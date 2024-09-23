F1. Сингапур. Во второй тренировке в пятницу, лучшее время оказалось у Ландо Норриса.

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Две следующие позиции у пилотов Ferrari. А вот Макс Ферстаппен оказался на 15-м месте...

Последний сегмент квалификации всем испортил Карлос Сайнс своей аварией. И это опять выявляет косяки современной идиотской Ф1. Формат квалификации сильно напоминает лотерею. Выиграл же в нее Ландо Норрис.

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Гонка выдалась блеклой, не интересной, как часто бывает на городских трассах. Выиграл ее Ландо Норрис.





NASCAR . Бристоль. Серия NASCAR Craftsman Truck Series. Лэйн Риггс

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одерживает победу на этой трассе. Выйдя в лидеры гонки на 121 круге из 200, он до конца удерживал свое лидерство и уверенно победил. Для Риггса это вторая победа в карьере.

NASCAR XFinity Series. Последняя гонка регулярного сезона. И ее выиграл Коул Кастер.

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И он же выиграл регулярный чемпионат. Впереди - плей-офф...

NASCAR Cup Series. В этот раз участники плей-офф выступали в роли лидеров. Гонку в блестящем стиле выигрывает Кайл Ларсон

и проходит во вторую часть плей-офф.





MotoGP. Эмилия-Романья. Второй этап на той же трассе.В предквалификации лучшим был Франческо Баньяйя.

И он же установил новый рекорд трассы.

В квалификации была довольно упорная борьба за поул между Мартином и Баньяйя. Опять ставили рекорды трассы. Но быстрее оказался Франческо.

А вот старт в спринте Баньяйя немного провалил. Чем воспользовался Хорхе Мартин, который вырвался на первое место. И большая часть гонки прошла под знаком борьбы этих пилотов. Ближе к концу, Хорхе совершил небольшую ошибку. И уже Баньяйя становится лидером. До самого финиша.

Подиум спринта -сплошь Ducati: Баньяйя, Мартин, Бастианини.

Главная гонка было очень жесткой. Сначала лидерство у Баньяйи забрал Хорхе Мартин. Потом на второе место вышел Энеа Бастианини. Баньяйя долго ехал третьим с отставанием почти в две секунды, но к концу пошел в атаку. И это привело к его падению. Таким образом, он буквально "подарил" третье место Марку Маркесу. Ну, а за лидерство развернулась борьба не на шутку. На последнем круге, с небольшим столкновением, выходит в лидеры Энеа Бастианини и приносит победу себе,

сотую победу для Ducati и чемпионский титул среди производителей досрочно.





WSBK . Кремона. Италия. Данило Пертуччи одерживает первую победу в WSBK у себя на родине.

Второе место занял пилот заводской Ducati Никола Булига. А на третье, опять, превозмогая всех, прорвался Альваро Баутиста. Сама же гонка была досрочно приостановлена красными флагами. Лидер чемпионата, Топрак Разгатлиоглу, этот этап пропускает...

Спринт-гонку в воскресенье опять выигрывает Данило Петруччи.

Он сразу вырвался вперед и уверенно лидировал до финиша. Сзади завязалась борьба между несколькими пилотами. На втором месте финишировал Алекс Лоус (Kawasaki). Ну, а третье место вырвал Андреа Янноне.

Вторая гонка и уже хет-трик для Данило Петруччи.

Вне конкуренции на этой трассе! Компанию ему на подиуме составили Альваро Баутиста и Николо Булига.





SuperGT. Япония Суго, 6-1 этап. Эту гонку выигрывает экипаж машины Deloitte GR Supra.

В классе GT300 первенствовала команда Leon Pyramid AMG.





Новости и слухи.

F1. У FIA возникли вопросы к минизакрылкам заднего антикрыла болида McLaren.

Они обеспечивают эффект "мини DSR" что давало некоторое преимущество. Это "ноу-хау" запретили. Теперь возник некоторый интерес и к переднему антикрылу того же MCL38...

F1. После столкновения на Гран-При Азербайджана, между Сайнсом

и Пересом, произошла беседа по данному случаю. В итоге, пришли ко мнению, что оба виноваты, оба совершили необдуманные действия, кои и лишили обоих шанса на подиум.

F1. Макс Ферстаппен остался недоволен замечанием насчет его нецензурной брани по радио. Президент FIA Мохаммед бен Сулайем призвал "следить за речью" во время радиопереговоров. На что Макс парировал: "Да, извините меня, конечно, за формулировки, но нам что пять лет?"

Но еще больше возмутился гонщик Льюис Хэмильтон, который сразу уловил в высказывании Мохаммеда бен Сулайема нотки расизма... Ну, эту тему "лучший гонщик" регулярно педалирует. А куда нынче без повесточки?

F1. Команда McLaren проведет Гран-При Сингапура в легендарной ливрее.

Вернее, немного похожей на легендарную. Ведь генеральным спонсором команды в 80-90-е годы была табачная компания Marlboro. Ныне реклама табачных изделий запрещена и бело-красный болид "выцветает" в оранжево-белый. Да еще и "бельмо" вездесущего Гугла... Очень "легендарно" вышло...

INDYCAR. Илотт Каллум

официально стал пилотом новой команды Prema, которая будет выступать в этом американском чемпионате. У него уже есть опыт выступлений в чемпионате, там он провел 38 гонок.

INDYCAR. Трёхкратная чемпионка W Series (из программы программы Williams Academy), Джейми Чедвик,

тоже рассчитывает выступать в INDYCAR. Не во всех гонках, но несколько этапов хочет провести. Пока нет каких-то конкретных подробностей.

Supercars Championship . Японская компания Toyota собирается принять участие в гонках австралийских суперкаров. Несколько неожиданно, но планы очень серьезные. Уже объявлено, что идет работа над созданием гоночной машины на базе Toyota Supra с мотором v8.

Таким образом, количество производителей в этом чемпионате расширится до трех (Ford, GM, Toyota). Заявлено две команды, но названа только одна - Walkinshaw Andretti United.

MotoGP. Джек Миллер

подписал контракт с командой Pramac и в следующем году будет выступать за нее вместе с Мигелем Оливейрой. Контракт рассчитан только на один год.

MotoGP. В 2025 году в чемпионат мира по мотогонкам возвращается венгерская трасса Балатон Парк, расположенная недалеко от одноименного озера. Для этого на ней проводится реконструкция некоторых поворотов и инфраструктуры.





Стало известно о гибели мотогонщика Луки Сальвадори, который погиб во время гонок в Фробурге.

Там он участвовал в этапе Международного чемпионата по шоссейно-кольцевым гонкам (IRRC). Ранее, в 2023 году, Сальвадори участвовал в чемпионате MotoE. Также известно о его выступлениях в итальянском чемпионате по супербайку. Кроме самих гонок, Лука был известен, как блогер. Он часто брал интервью у пилотов MotoGP. Вот, что сказал о нем Франческо Баньяйя: "...Всякий раз, когда он предлагал дать интервью или просто поболтать, я всегда был рад поделиться своими мыслями с ним, потому что он был чрезвычайно позитивным человеком… одним из тех людей, которых хочется слушать, потому что они передают огромную страсть к тому, чем занимаются, и это привилегия для немногих".









По материалам autosport.com.ru, nascar.com, motogp.com, worldsbk.com, Be on Edge страница в VK.