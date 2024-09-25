19 сентября 2024 года вышла очередная игра в жанре "соулслайк" - "Enotria: The Last Song".

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Но "формально" же, это action/RPG...

Игру создавали итальянцы из студии Jyamma Games (она же выступила и издателем). И опять: перед нами инди-игра от независимой студии. И решила эта студия делать игру на продвинутом игровом движке Unreal Engine 5. И это обязывает...

Несмотря на то, что игра вышла недавно, заочно с этим поделием (а это уже вердикт) я заочно познакомился по стриму одного БесПолезного блогера, который опробовал демо-версию. Ох, как же его тогда бомбило!

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И было за что...

И вот вышла полноценная игра...

Все сразу бросились игру нахваливать. По Steam у нее рейтинг 7/10. По сведениям из Metacritic - 74%. Это очень приличный результат для инди-проекта.

Да и некоторые обзорщики в русскоязычной сфере ее стали хвалить. Это все обязательно стоит воспринимать очень и очень критически, ибо веры обзорщикам нет вообще. Врут, как дышат.

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Я попробую понять, есть ли у "Enotria: The Last Song" плюсы.

О сюжете свое мнение высказывать не буду: в игре я провел очень мало времени, поставил, практически, новый антирекорд. На то имелись очень веские причины. Но ведь я смотрел стрим (а это более часа мучений, изощренного в "соулслайках", блогера). Поэтому общие черты понимаю. Сам Steam об игре пишет следующее: "Мир охвачен Кановаччо - безумной вечной пьесой, которая держит мир в неестественном стазисе. Вы, существо без маски, единственный свободный от навязанной роли и хозяин своей судьбы. Победите могущественных Авторов, создавших пьесу, и выведите мир из застоя, овладев силой Ардор.

Станьте Маской перемен.."

В общем, по какой-то причине, все носят маски безумия и только вы - один нормальный в этом мире. И тут эти самые маски (они выпадают с боссов)

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дают вам определенные преимущества в тех или иных ситуациях. Причем, в игре вы можете сразу настроить три варианта своего героя и переключаться между ними по мере необходимости. То есть можете собрать разные варианты вооружения/брони и применять их по мере надобности. Это довольно удобно. Но мне это не помогло...

Сразу, после запуска игры, нахожу ее плюс: имеется русская локализация, пусть и без озвучки. И это очень приятно, что создатели не пошли по общему тренду "игнора" русскоязычной аудитории.

Но уже в меню открываются и первые существенные недостатки игры. Может для кого-то это не важно, но для меня - критически. Нет возможности сделать свою выкладку клавиатуры. Привыкать то можно, но не нужно. Особенно в "соулслайках".

Далее, интересует раздел, посвященный графическим настройкам. Их достаточно

и имеются многие современные "тенденции": апскейлы и "дегенерация" кадров.

Позже проверю, как это работает.

Само обучение в игре я пропустил, ибо основы примерно понимаю. Да и стрим дал некоторое представление. И что первое мы видим уже в самой игре? Аналог костра...

Присутствуют все основные (типичные) черты "соулслайка".

Костер (аналог) есть? Есть.

Души (аналог) имеются? Да.

Прокачка традиционная для "соулсайков"? Да.

Выносливость/стамина быстро просаживается? Да.

Враги выносят с трех ударов? Да

И вот таких "да" набирается достаточно, чтобы сказать: игра ни разу не оригинальная! Разве, что сам сюжет тут особый, типа с привязкой к итальянскому фольклору. Ну, так и "Lies of P" тоже уж очень итальянская. Хотя не имеет к Италии никакого отношения...

Мне же радостно-подсолнечный мир игры уже с начала не понравился.

Ближе стиль "темного фэнтези". Да, игра потом уже не будет такой яркой и солнечной. Но первые впечатления очень важны.

И вот первые впечатления от сражения не просто напрягают, а дико бесят. Безобразно все реализовано для человека, который не имеет хорошего скилла "соулслайков". Выносят легко и непринужденно. И это какие-то "крестьяне". Да, я сам "напросился" и меня атаковали сразу двое. Но они мне даже не давали встать! Тупо "запинали" вилами... Во второй раз я сделал попытку их "разлучить". Безрезультатно... Так как хоть немного поиграть для понимания игры, надо, то продолжал свои попытки. Сколько раз мой персонаж умирал, не сосчитать.

Я уже чуток наделал скриноштов, сделал тестовый забег,

но почти не прошел по сюжету: валят меня супостаты! Несмотря на то, что понимаю, КАК в теории надо поступать, сделать это не совсем выходит.

Тут стоит немного отвлечься и сказать, что есть несколько подходов к построению боев в "соулслайках". Есть игры, где надо в обязательном порядке парировать. Блоки спасают только от самых рядовых противников. Для борьбы же с боссами оттачивайте это умение. А есть игры, где вся суть в уклонении. И опять же, его надо делать не от балды, а в определенные момент атаки. Тогда и будет эффект прерывания атаки нападавшего. Без этого победить сильных противников не получится. Вот на уклонениях и строится боевая система в "Enotria: The Last Song". Вопрос не в самом уклонении, а в таймингах. А они для меня излишне суровые. Поэтому даже рядовые противники меня довольно легко побеждали.

Скилл я все медленно набивал, но сил добраться до босса не хватило... И уродское управление сыграло в этом тоже определенную роль. Мне неудобно. Тут некоторые скажут: нужен геймпад. Несомненно. Но игра вышла на ПК, будьте любезны: адаптируйте игры к клавиатуре. У вас даже "навигация" в меню сделана через пятую точку.

Но переходим к графике в игре. Это последняя итерация "Нереального Двигуна" с его "нано-люменами". Ух, какие видео на этом движке нам показывали! Прям рука сама к кошельку тянется (чтобы купить в кредит RTX 4090)... Но на деле, все потенциальные возможности Unreal Engine 5 не раскрываются. По крайней мере, "вау эффекта" точно нет. Уж в данном случае точно. Ну, типичная современная графика. И такие же несуразные системные требования:

Это как-то коррелируется с графикой? Нет. Разве что, освещение тут приятное. Но это уже общий тренд игроиндустрии. В том же псевдо-РПГ "Elden Ring" освещение сделано не хуже.

Самое "смешное", что игра не особо отличается по восприятию картинки на разных настройках. Вот так она выглядит на высоких настройках графики:

А вот так, на низких:

Слайдер для сравнения.

Видите тотальную разницу? Я - нет. И такая же ситуация в большинстве современных игр. Нет желания прямо бежать в ДНС за покупкой новой видеокарты. Это первый "Crysis" мог сподвигнуть на такой шаг. Новые игры - нет. Более того, разглядывая игру на диаметрально разных настройках, приходишь к выводу: минимальные улучшения картинки, требуют серьезного увеличения "мощности" вашей видеокарты. А оно так ли оправдано? Вы лучше сосредоточьтесь на оптимизации игры. Да, опять игра с определенными проблемами: за время теста, я словил два вылета по причине критического сбоя в движке игры.

Как работает генерация/дегенерация кадров? Так себе. Вот скриншот без всяких "улучшайзеров":

А вот с активацией ФСР + генерация кадров:

Прирост есть и заметный. Но отклик так и остался "ватным". Для такой динамичной в сражениях игры, это плохой вариант.

Тестирование я провел в самом начале игры.

Тестовая система.

Процессор: i5-8400

Видеокарта: GTX 1070

Оперативная память: 16 Гб (2666 МГц)

Операционная система: Windows 10

Разрешение монитора: 1920х1080

Использовалась программа CapFrameX для записи результатов тестирования.

Тест проходил на высоких настройках с активацией ФСР (режим "качество").

Вот такой результат получился:

Фреймтайм.

Фреймрейт.

Итог.Я остаюсь при своем мнении: подавляющее большинство современных игр имеют непомерные требования в системе по отношению к выдаваемой картинке. И эта игра - из их числа. Играть в нее можно. Но, учитывая более сложные локации,

придется снижать графические настройки до низких. Но ничего, особо визуально красивого, не потеряете...

Вывод по игре.

Очередной проходной "соулслайк". Да, тут оригинальная атмосфера игры. Да, тут типа есть "инновация" в виде влияния масок на ваши способности. Но это все, в том или ином виде, уже было в других проектах. Игра не представляется мне сбалансированной по боевой системе. И делайте же, наконец, выбор сложности! От вас не убудет...



