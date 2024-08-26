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Итоги гоночного уик-энда 24-25 августа

Формула 1 вернулась с каникул (и не без скандала), американские чемпионаты NASCAR и INDYCAR уверенно двигаются к своему завершению...
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F1. Зандворт. Формула 1 вернулась в гонки после небольших каникул. Этап на родине Макса Ферстаппена. Но "радостных деньков" ему конкуренты не обещали...

В пятницу на первой тренировке, которая проходила на влажной трассе, лучшее время показал Ландо Норрис из McLaren.

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Ферстаппен был только вторым. Во второй тренировке лучшее время было у Джорджа Рассела (Mercedes),

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Макс же показал лишь пятое место...

Квалификация была для Ферстаппена нелегкой, но взять второе место сумел. Поул занял Ландо Норрис.

Команда HAAS выплатила долги и смогла принять участие в сессии (подробности ниже), но без каких-то результатов).

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Гонка была не особо интересной. Лично меня всегда не устраивает внезапное плохое/хорошее выступление гонщиков, которое плохо коррелируется с общей ситуацией. Сегодня быстрейшим был Ландо Норрис

и он смог обогнать Ферстаппена. Ну, а третьим стал Шарль Леклер, который довольно вяло провел саму квалификацию. И уж странно видеть в конце очковой зоны "доминаторов" прошлого этапа - команду Mercedes...


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INDYCAR. Портленд. Уилл Пауэр и его команда Penske доказали, что являются довольно сильными конкурентами в погоне за чемпионством. Пауэр выиграл воскресную гонку на автодроме Portland International Raceway, обогнал почти на десять секунд своего соперника Алекса Палоу (Chip Ganassi Racing Honda).


NASCAR. Дейтона-Бич. В серии NASCAR Xfinity победу одержал Райан Труэкс, для которого это вторая победа в сезоне и третья в карьере.

Гонка изобиловала гоночными инцидентами и завершилась в дополнительное время, когда лидером стал Труэкс.

в Cup Series гонка была еще драматичнее. Это Дейтона. Это огромная скорость и куча "биг-уанов". Таких инцидентов было достаточно.

Уже в начале гонки многие сильные пилоты практически выбыли из борьбы. Но "шоу" продолжалось и дальше. За два круга до конца произошла очень сильная авария, когда одного пилота (Джош Бэрри) просто выпихнули с трассы. Его машина перевернулась

и с огромной скоростью врезалась в отбойник...

После рестарта гонка продолжилась в режиме овертайма. Но и на последнем круге произошло столкновение. И в этом хаосе победил Харрисон Бёртон.

Но его победу еще будут рассматривать стюарды.

Очередная гонка NASCAR CraftSman Truck Series прошла в Милуоки. Победу одержал пилот Лайн Риггс.


SuperFormula. Япония. Мотеги. Пятый этап японского чемпионата выиграл Тадасуке Макино.

На последних кругах он имел преимущество в покрышках над своим сокомандником и между ними шла жаркая борьба, но на предпоследнем круге, напарник потерял контроль над своим болидом и его развернуло.


ELMS. Спа-Франкоршамп. Тут прошла 4-х часовая гонка, которую выиграл в классе LMP2 экипаж в составе Эдгар/Делетраз/Кубица (команда AO by TF).

Лучшим в классе LMGT3 стал экипаж команды Kessel Racing: Кимура/Массон/Серра.

Причем, в этом классе весь подиум за Ferrari: второе место у команды GR Racing, а третье - у AF Corse.


Supercup Porsche. Зандворт. Очередной этап монокубка Porsche в качестве поддержки этапа Формулы 1, выигрывает Ларри Тен Ворде.

Без шансов для конкурентов.


GTWCh Europe. Франция. Маньи-Кур. Первую гонку, которая проходила ночью с субботы на воскресенье, выиграл Нидерхаузер на Porsche.

Вторую гонку выиграл Лукас Ауэр на Mercedes.



Новости и слухи.

F1. Новый этап и снова скандал!

Судебные приставы опечатали все имущество и болиды команды HAAS! В чем же дело? А дело в последствиях тех самых санкций против России и российских компаний. Если кто еще помнить, то спонсором HAAS была компания "Уралкалий". И ее представители не собирались останавливаться, после того, как ее буквально "кинули". И вот, европейский суд принял решение, что HAAS обязан выплатить "Уралкалию" требуемую сумму. Но деньги не платили и было принято решение об аресте имущества гоночной команды. Представители команды заявили, что деньги будут выплачены, но как это отразится на возможности выступать, посмотрим...

F1.В Ferrari переходит специалист по аэродинамике, который ранее работал в Red Bull Racing. Этим специалистом оказался Фредерик Казальс. О причинах, по которым он покидает Red Bull не сообщается.

F1. Джек Дуэн станет пилотом команды Alpine в 2025 году.

Об этом было заявлено уже официально. Австралиец - выпускник Alpine Academy.

MotoGP. Компания Liberty Media, которая является владельцем F1, расстанется с частью акций. Это связано с покупкой прав на MotoGP. Стоимость сделки около 4,2 миллиарда долларов и треть суммы будет уплачено акциями F1.

DTM. Бывший пилот F1, Ральф Шумахер, выиграл две гонки в серии Prototype Cup Germany, которые прошли на трассе Нюрбургринг. Причем, выступал он в паре со своим сыном, Дэвидом Шумахером.

Сын и отец пилотировали прототип Ligier LMP3 команды US Racing.

WRC. Изменившаяся ситуация в чемпионате, заставила пилота Себастьена Ожье поменять планы.

Ранее, он планировал выступать только в некоторых гонках чемпионата. Но сейчас он стал бороться за чемпионский титул. Поэтому было принято решение выступать во всех оставшихся этапах чемпионата мира по ралли.



По материалам autosport.com.ru, nascar.com, indycar.com, europeanlemansseries.comBe on Edge страница в VK.

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