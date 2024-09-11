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"Союз", "Наемный убийца", "Смерч 2" - обзор фильмов 2024 года

Сегодня я расскажу еще о трех фильмах, которые вышли на широкие экраны в 2024 году.
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Сегодня я расскажу о трех новых фильмах, которые вышли в 2024 году. Среди них нет блокбастеров, но это не "проходные" фильмы. В некоторых задействованы известные актеры и один очень культовый режиссер. Но и тут не все так просто...

Начну с фильма "Союз" (оригинальное название "The Union").

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 Режиссер фильма: Джулиан Фарино. В ролях: Марк Уолберг, Холли Берри, Дж.К. Симмонс, Майк Колтер, Элис Ли, Джессика Де Гау и другие. Фильм снят для платформы Netflix.

Это комедийный боевик. Агент Роксана Холл (Холли Берри),

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 теряет всех своих сотрудников на одной из миссий. Сама она работает на секретную организацию "Союз", к которой обращаются и многие государственные спецслужбы: ЦРУ, МИ-6... Были украдены очень важные сведения об агентах спецслужб. И теперь все агенты в опасности и привлекать их к оперативной работе бессмысленно. И Роксана принимает решение обратиться к бывшему бойфренду школьных лет, рабочему Маку Маккене (Марк Уолберг)...

Это абсолютно не смешной комедийный боевик. Вот совсем! И у меня сомнение, что в этом виновата русская локализация. К слову о ней: озвучка Холли Берри просто ужасная. Какая-то манерная бабень вышла, а не агент спецслужб.

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Если же рассматривать фильм, как шпионский боевик, то он очень слабый. Нет тут "движухи". Частично, это можно объяснить тем, что фильм для стриминговой платформы, и никто в здравом уме огромные средства вкладывать не будет. Но дело не только в этом. Просто фильм очень часто просаживается в сюжетной линии.

И некоторые погони/перестрелки ситуацию не спасают. Сюжет можно оценить на "троечку" в данном жанре, но и только. Актеры совершенно не отрабатывают свои роли. Такое впечатление, что Холли Берри и Марк Уолберг сами не понимают, зачем они сюда влезли. Для такого слабого фильма не было нужды привлекать известных актеров, фильм от этого хуже уже не станет. На экране взаимодействие наших главных героев совершенно не вышло: Холли Берри что-то там делает,

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а Уолберг просто сидит/прячется в сторонке,

изредка производя какое-то действие. Это получилось глупо, а не смешно. И разговоры в перерывах между "экшоном" только усугубляют ситуацию.

Редко когда фильм, сделанный для стриминговой платформы бывает удачным. И данный проект не из их числа. Слабый, не интересный и не смешной фильм.


Фильм "Наемный убийца" (оригинальное название "The Killer") тоже был снят для стриминговой платформы. Но для другой - Peacock. Зато тут культовый в прошлом режиссер - Джон Ву. Имя обязывает, как говорится.

В ролях: Натали Эммануэль, Омар Си, Сэм Уортингтон, Ажель Орелия, Диана Сильверс, Саид Тагмауи и другие. Это криминальный боевик. Даже, если вы не знаете, кто снял фильм, но смотрели другие работы Джона Ву, то сразу догадаетесь, кто снимал. Фирменные черты проявляются в фильме с первых же кадров. Да, слоумо полета голубей - куда без этого в фильмах Ву.

Справедливости ради: с количеством этого самого слоумо тут не переборщили.

Значит, речь идет об профессиональном убийце (убийке???) по имени Зи (Натали Эммануэль),

которая является неким аналогом той самой Бабы Яги (по скиллам)...

И вот ей доверяют миссию по ликвидации некой группы преступных элементов. Но среди них затесалась некая девица (Диана Сильверс), которая была киллершей помилована.

 Девушка от удара потеряла зрение и Зи посчитала ее неопасным свидетелем. Но главный злодей фильма, по совместительству куратор Зи (его сыграл Сэм Уорингтон),

 требует ликвидации. Зи снова отправляется на дело в больницу, чтобы укокошить несчастную. Но и вновь ее совесть берет вверх над профессией. Тут же появляется один из детективов (Омар Си),

который ведет расследование по исчезновению крупной партии наркотиков. И это дело также привело его к пострадавшей девушке...

Фильм с самого начала показывает не особо интересный сюжет. Нет надежды, что будет его "разворачивание" во что-то большее. Нет. Интрига не появится, все уже ясно с самого начала (за несколькими моментами). И вся "соль" фильма тогда должна быть в этом самом боевике? Ну, да. Только за "боевитость" тут отвечает Натали Эммануэль. И вот она совершенно не тянет на суперпрофессионального убийцу.

 Невысокого роста, довольно щуплая, Зи, вырубает здоровенных мужиков. И выглядит это просто мерзко. 

Не верится в силу удара этой актрисы. Да и" хореография" драк очень хромает. Видно, что Джон Ву уже не "торт"...

Фильм мне не понравился. Это, наверно, худшая работа именитого режиссера. Нет того былого запала. Нет драмы первых фильмов. Лишь голуби, да слоумо...


Фильм "Смерч 2" (оригинальное название "Twisters") является как бы продолжением оригинального фильм "Смерч" ("Twister") 1996 года. Хотя и не напрямую. Режиссер: Ли Айзек Чун. В ролях: Дэйзи Эдгар-Джонс, Глен Пауэлл, Энтони Рамос, Брэндон Переа, Мора Тирни, Гарри Хадден-Патон и другие.

Сюжет.

Девушка Кэйт (Дэйзи Эдгар-Джонс)

с друзьями, делает научный проект по ликвидации смерчей. Смысл в том, чтобы с помощью абсорбентов впитать влагу и тем самым разрушить структуру смерча. Для этого они отправляются на "охоту за смерчами". Но происходит трагедия и почти все ее друзья гибнут.

Проходит несколько лет. Кэйт закончила университет и работает организации, которая следит за смерчами на территории США. Но тут появляется ее старый друг, Джеви (Энтони Рамос), который предлагает Кэйт помочь в исследовании образования смерчей.

 Для этого он собирается использовать три военных радара. Кэйт, несколько поразмыслив, соглашается...

Если отключить в мозгу функцию долговременной памяти, то фильм можно охарактеризовать, как неплохой. Но я же помню оригинальный фильм 1996 года. Я смотрел и другие фильмы про торнадо, которые вышли на волне успеха "Смерча". И от этого очень трудно абстрагироваться. И в таком ракурсе, новый фильм воспринимается, как калька со старого фильма. Скопировано практически все: от А до Я.

 В чем тогда смысл? Я не знаю. Да, новый фильм лучше в компьютерной графике.

 Но зато в старом фильме актеры сыграли намного лучше! Актриса Дэйзи Эдгар-Джонс никакущая. А ведь она центровое звено в фильме. Но она не "тянет" роль. Ее легко переигрывает Глен Пауэлл,

который с начала фильма идет, как второстепенный актер. Только он тут "играет", остальные спят.

Есть также вопрос: это продолжение или переосмысление былого? Если "типа продолжение", то кроме установки "Дороти"

 из первого фильма, связей тут и нет. А, если, переосмысление, то зачем? Сделали очередной новодел для молодежи? Они уже не в силах осмыслить фильм из 90-х годов? Очень сомнительно.

Новый фильм уж очень вторичен. Тут масса заимствований из оригинала и других фильмов. Честно, я даже удивился, почему не было летающей коровы (один из знаковых моментов в фильме 1996 года).

Короче, два часа потрачено впустую. Можно было с большим удовольствием пересмотреть и оригинальный фильм...

Вот такой вышел обзор трех новых фильмов.


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