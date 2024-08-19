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Итоги гоночного уик-энда 17-18 августа

Постепенно гонки возвращаются после окончания Олимпиады. MotoGP провели гонки в Австрии, NASCAR и INDYCAR - приближаются к финальной части своих чемпионатов...
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MotoGP. Гран-при Австрии. Лучшим в предквалификационных заездах стал заводской гонщик Франческо Баньяйя.

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Он установил новый рекорд трассы Red Bull Ring. А вот его напарник, Энеа Бастианини, заезды провалил.

Лучшим же в квалификации стал Хорхе Мартин.

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Баньяйя - только второй.

Спринт был довольно агрессивным. Сначала Баньяйя вырвался вперед.

Потом Хорхе Мартин допустил ошибку и вынужден был пропустить еще и Марка Маркеса. И так бы они и приехали к финишу, если бы... Если бы Маркес снова не упал! Вот абсолютное второе место взял и потерял! Третье место осталось за Алейшем Эспаргаро. Таким образом, в зачете чемпионата, Баньяйя и Мартин имеют одинаковое количество очков. А на третье место выходит Энеа Бастианини, который приехал к финишу на четвертом месте. 

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Основную гонку опять выиграл Франческо Баньяйя.

Он уже после первого круга вырвался вперед и не дал Хорхе Мартину приблизиться на расстояние атаки. А вот Марк Маркес провалил старт и смог пробиться лишь на четвертое место. Третьим стал сокомандник Баньяйи, Энеа Бастианини.


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MotoE. Австрия. В первой гонке электрокласса было много падений и обгонов. Лучшим стал Оскар Гутиеррез.

И во второй гонке мог победить Оскар Гутиеррез. Но он упал буквально в паре сотне метров от финиша! И победил Гектор Гарзо.



NASCAR. Мичиган. В NASCAR XFINITY Series победу одержал Джастин Оллгайер, который лидировал на заключительном этапе гонки на автодроме Michigan International Speedway.

Аварии и желтые флаги не помешали ему одержать 25-ю победу в карьере.

Гонка в главном классе Cup Series была перенесена на понедельник, на 11 часов по восточному времени. 

Из-за дождя старт откладывался, потом гонщики проехали всего 51 круг и гонка вновь была остановлена. На момент остановки лидировал Чейз Эллиот.


INDYCAR. Гейтуэй. Несмотря на разворот по ходу гонки, Джозеф Ньюгарден

выигрывает на трассе World Wide Technology Raceway. Собственно этот разворот и помог ему одолеть на рестарте своих противников и победить.


Supercars. Тасмания. В первой гонке, которая прошла в субботу, победил Ник Перкат

в ожесточенной борьбе с Мостертом.

А во второй гонке победил уже представитель Ford , Камерон Уотерс.


DTM. Нюрбургринг. Первая субботняя гонка проходила в дождь. И в этой обстановке сильнейшими были пилоты на Lamborghini. Победил Кельвин ван дер Линде,

а вторым стал Мирко Бортолотти.

А во второй гонке победил гонщик на BMW по имени... Шелдон ван дер Линде.

Вот такой праздничный уик-энд для гонщиков из ЮАР...


WRX. Бельгия Мете. Традиционный победитель ралли-кросса, Йохан Кристофферссон, снова был быстрее всех.

 В финале он обыграл братьев Хансенов и Грёнхольма.


Новости и слухи.

F1. Стало известно, какой пилот лишился места в команде Williams после подписания контракта с Карлосом Сайнсом. Этим пилотом стал Франко Колапинто,

который входит в юниорскую программу Williams Driver Academy.

F1. Бывший пилот, Жак Вильнев, считает, что Чжоу Гуаньюй

незаслуженно занимает место пилота в F1. По мнению бывшего чемпиона, китаец может рассчитывать лишь на место тест-пилота, но не более. На самом деле, выступления китайского пилота крайне нестабильно. Причем, часто его поведение на трассе весьма опасное.

F1. FIA вводит новые правила для тормозов болидов. Отныне, начиная с этапа в Нидерландов, будут запрещены асимметричные тормоза, которые позволяют "жонглировать" распределением тормозного усилия. А это позволяет менять баланс недостаточной/избыточной поворочиваемости. Достоверно не известно, применяют ли такое решение команды, но теперь этот момент будет регламентирован.

F1. Главный инженер Red Bull Пол Монаган

считает, что команду ждут определенные трудности при переходе с моторов Honda на моторы Ford в 2026 году. Смогут ли они создать конкурентоспособный силовой агрегат, покажет лишь время.

F1. Ferrari ради Льюиса Хэмильтона готова кардинально пересмотреть конструкцию передней подвески своего болида на следующий сезон. Смена традиционных для Ferrari толкателей на тяги в передней подвеске должно помочь адаптации британца. Но поможет ли это в борьбе за титул?

F1. После сорвавшихся переговоров с командой Red Bull, компания Porsche заявила, что более не имеет интереса в данном чемпионате. Также было заявлено, что они не собираются изготавливать моторы для американского чемпионата INDYCAR.

INDYCAR. Алекс Палоу

в интервью высказался, что не опечален тем, что не смог попасть в чемпионат F1

И ведь он не лукавит: теперь Алекс Палоу двухкратный чемпион серии. В то время, как Алекс Албон - просто пилот, который не смог выиграть гонки...

Formula E. Нико Мюллер

станет пилотом команды Andretti Formula E. На этом месте он сменит пилота Нормана Нато.

MotoGP. Японский пилот Аи Огура подписал контракт с сателлитной командой Trackhouse Racing, которая выступает на байках Aprilia.

Он станет напарником другого пилота, Рауля Фернандеза, на 2025-2026 годы.



По материалам autosport.com.ru, motogp-news.ru, nascar.com, Be on Edge страница в VK.

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