F1. Быстрейшим пилотом на первой тренировке стал Макс Ферстаппен.

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Второй результат показал Шарль Леклер. Обоим надо показать весь свой потенциал. Леклеру (и команде в целом), что могут бороться за победы. А Максу нужно доказать свое превосходство над остальными после обидного проигрыша у себя на родине.

Во второй тренировке лучшее время показал Люис Хэмильтон.

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Второе и третье места у Норриса и Сайнса.

Поул заработал Ландо Норрис.

А вот лидер чемпионата, Макс Ферстаппен снова выступил плохо. Интересно, почему (не интересно)?

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В гонке темп задали именно McLaren. Но и обе Ferrari были рядом. И именно более удачная стратегия позволила победить... Шарлю Леклеру!

Победа итальянской машины в Монце - фанаты ликовали!

Откровенно плохое выступление Макса Фестаппена я не могу объяснить. И этот момент не нравится: раз - и уже не кажешься лидером чемпионата...

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MotoGP. 13-й этап прошел на трассе Арагон. Испанская трасса, испанские болельщики. Не подкачают ли испанские гонщики? Нет, не подкачают. Рекорд трассы в предквалификации, которая традиционно проходит в пятницу, поставил Марк Маркес!

Наконец, будущий пилот заводской Ducati показывает темп достойный многократного чемпиона мира.

Квалификацию довольно легко выиграл снова Марк Маркес.

Осталось выиграть гонку... И спринт Марк Маркес выиграл.

Без всяких шансов для конкурентов. Второе место занял Хорхе Мартин, третье - Акоста. Весь подиум за испанцами. А вот Баньяйя полностью "слил" гонку. Возможно, были какие-то проблемы с шинами.

Старт гонки Баньяйя опять провалил и принялся наверстывать упущенное. Ближе к финишу, он прорвался на четвертое место и принялся "мариновать" Алекса Маркеса. Очередная попытка обгона завершилась столкновением и падением обоих пилотов...

Баньяйя полностью "слил" испанский этап... Ну, а старший брат Алекса, Марк Маркес, без проблем выиграл гонку.

Никаких сомнений, никаких шансов для конкурентов! Второй - опять Хорхе Мартин (опять лидер чемпионата), и опять Акоста на подиуме.





NASCAR. Дарлингтон. В серии NASCAR Xfinity победу одержал Кристофер Белл,

который оказался более удачливым и быстрым в овертайме. До овертайма лидировал и имел все шансы на победу Шелдон Крид, но на рестарте упустил победу.

В NASCAR Cup Series была также жаркая борьба, со множествами аварий. Выиграл в итоге Чейз Бриско

и это позволило ему выйти в плей-офф серии. Тайлер Реддик же выигрывает регулярный чемпионат.





INDYCAR. Милуоки. Пато О'Уорд (Arrow McLaren Chevrolet) выиграл первую гонку этого уик-энда - Hy-Vee Milwaukee Mile 250s.

Для О'Уорда это третья победа в этом сезоне и седьмая в карьере. Но вот шансов на титул практически нет.

А вторую гонку выиграл Скотт Маклафлин.

Он опередил Скотта Диксона на 0,4558 секунды. Для Маклафлина это третья победа в сезоне.





WEC. Техас. Трасса COTA. Очередная гонка в Америке. Суперпоул, не без борьбы, взял заводской экипаж гиперкара Ferrari.

А на втором месте оказался не заводской экипаж тех же Ferrari - так очень старался Роберт Кубица. Замкнул тройки лидеров на старте представитель Cadillac.

В гонке же победил как раз незаводской экипаж команды AF Corsa на желтой Ferrari.

Экипаж в составе Роберта Кубицы, Роберта Шварцмана и Йефей Йе оказался быстрейшим. Второе место у Toyota, третье - у заводской Ferrari №50. В классе LMGT3 лучшим оказался Aston Martin команды Heart Racing Team.





Supercup Porsche. Италия Монца. Это был последний этап кубка. И пилоты просто "жгли"! Без компромиссов! Из-за аварии, гонку приостанавливали и ее дистанцию пришлось сократить. Пилотам, после рестарта оставалось проехать всего один круг. Но и там произошла авария!

В этом безумии, гонку выиграл Гиретти,

а его напарник, Ларри Тен Ворде, взял Суперкубок.





Новости и слухи.

F1 . Пилоты Гасли и Окон не намерены участвовать в забастовке сотрудников команды Alpine. Таким образом сотрудники выражают свое недовольство решением Renault отказаться от поставок моторов для F1. Теперь команда переходит из заводской в разряд сателлитной. А это обязательно скажется на результатах.

F1. Итальянский пилот Андреа Кими Антонелли станет заводским пилотом Mercedes.

Об этом официально объявили по время этапа в Монце. Практически сразу, после того, как Антонелли "разложил" болид на трассе во время тренировки.

На торги выставлен спортпрототип Porsche 917, который снялся в фильме "Ле-Ман" с актером Стивом Маккуином в главной роли. Именно он и пилотировал этот прототип в фильме. Автомобиль окрашен в цвета Gulf и имеет номер 20.

На прошлых торгах, его продали за 1,2 миллиона долларов.

MotoGP. Фермин Альдегер официально стал пилотом команды Gresini Racing,

которая в будущем сезоне остается сателлитной командой Ducati. Выступать он будет на нынешнем байке GP24. Причем, в контракте имеется пункт о возможном переходе в заводскую Ducati...

MotoGP. Сомкят Чантра стал пилотом команды LCR Honda.

И это первый тайский гонщик в старшем классе MotoGP.

MotoGP. Объявлено, что в 2025 году гонки этого класса вернутся на чешскую трассу Брно!

До 2020 года на этой трассе было проведено более 50 этапов Гран При.









По материалам autosport.com.ru, nascar.com, indycar.com, Be on Edge страница в VK.