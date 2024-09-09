MotoGP. Мизано, Италия. Здесь пройдет сразу два уик-энда подряд. А значит, тот, кто окажется сильнее в первой гонке, сумеет получить шанс на победу во второй...

После отвратительного выступления в Испании, Франческо Баньяйи нужно наверстывать упущенное. Благо в Италии он всегда хорошо выступал. И в пятничных предквалификационных заездах, он показал, что не сломлен и не подавлен: первое место среди остальных пилотов.

реклама





Вообще, предквалификация показала явное доминирование мотоциклов Ducati. Очень тревожный "звоночек" для Aprilia и KTM.

Квалификацию с новым рекордом трассы выиграл Баньяйя.

реклама





На втором и третьем месте расположились пилоты Морбиделли и Беццекки.

Но старт выигрывает Хорхе Мартин. Баньяйя практически до последнего круга пытался навязать ему борьбу, но не получилось: лишь второе место. Франко Морбиделли - третий. Теперь между Мартином

реклама





и Баньяйя 26 очков.

Вторая гонка проходила в сложную погоды: намечался дождь... Франческо Баньяйя лидировал впереди Хорхе Мартина, когда пошел накрапывать дождь. Мартин принял решение заехать на смену байка, Баньяйя - нет. И оказался прав. Дождь был чисто формальным, и все те, кто заехал, прогадали. Но на мокрой трассе больше всего рисковал Марк Маркес, который обогнал Баньяйю и вышел вперед.

Получив шанс сильно сократить отставание в чемпионате, Франческо не стал рисковать и довольствовался вторым местом. На третье место поднялся напарник Баньяйя, Энеа Бастианини.

реклама









MotoE. Мизано, Италия. Последний этап электрического чемпионата... Накал страстей... Победил в первой субботней гонке Маттиа Казадеи. Но этого ему не хватило, чтобы продолжить борьбу за чемпионский титул. И чемпионом, досрочно, становится Гектор Гарзо.

Вторую гонку в субботу вечером выиграл Оскар Гутиэррас.

Ну, а Гектор Гарзо отпраздновал свое чемпионство.





WSBK . Маньи-Кур. Предквалификация и квалификация преподнесла неприятные сюрпризы для лидеров чемпионата. Во-первых, медицинская комиссия приняла решение, что травма Топрака Разгатлиоглу, полученная в результате падения, достаточно серьезная и не допустили пилота до гонок. Казалось бы, что Баутиста должен этим воспользоваться... Ан, нет: только 17 место на старте и почти нулевые шансы на победу. Поул на мокрой трассе завоевал Алекс Лоус (Kawasaki),

что для него очень значимое событие. Ведь последний раз он брал поул в 2018 году...

Гонка проходила в сложных погодных условиях. И, вероятно, это сказалось на том, что случилось уже на первом круге. А именно - довольно опасная авария с участием Ри и Булиги.

Гонку выиграл напарник Топрака, Михаэль ван дер Марк (BMW).

А вот на второе место сумел в этом хаосе пробиться Баутиста (с 17-го места на старте!). А всего до финиша добралось 12 пилотов...

В воскресном спринте упал уже Баутиста, который должен был прорываться вперед с 17-й позиции. А победил его напарник Никола Булига, обыграв всех конкурентов.

Таким образом, он сокращает отставание от лидера Топрака Разгатлиоглу.

Вторую основную гонку опять выигрывает Никола Булига.

На подиум также поднялись Данило Петруччи и Гарретт Герлофф. Баутиста же не смог участвовать в гонке после своего падения в спринте.





NASCAR . Atlanta Motor Speedway. В NASCAR XFINITY Series победу одержал Остин Хилл, который назвал гонку "настоящим безумием".

Для серии CUP же начался плей-офф. Лучшие пилоты сезона 2024 года будут оспаривать кубок.

И первая же гонка Quaker State 400 в Атланте ознаменовалась упорнейшей борьбой, которая часто шла на грани фола.

Естественно, что просто так гонка закончится не могла и был овертайм. В котором оказался проворнее Джои Логано, который становится первым пилотом вышедшим во второй раунд плей-офф.





DTM . Заксенринг. Первую гонку выигрывает Джек Эйткин на Ferrari.

Он был просто лучше всех остальных сегодня.

Вторую гонку выиграл Штольц на Mercedes.





WRC. Ралли Акрополис (Греция). В этом тяжелейшем ралли победу отпраздновал экипаж Тьерри Невилля/Мартин Вида, которые выступают за заводскую команду Hyundai Shell Mobis World Rally Team.

Да и вообще, весь подиум был за корейским автозаводом: второе место занял Даниэль Сордо, а третье - Отт Тянак.





Новости и слухи.

F1. Оливер Бирман

заменит на Гран При Азербайджана дисквалифицированного Кевина Магнуссена в составе команды HAAS. Трасса сложная, но у Бирмана уже есть опыт гонки в F1, причем тоже на городской трассе, когда он заменял Карлоса Сайнса из Ferrari.

F1. Команда Red Bull пожертвует работой над болидом 2025 года ради доведения до ума текущей машины RB20. В какой-то момент, развитие данной модели пошло не в ту сторону и теперь команда из лидера превратилась в догоняющего. И это может поставить крест на амбициях Макса Ферстаппена на чемпионский титул этого года.

F1. Директор FIA гоночных серий одноместных машин рассказал, что на 2025 год правила не будут изменены в области запрета "гибких" антикрыльев.

На этом настаивали некоторые команды в отношении конструкции антикрыльев болидов McLaren и Mercedes.

F1 . Хельмут Марко рассказал, что в свое время из-за Тото Вольфа сорвался контракт на поставку моторов Mercedes-AMG для Red Bull. Именно поэтому пришлось работать с моторами Honda.

F1. Испанский банк Santander, вслед за Сайнсом, покинет Ferrari, где был одним из спонсоров. Но теперь банк выступит глобальным спонсором всей F1.

Также глобальными партнерами чемпионата с 2025 года станут Lenovo, Aramco, Heineken, Qatar Airways и American Express.

SuperFormula. Из-за санкций Даниил Квят

не смог стать пилотом этой японской серии. Об этом заявил глава команды TGM Grand Prix Казухиро Икеда. Сейчас Квят выступает в чемпионате WEC в составе заводской команды Lamborghini.

WEC. Роберт Шварцман прокомментировал победу их экипажа в гонке "6 часов Остина":

"Нам воздалось за Ле-Ман. Мы долгое время боролись за победу в той гонке, а затем всё потеряли и получили очень тяжёлый удар. Это было очень больно. После той неудачи я ждал такого момента, как в Остине. Мы очень хотели победить и наконец-то сделали это!"

MotoGP. Мигель Оливейра подписал контракт с командой Pramac, которая с 2025 года будет сотрудничать с Yamaha.

Об этом заявил управляющий директор Yamaha Motor Racing Лин Джарвис.

MotoGP. Несмотря на то, что 86% акций этого чемпионата приобрела Liberty Media, до 2060 года управлять чемпионатом по прежнему будет Dorna Sports. Таково соглашение было достигнуто с FIM.









По материалам autosport.com.ru, nascar.com, motogp.com, worldsbk.com, Be on Edge страница в VK.