона выйти вперед. Таким образом, победа Честейна 

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помешала участнику плей-офф автоматически выйти в следующий раунд.


MotoGP. Гран-При Индонезии. В квалификации лучшим пилотом стал Хорхе Мартин.

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Неожиданно, но "компанию" ему на первой стартовой линии составят вовсе не те пилоты, о которых можно было бы подумать... Второе место занял Марко Беццекки, а третье - Педро Акоста. Конкурент Хорхе за титул, Франческо Баньяйя будет стартовать лишь с четвертой позиции.

Со старта вперед вырвались Мартин и Баньяйя. Но такой расклад продолжался недолго: Хорхе ошибается и падает. Да, потом он вернулся в гонку, но все шансы даже на очки потеряны. А Баньяйя устремляется к своей очередной победе.

Сзади была борьба за 2-3 места. Свой шанс упускает Беццекки и выбывает в борьбе за подиум. Второе место вырывает Энеа Бастианини. Третьим финиширует Марк Маркес.

Основная гонка была очень сложной. Уже в начале сразу четыре пилота вылетели и сошли. Баньяйя провалил старт и откатился на шестое место. Лидировал от начала до финиша Хорхе Мартин.

Педро Акоста ехал на второй позиции и к нему приближался Энеа Бастианини. Но он ошибается и падает. Франческо Баньяйя к концу конки смог прорваться на третье место, нивелировав свой проигрыш в очках.


WSBK. Арагон. Здесь состоялся очередной этап супербайков. Первая субботняя гонка была довольно драматичной. В самом начале, из-за технических проблем у Сэма Лоуса, гонка была приостановлена красными флагами. Возобновившаяся гонка оказалась крайне неудачной для заводской команды Ducati: Булига сходит из-за технической проблемы, а Баутиста совершает ошибку, откатившись на 6-е место. Это дало возможность вернувшемуся Топраку Разгатлиоглу претендовать на подиум. И он занимает второе место. А победил Андреа Янонне.

В спринт-гонке, у себя на родине, победил Альваро Баутиста.

Это была не простая победа: изначально лидировал Топрак Разгатлиоглу, но Баутиста сумел его опередить на последнем круге. Турок довольствовался вторым местом. А третье занял Николо Булига.

Результат подиума второй основной гонки полностью повторил результат спринта: Баутиста,

Разгатлиоглу, Булига. Топрак пытался, но ничего не смог противопоставить мастерству испанца на домашней трассе.


ELMS. 4-е часа Мюджелло. Италия. Трасса изобилует крутыми поворотами и не совсем подходит для таких гонок. После почти двух часов, гонка была остановлена красным флагом из-за аварии Porsche, который буквально "забрызгал" осколками кузова всю трассу.

В классе LMP2 победил экипаж команды Iron Lynx - Proton (Рид, Капиетто, Кайроли).

В LMGT3 быстрейшим оказался экипаж команды Kessel Racing (Кимура, Массон, Серра), который традиционно выступает на Ferrari.


DTM. Австрия. В первой гонке победил заводской гонщик Lamborghini Мирко Бортолотти.

Он оказался быстрее всех в гонке. Второе и третье места заняли пилоты, выступающие на Mercedes, Маро Энгель ( Mercedes-AMG Team Winward) и Арджун Майни (Mercedes-AMG Team HRT).

Во второй гонке победил Рене Раст, который выступает за команду Schubert Motorsport (BMW).


Новости и слухи.

F1. Бывший руководитель команды HAAS, Гюнтер Штайнер, поддержал Макса Ферстаппена и выступил против запрета нецензурной лексики в радиопереговорах. Штайнер считает, что все эти разговоры лишь очередная возможность показать "бурную деятельность" FIA. Хотя на самом деле, этот скандал никому не интересен и явно не стоит внимания.

Неожиданно бойкот Ферстаппена на конференции поддержал Себастьен Ожье,

который и сам побывал в схожей ситуации, когда на ралли Греции его оштрафовали на условные 30 тысяч евро.

F1. Руководство будущей команды F1 AUDI отказалась от кандидатуры Мика Шумахера

на роль своего пилота. Пока на место второго пилота в 2025 году ставят Валттери Боттаса. Кандидатура первого пилота окончательно не определена.

F1. Свершилось! Команда RB 26 сентября официально объявила об увольнении Даниэля Риккардо.

Теперь в напарники к Цуноде поставлен пилот Лиам Лоусон.

И свое выступление новозеландец начнет со штрафа за замену двигателя на его болиде. Это сместит его на 10 позиций на старте.

INDYCAR. бывший пилот команды Williams, Логан Сарджент,

получил потенциальную возможность для выступления в этом заокеанском чемпионате. В ноябре у него пройдут тестовые заезды на одной частной трассе и после их окончания, возможно, Сарджент получит шанс на место в команде Meyer Shank Racing.

INDYCAR. Трехкартный чемпион серии, Алекс Палоу

выступит в американских гонках GT на Mercedes-AMG GT3 в составе команды Lone Star Racing. Это произойдет на гонке Indy 8 Hour. Компанию чемпиону составят пилоты Фабиан Шиллер и Лука Штольц.

Вслед за Евросоюзом, Швейцария также сняла санкции с российского пилота Никиты Мазепина.


Маттиас Экстрем

покидает AUDI после 23-х лет сотрудничества. Это связано с тем, что AUDI полностью пересматривает свою гоночную программу. Ведь в 2026 году она станет участницей F1 и это накладывает большие расходы. Поэтому участие в других гонках будет сокращено.

MotoGP. Опубликован календарь гонок на 2025 год.

Всего запланировано 22 этапа. Но в чемпионате не будет обещанных этапов в Индии и Казахстане.



По материалам autosport.com.ru, nascar.com, motogp.com, dtm.comBe on Edge страница в VK.

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