INDYCAR. Nashville Superspeedway. Чемпионом этой серии, в третий раз становится Алекс Палоу из команды Chip Ganassi Racing.

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Он финишировал лишь на 11-м месте, но и этого хватило, чтобы выиграть серию. Победил же в гонке Колтон Херта (Andretti Global).

И это первая победа для команды на овале с 2018 года.

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F1. Гран-При Азербайджана. Типичная городская трасс, где каждая ошибка приводит к столкновению со стеной. Именно это и проверил в пятничных заездах Шарль Леклер. Лучшими же пилотами стали в первой тренировке Макс Ферстаппен

и Льюис Хэмильтон. Ко второй тренировке Леклер полностью восстановился и показал лучшее время сессии.

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В тройку лучших вошли Серхио Перес и опять Хэмильтон...

А в финальной тренировке быстрее всех был Джордж Рассел.

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Таким образом, делать прогноз на квалификацию практически бессмысленно.

Выиграл квалификацию Шарль Леклер.

Но удивило выступления пилотов, которые реально пока ведут борьбу за титул: Макс Ферстаппен лишь 6-е место (и хуже напарника Переса), Ландо Норрис вообще не вышел из первой части квалификации... Очень плохие результаты с учетом городской трассы, где почти невозможно обгонять "в лоб на трассе". Но совсем будут "плохи дела" у Льюиса Хэмильтона, который будет стартовать с пит-лейна из-за замены мотора.

Гонка была плохой. Я даже не буду в сотый раз повторять почему. Выиграл ее Оскар Пиастри.

Леклер буквально чудом отбил атаки за второе место у Чеко Переса. Но мексиканцу не судьба была подняться на подиум: за пару кругов до финиша - авария с Сайнсом...

Лидеры чемпионата остались где-то там, в очках... Бредовая гонка...





WEC. Япония. Фудзи. Несколько неожиданно, лучшее время в квалификации показал Cadillac под управлением экипажа Бамбер/Линн.

Уже в самом начале 6-ти часовой гонки произошла авария, которая снизила для некоторых шансы на хороший результат.

Кроме того, стоит сказать, что опять, "во всей красе", показало себя правило "баланса", которое напрочь убивает автоспорт. Да... тут сразу вспоминается знаменитая фраза Николая Озерова...Ну, что имеем... В итоге, эту очередную гонку "ни о чем", выигрывает Porsche (Эстре/Лотерер/Вантор).

В зачете LMGT3 лучшим оказался экипаж на Ferrari (Флор/Кастелаччи/Ригон).





NASCAR . Уоткинс-Глен. В серии NASCAR Xfinity Series неожиданную победу одержал 18-ти летний гонщик Коннор Зилиш, для которого это первый старт в серии.

На трассе Watkins Glen International было "жарко" и в двух последних рестартах Коннор не был в числе лидеров, но тем не менее выиграл.

Коннор Зилиш, до этого побеждавший в серии IMSA в Дайтоне (класс LMP2), стал седьмым гонщиком, который побеждал в первой же гонке Xfinity Series.

Уоткинс-Глен - трасса "классическая" и на ней очень хорошо себя почувствовал новичок серии NASCAR Cup Series, Шейн ван Гисберген. Именно он "метил" на победу на этой трассе. Но сама гонка была хаотичной, с желтыми флагами. И на последнем рестарте ван Гисбергена обходит Крис Бушер.

А вот участники плей-эфф выступили не очень хорошо. В десятке сильнейших оказались лишь Чейз Бриско и Остин Синдрик.





Новости и слухи.

F1. Хельмут Марко, спортивный консультант Red Bull Racing, не стал отрицать идею о переходе в будущем Макса Ферстаппена

в... Aston Martin. Дескать, там лучшая аэродинамическая труба и будут моторы Honda... Ну, всякое бывает... Может Максу надоели чемпионские титулы, кто знает...

F1 . Патрисио О'Уорд

примет участие в тренировках во время Гран-При Мексики. Выступать он будет на болиде McLaren.

F1 . Главный инженер Red Bull рассказал, что очень рассчитывают на то, что улучшения болида позволят вернуться на лидирующие позиции. Одним из улучшений стало модернизированное днище RB20.

F1 . Объявился потенциальный "заменитель" Макса Ферстаппена в Red Bull. Таковым считают 13-ти летнего Рокко Коронеля (сын Тома Коронеля, чемпиона туринга).

Рокко показывает результаты на голову выше своих сверстников и ему Хельмут Марко прочит большое будущее. Ну, доживем - увидим...

NASCAR . Пилот серии Кайл Ларсон

в 2025 году вновь попытается принять участие сразу в двух гонках в одни выходные. В этом году его попытка не увенчалась успехом из-за погоды. Вот может в следующем году свезет...

Евросоюз снял санкции с бывшего пилота F1, Никиты Мазепина.

И теперь он может въезжать на территорию Евросоюза. Собственно, Никита пострадал из-за санкций в отношении его отца, Дмитрия Аркадьевича Мазепина.

WEC. Компания Hyundai подтвердила свое участие в чемпионате WEC с новым гиперкаром. Ради этого проекта, корейская компания покидает чемпионат по ралли WRC. Пока нет подробностей данного проекта.

MotoGP. Представитель Liberty Media рассказал, что Льюис Хэмильтон на самом деле интересовался покупкой команды MotoGP. Но данный запрос был отклонен, пока не получено одобрение ЕС.

MotoGP. Корпорация Repsol покидает команду Honda после 30-ти лет сотрудничества.

Партнерство началось в 1995 году и с тех пор испанский нефтяной гигант был спонсором. Но после ухода Марка Маркеса, испанский концерн тоже решил покинуть японцев.

MotoGP. После двух побед Марк Маркес уже не исключает возможности побороться за титул в этом году.

Действительно, отрыв Хорхе Мартина и Франческо Баньяйи не так и велик. И в случае ошибок лидеров, шансы Маркеса могут стать вполне реальными.

MotoGP. В рамках подготовки ко второму этапу в Мизано, заводская команда Ducati

обкатывает настройки электроники под будущий байк GP25 и новые покрышки Miсhelin.

Также работают над улучшениями в эти тестовые дни и другие команды. Например, Yamaha проводит обкатку в "боевых условиях" нового двигателя,

и по словам Алекса Ринса, новый мотор дает улучшение времени круга на 0,5-0,7 секунды в гоночном темпе. Honda же сосредоточилась на новых аэродинамических компонентах в тестах.

Японская компания пока является аутсайдером в чемпионате и ей крайне важно переломить эту негативную ситуацию.









По материалам autosport.com.ru, nascar.com, motogp.com, fiawec.com, indycar.com, Be on Edge страница в VK.